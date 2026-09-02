به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی مخابرات استان با تبیین برنامه‌های پیش‌رو برای نوسازی زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و بهره‌گیری از توانمندی‌های مجموعه‌های استانی، عملیات احداث طرح جامع این دانشگاه کلید می‌خورد تا مرکزی کاملاً مدرن و مجهز به امکانات هوشمند برای نخستین‌بار در ایران پایه‌گذاری شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان قم با اشاره به پیوند فناوری و اهداف کلان انقلاب اسلامی افزود: مجهز ساختن سامانه‌های آموزشی به امکانات هوشمند یکی از ارکان اساسی در راستای دستیابی به آرمان تمدن نوین اسلامی به شمار می‌رود و ایجاد چنین بسترهایی به پویایی محیط‌های علمی سرعت می‌بخشد.

این مسئول آموزش عالی در ادامه با ارزیابی جایگاه توسعه‌ای استان بیان کرد: قم با پیشبرد طرح‌های کلان در حوزه شهر هوشمند و ایجاد زیرساخت‌های نوین در شهرک‌های صنعتی، از هر جهت آمادگی و شایستگی پیشتازی در استقرار مراکز دانشگاهی یکپارچه و هوشمند در گستره ملی را داراست.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم با یادآوری فرمایش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه دانشگاه منشأ تمامی دگرگونی‌ها در جامعه است خاطرنشان کرد: این مرکز آموزشی نقشی راهبردی در روند پیشرفت کشور ایفا می‌کند، چرا که تمامی نیروهای متخصص، کادر درمان، مهندسان و نخبگان علمی جامعه مرهون آموزش و هدایت معلمان دلسوز و فرهیخته هستند.

پرورش معلمان متعهد نیازمند محیط‌های آموزشی مدرن و استاندارد است

سلم‌آبادی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی فضاهای تربیتی دانشگاه تصریح کرد: موفقیت کامل در امر خطیر تعلیم و تربیت منوط به آن است که معلمان آینده در فضاهایی استاندارد، درخور شأن و مجهز به تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه پرورش یابند تا بتوانند نسلی پویا و کارآمد را برای جامعه تربیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیین کلنگ زنی نخستین دانشگاه تمام هوشمند کشور روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه جاری در محل اردوگاه ۱۵ خرداد قم انجام خواهد شد.