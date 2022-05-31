خبرگزاری مهر - گروه استانها - فاطمهالسادات مصطفوی: در دهه سوم اردیبهشتماه سال جاری خرید تضمینی از مناطق گرمسیری غرب استان کرمانشاه آغاز و در اواخر شهریورماه سال جاری در مناطق سردسیری و در شهرستان سنقروکلیایی به پایان میرسد که نشان دهنده چهار فصل بودن و تنوع آب و هوایی استان کرمانشاه دارد.
از دهه سوم اردیبهشتماه سال جاری فصل خرید گندم تضمینی در کرمانشاه آغاز شده و اداره غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه آمادگی کامل خود را در این خصوص اعلام کرده است.
کاشت گندم، حفظ سلامتی آن تا قبل از برداشت و برداشت محصول بعد از به ثمر رسیدن همگی برای پخت یک نان مرغوب با آرد مورد نیاز کمک کننده بوده و میتوان گفت مراحل پخت نان از زمین زراعی شروع میشود.
نان از مهمترین اقلام سفره هر خانوار بوده و در گذشته افراد در خانههای خود نان را پخت کرده و از آن استفاده میکردند و امروزه هر شخصی در روز حداقل یک بار برای خرید نان به نانواییها مراجعه کرده و نان مورد نظر خود را خریداری میکند.
نانوایی از جمله مشاغلی است که در روزهای تعطیل هم کار خود را انجام داده و اغلب نانواها از صبح زود تا دیروقت در نانوایی مشغول پختن نان بوده و گاهی نانواها برای آماده سازی خمیر و هماهنگ کردن برخی از کارها شب را در محل نانوایی سپری میکنند.
سنگک، بربری، تافتون، لواش و ماشینی از جمله نانهایی هستند که مردم برای مصرف روزانه خود اقدام به خرید نان کرده و به تناسب جمعیتی که برای خرید نان آمدهاند مدتی را در صف ایستاده تا به هنگام رسیدن نوبت نان مورد نظر خود را از نانوا بگیرند.
با توجه به حذف ارز ترجیحی و هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت چهار قلم اصلی سبد خرید خانوارها صفهای نانواییها شلوغ تر شده و علت اصلی آن میتواند تعطیلی غیر مجاز نانوایی و احساس نگرانی مردم از گران شدن نان و آرد باشد.
درخواست مردم برای خرید نان افزایش یافته است
یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ هفته پیش برای خرید نان به نانوایی مراجعه کردم ولی با صفهای طولانی برخورد کرده و این تنها برای یک نانوایی نبود بلکه تمامی نانواییهای محله ما شلوغ بودند.
وی افزود: در برخی موارد هم به تعطیلی نانوایی برخورد کرده یا اینکه یک نانوایی برای صرف صبحانه زودتر از حد معمول از کار دست کشیده و خود را مشغول صرف صبحانه میکردند.
شهروند کرمانشاهی تصریح کرد: از مسئولین درخواست دارم تا نظارت بر روی نانواییها را به طور جدی در دستور کار قرار داده چون نان همیشه در سفرهها جز اقلام اصلی است و با نانواییهایی که کم کاری میکنند و تعطیلی غیر مجاز دارند برخورد کنند.
کاهش ۸۰ درصدی تخلفات با نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای خبازی
ماشاالله ارویسی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح مردمی سازی هدفمندی یارانهها و با توجه به اهمیت نظارت دقیق بر فعالیت واحدهای خبازی، با دستور استاندار و معاونت دادستان کرمانشاه اداره کل غله و خدمات بازرگانی نیز علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود مبنی بر تأمین به موقع آرد واحدهای خبازی در امر نظارت نحوه فعالیت واحدهای خبازی نیز در کنار سایر دستگاههای ذیربط فعالیت کرد.
وی افزود: از ابتدای آغاز طرح با برنامهریزی دقیق و منطقهبندی محلات مختلف شهر بیش از ۲۰ اکیپ از همکاران این اداره کل در ساعات اداری و غیر اداری همکاری لازم را در نظارت بر فعالیت واحدهای خبازی در کنار سایر ناظرین از سایر دستگاههای ذیربط همچون فرمانداری، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، دستگاههای امنیتی و انتظامی داشتند و روزانه بیش از ۲۰۰ بازدید از واحدهای خبازی شهر کرمانشاه به ثبت رسیده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ابتدای آغاز طرح روزانه بیش از ۵۰ گزارش مبنی بر تخلف تعطیلی غیرمجاز و یا عدم رعایت ساعات کاری توسط این اداره کل برای اعمال قانون و برخورد مناسب به جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه معرفی میشدند اما در حال حاضر و با ادامه طرح نظارت شدید بر واحدهای خبازی میزان تخلفات به کمتر از روزانه پنج واحد کاهش پیدا کرده و جا دارد در اینجا از واحدهای خبازی که با همکاری لازم و پخت نان مناسب در خدمتگزاری به مردم کوشا بودند، تقدیر و تشکر کنیم.
وی بیان کرد: دولت هیچگونه برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد و با رفع این نگرانی دیگر شاهد به وجود آمدن صفهای طولانی در واحدهای خبازی نخواهیم بود.
سهمیه آرد نانواییهای متخلف قطع میشود
بهزاد باباخانی معاون استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانهها شایعاتی مبنی بر گران شدن نان شنیده شد و باید به این نکته توجه داشت که نان گران نمیشود.
وی افزود: با نانواییهای متخلف برخورد کرده و در حال حاضر سهمیه آرد نانواییهای متخلف کم یا قطع شده و تعدادی واحد نانوایی هم پلمب شدهاند.
معاون استانداری کرمانشاه تصریح کرد: نظارتها با تشدید و برای جلوگیری از بدرفتاریها در بازار ۷۰۰ بازرس کار نظارت را انجام داده و از آشوب قیمت در بازار جلوگیری میکنیم.
بازرسیهای محسوس و نامحسوس تعزیرات حکومتی از نانواییهای کرمانشاه
قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور استانداری، فرمانداری، اتحادیه، بهداشت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی صبح و عصر با گشتهای سیار بر نانوایی نظارت داریم.
وی افزود: با متخلفان، آرد فروشان و گرانفروشان برخورد کرده و در ۲ هفته گذشته چندین کیسههای آرد احتکار شده از جمله ۵۳۰ کیسه، ۴۳۰ کیسه و ۱۷۰ کیسه را با همکاری نیروی انتظامی پیدا کرده و برای احتکار کنندگان پرونده تشکیل و مجبور به پرداخت جریمه شدهاند و کیسه آردهای پیدا شده را به اداره غله تحویل داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بازرسیها به صورت محسوس و نامحسوس ادامه خواهد داشت و نانواییهای پر تخلف جریمه خواهند شد و در صورت تخلف مجدد محل کسب تعطیل و سهمیه آرد آنها قطع خواهد شد و پروندههای تخلف به تعزیرات فرستاده و رسیدگیهای لازم انجام میشود.
شاهی گفت: همشهریان در صورت مشاهده تخلف نانواییها میتوانند با تلفنهای ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس گرفته یا با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ ارتباط برقرار کرده و شکایات خود را با ما در میان بگذراند.
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