تمرد رانندگان از نرخ مصوب/ حمل محصولات کشاورزی مطابق تعرفه نیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها- هنگامه خاندوزی: کمبود ناوگان حمل و نقل کالا در گلستان هر ساله با ورود به فصل برداشت محصولات کشاورزی به صورت ملموس و جدیتری خود را نشان میدهد و این مسئله سبب شده که تولیدکنندگان و کشاورزان دغدغههای زیادی در این خصوص داشته باشند.
بالا بودن طول عمر و سهم بالای مالکیت خودرو ازجمله مشکلات ناوگان باری استان است. موضوعی که باعث شده تا خودروهای حمل کالا، توجهی به نرخهای تعیین شده از سوی دولت نداشته باشند و در زمان حمل بار، نرخ کرایه را بسیار زیادتر از آنچه در بارنامه آمده، دریافت کنند.
از طرف دیگر تولیدکنندگان به دلیل کمبود وسایل حمل و نقل کالا برای اینکه بتوانند جابه جایی محصول را داشته باشند ناگزیر به پرداخت کرایه بار بیشتر، تن میدهند. نابسامانی در این حوزه سبب شده که از دامپرور، تولید کننده، کارخانه دار، کارگاه دار و کشاورز به این مسئله معترض باشند اما این اعتراضات تاکنون راه به جایی نبرده است.
دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب
یک تولیدکننده کود مایع کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه فروش محصول را در سراسر کشور داریم، اصلیترین مشکل ما در بخش حمل و نقل کالاست.
امیرحسین فیروزی با بیان این نکته که نظارتی بر قیمت باربری کالا در استان وجود ندارد، افزود: یکی از انتظارات ما از دولت این است که لااقل شرایط و زیرساختهای توسعه را در بخش کشاورزی فراهم کند.
یک دامدار صنعتی گلستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: برای حمل کالا و نهادههای دامی همیشه با مشکل مواجه هستیم، کرایه بارنامه با نرخ دریافتی رانندگان بسیار متفاوت است.
محمد فوجردی با بیان اینکه با کمبود وسایل باری در استان مواجه هستیم، افزود: برای اینکه به مشکلی برخورد نکنیم با علم به اینکه پرداخت هزینه بیش از نرخ مصوب خلاف قانون است اما ناگزیر به پرداخت آن هستیم.
وی ضمن تاکید بر این نکته که عدم جا به جایی به موقع منجر به خسارت میشود، افزود: متأسفانه مسیر تولید با مشکلات زیادی همراه است و از طرفی دغدغه حمل بار هم مزید بر علت شده است.
این دامدار گلستان از اطلاع این موضوع به اتحادیه و اصناف خبر داد و گفت: باوجودی که این موضوع به اتحادیه و اصناف هم انتقال یافته اما هنوز مشکل برطرف نشده است.
در فصل بهار و تابستان که موقع برداشت محصولات است کشاورزان به دلیل کمبود ناوگان حمل و نقل از تراکتور برای جا به جایی محصولات کشاورزی استفاده میکنند. اقدامی که باعث بروز سوانح جادهای و هم هدر رفت محصولات کشاورزی میشود
دسترنج کشاورزان بر زمین مانده است
اما رئیس اتاق اصناف گلستان وجود ناوگان حمل کالا در استان را یک ضرورت دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حوزه حمل و نقل کالا مخصوصاً در فصل بهار و تابستان با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
حسین خلیلی با اشاره به اینکه بخشی از محصولات کشاورزی مانند صیفیجات اگر به موقع انتقال پیدا نکنند فاسد و خراب خواهند شد، تصریح کرد: با شروع فصل سیب زمینی متأسفانه شاهد هستیم که حاصل یک عمر تلاش کشاورز بر روی زمین مانده است و خودرویی برای جا به جایی محصولات وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل باری بیشتر مربوط به بخش خصوصی است، چندان به ضوابط و قوانین تعیین شده از سوی دولت پایبند نیستند و دولت نیز نتوانسته تاکنون این مسئله را سامان دهی و کنترل کند.
