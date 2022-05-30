به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، مهدی خطیبی در نشست با رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و قطعه سازان استان آذربایجان شرقی در شرکت ایران خودرو تبریز، افزود: مرکز توسعه تجارت و خدمات قوای محرکه ایران خودرو که براساس آن ایجاد پاورترین ایران خودرو کلید خورده است، در حوزه تولید و عرضه قوای محرکه خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین نیز فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به چشم انداز صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت: باید برای صادرات برنامه مشخصی داشته باشیم و یقینا مسیر بازارهای صادراتی با افزایش کیفیت محصولات گشوده خواهد شد.
خطیبی با اشاره به برنامههای تحول کیفیت در گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: اگر صادرات محصول با کیفیت نداشته باشیم تولیدمان سودآور نخواهد بود و برنامهریزی برای این موضوع در ادامه تولید و توسعه صنعت خودروی کشور اجتنابناپذیر است.
وی از اضافه شدن خط رنگ به ایرانخودرو تبریز تا دو سال آینده خبر داد و گفت: پس از آن، خط تولید بدنه و سالن پرس با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به این سایت تولیدی افزوده خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با تاکید بر توسعه خطوط تولید گیربکس و موتور خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین در شرکتهای ایدم و چرخشگر گفت: باید کیفیت این بخش از محصولات نیز افزایش یابد.
وی خطاب به تولیدکنندگان استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: با ارایه محصول باکیفیت شرایط رقابتپذیری آن را فراهم کنید.
خطیبی با اشاره به برخی سیاستگذاریهای نادرست در صنعت خودرو کشور در سالهای اخیر از جمله قیمتگذاری دستوری گفت: سال ۱۴۰۰ به دلیل برخی اقدامات غیر اقتصادی زیان انباشته قابل توجهی به ایرانخودرو وارد شده است که بخشی از آن به دلیل همین سیاستگذاریها بوده است.
وی ضمن تشریح برنامه توسعهای در گروه صنعتی ایرانخودرو، برنامه تولید کامل خودرو از ابتدای خردادماه را عاملی برای ایجاد انگیزه و نشاط در مجموعه دانست و گفت: به این سمت پیش میرویم که نظام پرداخت به شبکه تامین ساماندهی شود و بر همین اساس، علاوه بر پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در اسفندماه سال گذشته، از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشتماه امسال پرداختمان به شبکه تامین دو برابر ارزش خرید بوده است.
خطیبی از بهرهمندی از ابزار نوین مالی برای پرداخت به شبکه تامین خبر داد و گفت: تامین مالی جدید با بانک تجارت، خرید دین و ال.سی داخلی در حال پیگیری است تا نظام پرداخت به بهترین شکل مدیریت شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: پرداخت نقدی در شرایط مناسبی قرار دارد و به این سمت پیش میرویم تا ظرف دو تا سه ماه آینده مطالبات قطعهسازان بالای ۱۲۰ روز نباشد.
وی تصریح کرد: اگر سدی باشد که مانع از عملکرد مناسب و رضایتبخش شود، حتما آن را از میان برمیداریم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: نگاه کیفی هیات مدیره جوان و پویا در شرکت ساپکو قطعا در افزایش کیفیت محصول در کوتاهمدت نمایان خواهد شد.
وی با انتقاد از تضاد در سیاستگذاری و اهداف در صنعت خودرو گفت: در شرایطی انتظار افزایش کیفیت و توسعه محصول از صنعت خودرو کشور میرود که با قیمتگذاری دستوری، خودروساز توان تامین هزینههای تولید را ندارد و زیانده میشود.
خطیبی وظیفه ذاتی خودروساز را توسعه، تولید و عرضه محصول و اشتغالزایی را از آثار افزایش تولید دانست و با تاکید بر فعالیت براساس مدل اقتصادی گفت: افزایش تولید در ایرانخودرو دیزل سبب ایجاد چهار هزار فرصت شغلی در سال جاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکلات ریشهای و ساختاری نیازمند راهحل ریشهای نیز است، تصریح کرد: مدیران خودروسازی پیش از این نیز با دلسوزی کار کردهاند، اما برخی به دلیل سیاستگذاریهای نادرست نتوانستهاند کارنامه موفقی از خود بهجای بگذارند.
وی زنجیره تولید خودرو را سودآور خواند و گفت: تا زمانی که به دنبال رفع ایرادات نباشیم نمیتوان از عملکرد صنعت خودرو کشور دفاع کرد.
خطیبی تولید خودرو کامل و بدون کسری را زمینهساز شفافسازی در فرآیند تولید و ارایه آمار صحیح به جامعه برشمرد و گفت: افزایش سرعت گردش مالی، جلوگیری از ایجاد هزینههای مالی بیشتر و افزایش کیفیت، برخی دیگر از دستاوردهای این اقدام است.
گفتنی است، در این نشست و بازدید که قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در توسعه و تولید و مدیرعامل ایرانخودرو دیزل نیز حضور داشتند، پرنیان، رییس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی درخصوص وضعیت تولید در استان و موانع و انتظارات موجود توضیحاتی ارایه کرد.
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