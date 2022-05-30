دستیار نفتالی بنت از سمت خود کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از استعفا و کناره گیری دستیار شخصی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلایل نامعلوم خبر می‌دهند.

کناره گیری دستیار نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی خود نفتالی بنت در یک پست توئیتری نیز تائید شده است.



نفتالی بنت در پست توئیتری خود درباره کناره گیری دستیار اصلی اش گفته است: «نائومی ساسون»، روز دوشنبه تصمیم گرفت سمت خود را ترک کند.



نخست وزیر جنجالی رژیم صهیونیستی که این روزها با خطر از دست دادن اکثریت ائتلاف تحت حمایتش در پارلمان رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم می‌کند، درباره کناره گیری دستیارش گفته است: «من در سال ۲۰۱۶ با نائومی آشنا شدم. او کار خود را در دفتر من در وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و از آن زمان رشد کرده است و راه طولانی را با من طی کرده است. به عنوان مدیر دفتر، به عنوان دستیار شخصی و به عنوان فرد حرفه‌ای و مهمتر از همه - به عنوان یک همکار او سال‌ها با من همراه بوده است.»



با وجود تائید خبر کناره گیری دستیار نفتالی بنت، اما علت استعفای او اعلام نشده است.



استعفا و جدایی دستیار نفتالی بنت در شرایطی انجام شده که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با موجی از کناره گیری ها و استعفاها روبرو است. منابع صهیونیستی هفته گذشته هم از استعفای «تال گان تزوی» رئیس دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داده بودند. گان تزوی از نزدیک‌ترین افراد به نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شد که در یک دهه اخیر از زمان ورود وی به عرصه سیاسی در کنارش حضور داشت.



اما استعفای گان تزوی نیز تنها ۱۰ روز پس از استعفای فرد دیگری با نام «شمریت مئیر»، مشاور سیاسی نفتالی بنت رخ داده بود و منابع صهیونیستی با اشاره به اختلافات میان گان تزوی و شمریت مئیر عنوان کردند که روابط میان این دو هرگز خوب نبود اما با استعفای هر دوی آنها، به نظر می‌رسد نفتالی بنت به طور جدی تلاش دارد وضعیت کابینه ائتلافی را از بحرانی که گریبانگیرش شده خارج کند و از فروپاشی کابینه جلوگیری کند، که اکنون با استعفای دستیار اصلی اش روبرو شده است.

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