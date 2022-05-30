چهره شهر تهران را باید تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دیدار مردمی با اهالی منطقه ۱۳ شهردار تهران با بیان اینکه امروز در شهر تهران با شرایطی مواجه هستیم که در کنار تمامی فرصت‌ها تهدیداتی هم وجود دارد گفت‌: ما هنوز با شرایط مطلوب فاصله جدی داریم.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل همه باید دست به دست هم دهیم و کاری بزرگ انجام دهیم امروز کشور با اصلاح یارانه‌ها مواجه است و دولت مسئولیت این کار را برعهده گرفته است.

زاکانی با بیان اینکه سال‌های سال فقط عده‌ای نفع می‌بردند گفت: به تبع آن مردم سختی‌های زیادی را می‌کشیدند اما اکنون گشایش جدیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.

شهردار تهران تصریح کرد: در شهرداری تهران فاصله خوبی با مردم برای حل مشکلات آنها داریم و می‌خواهیم آلام مردم را کم کنیم و آنچه امروز به عنوان کار شهرداری تهران تدوین شده است افزایش خدمت به مردم و مشارکت است.

وی با اشاره به بازدید از منطقه ۱۳ گفت: در نیمه دوم امسال شاهد تحولات خوبی در منطقه خواهیم بود و چهارگوشه منطقه تبدیل به کارگاه می‌شود و آرزوی همیشگی مردم منطقه ۱۳ برای بهره گیری از منطقه محقق خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: جنگ افزار سازی یکی از مشکلات مردم منطقه است و تا چند ماه آینده محیطی ۱۱ هکتاری تبدیل به فضای سبز خواهد شد و به شهروندان تحویل داده می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به مجموعه دوشان تپه گفت: در دوشان تپه فاصله بین خیابان پیروزی و دماوند ایجاد شده است و آرزوی رفع این مشکل همواره وجود داشته است اما با تفاهم میان ارتش و شهرداری ۷۵ هکتار از زمین‌ها دریافت می‌شود و امکان دسترسی میان دماوند و پیروزی ایجاد می‌شود.

وی گفت: ترمینال شرق به عنوان بزرگترین ترمینال تهران ظرف ۶ ماهه آینده برای مردم شرق تهران افتتاح می‌شود همچنین طرح‌هایی در پارک سرخ حصار اجرایی خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه این اقدامات مقدمه کارهای ما است گفت: به لطف خدا تا چند ماه آینده چهره شهر تغییر می‌کند.

شهردار تهران با بیان اینکه باید چهره تهران را تغییر داد گفت: تهران ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار دارد و بر همین اساس مشکلات متعددی برای مردم در حوزه حمل و نقل ترافیک هوا و شرایط محیط زیستی ایجاد شده است و باید حرکت را در مسیری قرار داد که هم رشد معنوی و هم رشد معنوی در تهران فراهم شود.

وی تصریح کرد: آرزوی ما این است که شرایط جدیدی را با مشارکت مردم در منطقه ایجاد کنیم و سختی‌هایی که در کشور وجود دارد را بر عهده بگیریم و زمینه آسایش و آرامش را برای شما شهروندان فراهم کنیم.

زاکانی با اشاره به جنگ میان روسیه و اوکراین گفت: جنگ میان دو قطبی است که انرژی جهان و معیشت مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و ملتی که دستش را روی پای خود بگیرد و امکان را برای زیست خود فراهم کند پیروز است.