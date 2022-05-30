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۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳

زلنسکی رئیس امنیتی خارکیف را اخراج کرد

زلنسکی رئیس امنیتی خارکیف را اخراج کرد

رئیس جمهور اوکراین یک مقام امنیتی این کشور را به دلیل آنچه خودخواهی نسبت به کشورش گفته شد، از سمت خود برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، رئیس جمهور اوکراین در بحبوحه درگیری کشورش با روسیه، یک مقام امنیتی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

«ولودیمیر زلنسکی» اعلام کرد که رئیس منطقه ای سازمان امنیت و اطلاعات خارکیف را از سمت خود برکنار کرده است. رئیس جمهور اوکراین دلیل این اقدام را اینگونه اعلام کرد وی منافع شخصی خود را ورای دفاع از خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، قرار داده است. او تنها به خودش فکر می کرد.

رئیس جمهور اوکراین توضیح بیشتری درباره اتهامات مطرح علیه «رومن دودین» که در سال ۲۰۲۰ از سوی وی به این سمت منصوب شده بود، نداد.

پیش از این نیز و حدود یک ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، زلنسکی با طرح اتهام خیانت و ناکارآمدی علیه دو مقام سرویس امنیتی اوکراین آنها را خلع درجه کرد. رئیس جمهور اوکراین در آن زمان گفته بود اکنون فرصت مقابله با همه خائنان ندارم. اما به تدریج همه آنها مجازات خواهند شد.

کد مطلب 5503177

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