به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی منطقه آسیای میانه به میزبانی تاجیکستان و در رده‌های سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال برگزار شد و نمایندگان ایران در بخش تیمی هر سه رده سنی به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در بخش انفرادی و دونفره نیز بدمینتون‌بازان ایران موفق به کسب ۱۱ مدال طلا و چهار مدال نقره شدند.

در بخش بانوان نمایندگان ایران در هر سه رده سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال در دیدارهای نهایی به میدان رفتند که حاصل آن کسب پنج عنوان قهرمانی و دو نایب‌قهرمانی بود.

در انفرادی زیر ۱۹ سال آیسان زارعی با برتری برابر «دیانا نامنووا» از قزاقستان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در انفرادی زیر ۱۶ سال سیده ترمه حسینی ولوکلائی برابر «سوفیا زکروا» از ازبکستان قرار گرفت و با شکست ۲ بر یک، به مدال نقره دست یافت.

در بخش دونفره زیر ۱۹ سال هانا ملاکریمی و آیسان زارعی با برتری برابر نمایندگان ازبکستان قهرمان شدند.

در دونفره زیر ۲۳ سال نیز فردوس فروغی و سیده آیسان شوریده ضیابری با شکست نمایندگان قزاقستان، عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

زهرا امنی و سیده ترمه حسینی ولوکلائی نیز در دونفره زیر ۱۶ سال با پیروزی برابر نمایندگان ازبکستان، مدال طلا را کسب کردند.

در انفرادی زیر ۲۳ سال دیدار نهایی به مصاف تمام‌ایرانی سیده آیسان شوریده ضیابری و فردوس فروغی اختصاص داشت که در پایان، فردوس فروغی با برتری ۲ بر صفر قهرمان شد و شوریده ضیابری به مدال نقره رسید.

در بخش آقایان نیز نمایندگان ایران عملکرد قابل توجهی داشتند و در تمامی فینال‌های دونفره به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در انفرادی زیر ۱۹ سال، محمدمتین قاسمی با برتری برابر امیرعلی احمدلو قهرمان شد و احمدلو به مدال نقره رسید.

در انفرادی زیر ۲۳ سال، علی حیاتی با پیروزی برابر «مقصود تاجیبولایوف» از قزاقستان، مدال طلا را به دست آورد.

در انفرادی زیر ۱۶ سال نیز امیرمحمد مردانه با برتری برابر امیررضا حریف بیلندی قهرمان شد و حریف بیلندی به مدال نقره رسید.

در دونفره زیر ۱۹ سال، امیرعلی احمدلو و محمدمتین قاسمی با شکست نمایندگان ازبکستان عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در دونفره زیر ۱۶ سال، امیررضا حریف بیلندی و امیرمحمد مردانه با پیروزی برابر نمایندگان قزاقستان روی سکوی نخست ایستادند.

در دونفره زیر ۲۳ سال نیز علی حیاتی و امیرحسین حسنی با برتری ۲ بر صفر مقابل نمایندگان قزاقستان، مدال طلای این بخش را از آن خود کردند.

تیم ملی بدمینتون ایران در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه در هر سه رده سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال در بخش تیمی به عنوان قهرمانی دست یافت و در بخش انفرادی و دونفره نیز با کسب ۱۱ مدال طلا و چهار مدال نقره، به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و به میزبانی تاجیکستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در سه رده سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال به رقابت پرداختند.