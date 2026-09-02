به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محمود نوری شادکام در سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار کرد: دانشگاه نباید صرفاً به تولید مقاله محدود شود، بلکه باید مسئله را شناسایی، راهحل ارائه و اثربخشی مداخلات را ارزیابی کند و یافتههای علمی را در اختیار سیاستگذاران و جامعه قرار دهد.
وی با اشاره به ارسال صدها اثر علمی به دبیرخانه کنگره، این میزان مشارکت را نشاندهنده ظرفیت علمی کشور در حوزه اعتیاد دانست و افزود: برای تبدیل این ظرفیت علمی به تغییر واقعی در جامعه، باید مسیر «شواهد، همکاری و اقدام» تقویت شود.
نوری شادکام با تأکید بر اهمیت نگاه چندرشتهای و پیشگیری در حوزه اعتیاد گفت: پیشگیری از اعتیاد باید از خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و محله آغاز شود و همکاری دانشگاه با دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، نظام آموزشی و رسانهها در این مسیر ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین پژوهش زمانی اثرگذار خواهد بود که به سیاست، برنامه و مداخله تبدیل شود و دانشگاه باید بخشی از راهحل مسائل جامعه باشد.
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