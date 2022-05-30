مردم بحرین خواستار تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در منامه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، سفارت رژیم صهیونیستی در بحرین سه روز پیش مراسمی را به یادبود جشن تأسیس این رژیم که در بین فلسطینی‌ها و جهان عرب به یوم النکبه معروف است، برگزار کرد.

در این مراسم مقاماتی از رژیم آل‌خلیفه و در رأس آنها عبدالله بن احمد آل خلیفه وزیرخارجه بحرین مشارکت داشتند که در کنار مسئولان رژیم صهیونیستی، اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ را گرامی داشتند!

از زمان برگزاری این مراسم، انتقادات متعددی از سوی شخصیت‌های ملی بحرینی و مردم در فضای مجازی مطرح شده و آنها تاکید کرده‌اند که ملت بحرین هیچ ارتباطی با این مراسم موهن ندارد و همواره حامی ملت فلسطین بوده و خواهد بود.

همچنین فعالان بحرینی خواستار تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در منامه، اخراج فوری سفر این رژیم و توقف کامل عادی سازی روابط شده‌اند.

فعالان بحرینی تاکید کرده‌اند که این مساله خواست اکثریت جامعه بحرین است و رژیم اقلیتی آل خلیفه باید فوراً آن را اجرایی کند.

رژیم آل خلیفه از زمان امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۰ سعی بر گسترش روابط با تل آویو در همه بخش‌ها داشته است. این در حالی است که مردم بحرین از آن زمان تاکنون با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با هرگونه رابطه با رژیم اشغالگر قدس ابراز داشته اند.