خلیلی افزود: محصولات کشاورزی وارد میدان بار میشود، عرضه و تقاضا وجود دارد و قیمتها نیز با توجه به افزایش هزینههای تولید نسبتاً خوب است اما در حال حاضر با کمبود خودروی حمل مواجه هستیم.
وی ادامه داد: اگر محصولی مانند سیب زمینی که ماندگاری کمتری دارند به موقع جا به جا نشود از بین خواهد رفت و خسارت جبران ناپذیری برای کشاورز به همراه خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان، حوزه حمل و نقل یکی از مباحث زیرساخت توسعه است و هر کشوری باید در مسیر پیشرفت به آن توجه ویژه داشته باشد این همان موضوعی است که رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم به آن تاکید دارد.
ضرورت توسعه زیرساختهای حمل و نقل کالا
علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مشکل حمل و نقل کالا در بخش صادرات و داخل کشور یک موضوع مهم است بنابراین دولت میتواند با صرفه جویی از محل حذف ارز ترجیحی زمینه توسعه آن را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه حوزه حمل و نقل در سالهای گذشته به دلیل تحریم بسیار فرسوده شده، خاطرنشان کرد: امروز برای بازسازی سیستم حمل و نقل نیازمند تخصیص ارز هستیم که در این صورت زمینه رونق تجارت فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تاکید بر اینکه کمبود کامیونهای کانتینر دار، اصلیترین مشکل در حوزه حمل و نقل است، افزود: با توجه به صادراتی که در حوزه محصولات کشاورزی و باغی به دیگر کشورها انجام میشود برای شاداب ماندن محصولات نیاز جدی به کامیونهای کانتینر یخچالی داریم.
چوپانی با اشاره به افزایش قیمت حمل و نقل در سال جاری، ادامه داد: نسبت به سال گذشته هزینههای حمل و نقل کامیونی ۳۵ درصد افزایش یافته که این هزینهها برای افزایش قیمت لاستیک، حقوق راننده و برخی از عواقب متأثر از تغییر سیاست دولت در بخش اقتصاد کالا است.
دغدغهها در بخش حمل و نقل کالا در همه اقشار و اصناف وجود دارد و متأسفانه تاکنون دولت نتوانسته راهکاری در این زمینه بیاندیشد.
با توجه به صادراتی که در حوزه محصولات کشاورزی و باغی به دیگر کشورها انجام میشود برای شاداب ماندن محصولات نیاز جدی به کامیونهای کانتینر یخچالی داریم
۱۱ هزار ناوگان حمل و نقل کالا در گلستان وجود دارد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان ضمن تأیید کمبود ناوگان حمل کالا در استان، به خبرنگار مهر، گفت: تعداد ناوگان حمل و نقل جادهای استان ۱۱ هزار ناوگان است که هشت هزار و ۵۰۰ مورد آن کامیون هستند.
مهدی میقانی اضافه کرد: میانگین سن ناوگان حمل و نقل کالا در گلستان ۱۷ سال است و در چند سال گذشته اقدامات خوبی برای تجهیز و به روزسازی این بخش انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: بحث واردات کامیونهای کار کرده خارجی در کشور آغاز شده و در شهرها بندرگز و گنبدکاووس تعدادی از این کامیونها به بخش حمل و نقل اضافه شده است.
وی افزود: امیدواریم با اجرای بهتر طرح واردات این کامیونها شرایط به گونهای رقم بخورد که بتوانیم کمبودهای این حوزه را جبران کنیم.
آنچه مسلم است با توجه به مالکیت خودروی حمل و نقل کالا و همچنین کمبودی که در این حوزه وجود دارد، دولت چندان نمیتواند ضوابط تعیین شده در این بخش را به خوبی اجرا کند. بنابراین به نظر میرسد دولت به منظور نظارت بیشتر بر عملکرد ناوگان حمل و نقل کالا، شرایطی فراهم کند تا این بخش زیر نظر شرکت و یا مؤسسات شناسنامه دار قرار بگیرد و از طرفی مشوقهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شود تا در آینده شاهد بهره برداری برای مطلوب در این حوزه باشیم.
نظر شما