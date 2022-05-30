به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند شامگاه دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه فروش نان به صورت وزنی به عنوان مطالبه به حق توسط مردم مطرح است، اظهار داشت: این موضوع از دو جنبه دارای اهمیت است؛ یکی پیشگیری از کم فروشی و دوم نقش وزن و مدت پخت که در کیفیت نان مؤثر است.

وی با بیان اینکه تاکید بر این است که در نانوایی‌های استان به سمت فروش نان به صورت وزنی برویم، تصریح کرد: در بحث قیمت گذاری نان که ابلاغ شده به دو روش واحدها را ملزم به فروش به صورت وزنی کرده ایم؛ در مرحله اول در صورت تقاضای مشتری موظف هستند که نان را به صورت وزنی ارائه دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان افزود: از سوی دیگر واحدهای صنفی موظف به داشتن ترازوی دیجیتال هستند و لذا زیرساخت قانونی و تجهیزات موجود است و مقدمات برای اجرای طرح فروش وزنی نان فراهم است و توسط کارگروه‌های استانی آرد و نان زمانش را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

بیرانوند یادآور شد: اگر بتوانیم وزن نان را ارتقا دهیم، زمینه برای کم فروشی کاهش می‌یابد و سپس روی ارتقای کیفیت هم کار می‌کنیم.