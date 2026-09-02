  1. استانها
  2. قم
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

نخستین دانشگاه تمام‌هوشمند کشور در قم احداث می‌شود

نخستین دانشگاه تمام‌هوشمند کشور در قم احداث می‌شود

قم- رئیس دانشگاه فرهنگیان قم از احداث نخستین دانشگاه تمام‌هوشمند کشور در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی مخابرات استان با تبیین برنامه‌های پیش‌رو برای نوسازی زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و بهره‌گیری از توانمندی‌های مجموعه‌های استانی، عملیات احداث طرح جامع این دانشگاه کلید می‌خورد تا مرکزی کاملاً مدرن و مجهز به امکانات هوشمند برای نخستین‌بار در ایران پایه‌گذاری شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان قم با اشاره به پیوند فناوری و اهداف کلان انقلاب اسلامی افزود: مجهز ساختن سامانه‌های آموزشی به امکانات هوشمند یکی از ارکان اساسی در راستای دستیابی به آرمان تمدن نوین اسلامی به شمار می‌رود و ایجاد چنین بسترهایی به پویایی محیط‌های علمی سرعت می‌بخشد.

این مسئول آموزش عالی در ادامه با ارزیابی جایگاه توسعه‌ای استان بیان کرد: قم با پیشبرد طرح‌های کلان در حوزه شهر هوشمند و ایجاد زیرساخت‌های نوین در شهرک‌های صنعتی، از هر جهت آمادگی و شایستگی پیشتازی در استقرار مراکز دانشگاهی یکپارچه و هوشمند در گستره ملی را داراست.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم با یادآوری فرمایش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه دانشگاه منشأ تمامی دگرگونی‌ها در جامعه است خاطرنشان کرد: این مرکز آموزشی نقشی راهبردی در روند پیشرفت کشور ایفا می‌کند، چرا که تمامی نیروهای متخصص، کادر درمان، مهندسان و نخبگان علمی جامعه مرهون آموزش و هدایت معلمان دلسوز و فرهیخته هستند.

پرورش معلمان متعهد نیازمند محیط‌های آموزشی مدرن و استاندارد است

سلم‌آبادی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی فضاهای تربیتی دانشگاه تصریح کرد: موفقیت کامل در امر خطیر تعلیم و تربیت منوط به آن است که معلمان آینده در فضاهایی استاندارد، درخور شأن و مجهز به تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه پرورش یابند تا بتوانند نسلی پویا و کارآمد را برای جامعه تربیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیین کلنگ زنی نخستین دانشگاه تمام هوشمند کشور روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه جاری در محل اردوگاه ۱۵ خرداد قم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6935375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها