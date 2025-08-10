کشف انبار غیرمجاز و غیر بهداشتی آرد در کرمانشاه

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از یک عملیات تعقیب و مراقبت، یک انبار غیر استاندارد و غیر بهداشتی در اطراف کرمانشاه شناسایی شد که در آن، کیسه‌های آرد را به شکل دیگری درمی‌آوردند و سپس به خارج از کشور و برخی استان‌های مرزی ارسال می‌کردند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی، کمبود آرد در بازار است، افزود: متأسفانه آردهایی که باید در پخت نان استفاده شود و به دست مردم برسد، از مسیر اصلی خارج می‌شود. برخی از نانوایان ما تحت تأثیر تطمیع عوامل سودجو، آردهای سهمیه‌ای را به صورت خارج از شبکه به این افراد می‌فروشند و آنها نیز با تغییر کیسه‌ها و بسته‌بندی، آن را از استان خارج می‌کنند.

ملکشاهی با تأکید بر لزوم همکاری مردم در برخورد با این تخلفات، گفت: از مردم شریف استان خواهش می‌کنم اگر در حوزه آرد، جابه‌جایی‌های مشکوک و غیرمنتظره‌ای مشاهده کردند، حتماً از طریق تماس با شماره‌ها و سامانه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ موضوع را اطلاع دهند تا بتوانیم با این تخلفات برخورد کنیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: ادامه این روند علاوه بر ایجاد کمبود آرد در استان، امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل، نظارت‌ها تشدید شده و با هرگونه فروش خارج از شبکه به‌شدت برخورد خواهد شد.