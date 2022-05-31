کنکور مانع عدم تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان خراسان شمالی و در جمع فرهنگیان این استان گفت: مانع اصلی عدم تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت کنکور است.

نوری با اشاره به تلاش‌های ۱۰ ماهه دولت سیزدهم برای توسعه و آبادانی کشور خصوصاً در استان خراسان شمالی گفت: با موافقت دولت و حمایت و همراهی مجلس و شورای نگهبان برای تصویب طرح رتبه بندی معلمان ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

وی با اشاره به اجرای سند تحول اظهار کرد: سند تحول یک سند درون سازمانی نیست و همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها باید به آموزش و پرورش در اجرای این سند کمک کنند و به زمان برای اجرایی شدن سند تحول نیاز داریم.

نوری افزود: سند تحول بنیادین در نظام برنامه ریزی جز اسناد تحولی مهم آموزش و پرورش است که اصل موضوع سند تحول، یکپارچگی آن است و اجرای یکپارچه آن، بسیار دارای اهمیت است، لذا در مدارس باید به طور یکپارچه و تدریجی اجرا شود تا تحول ایجاد شود و در هنگام اجرا به مصادیق تحول باید توجه ویژه شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در برنامه‌های آموزشی باید تغییراتی ایجاد شود که به طور مثال می‌توان به افزودن بازی‌های گروهی اشاره کرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش به دنبال تربیت عنصری مؤثر در جامعه دانش بنیان است و این هدف فقط در آموزش و پرورش محقق می‌شود، اما مانع اصلی عدم تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت؛ کنکور است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول باید در آموزش دانش آموزان خلاقیت به کار گرفته شود تا ارتقا سطح آموزش را داشته باشیم، به عنوان مثال باید شرایط و زمان فعالیت دانش آموزان سنجیده شود تا کیفیت کار بالا رود.

نوری با اشاره به پیشرفت خراسان شمالی در زمینه تعلیم و تربیت گفت: در خراسان شمالی، کاربرد خلاقیت‌ها در امر آموزش و پرورش بسیار خوب و چشمگیر بوده است و به همت و تلاش دبیران این استان، شاخص‌های آموزشی بسیار خوب رشد پیدا کرد که این موضوع سبب امیدواری به آینده استان است.

طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم، نباید قطع می‌شد

نوری با بیان اینکه طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم، طرح بسیار مهمی بود و به هیچ وجه نباید قطع می‌شد، اظهار کرد: طرح تغذیه رایگان دانش آموزان کم بضاعت به صورت پایلوت در استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان آغاز شده است و در سال تحصیلی جدید در تمام کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش مداوم معلمان و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت، تصریح کرد: به روز رسانی و آموزش مداوم دبیران جهت ارتقا کیفیت آموزش در نظام تعلیم و تربیت در اولویت است. همچنین باید مهارت آموزی معلمان با روش‌های نوین و جدید و در ساعت‌های بیشتر برگزار شود.