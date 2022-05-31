ظرفیت خوبی برای توسعه ارتباط بنادر بوشهر و قطر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمد الخنجی صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و قطر اقدامات گسترده ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بنادر استان بوشهر بیان کرد: نزدیکی بنادر استان بوشهر با بنادر کشور قطر فرصت بسیار خوبی را برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی فراهم آورده است.

رئیس سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر هدف از سفر به ایران را ملاقات با مقامات ایرانی و بازدید از بنادر استان بوشهر اعلام کرد و افزود: بندرهای دیر و بوشهر دروازه اصلی تجارت بین قطر و ایران هستند.

وی تاکید کرد: از آنجا که ۹۹ درصد مراودات تجاری بین ایران و قطر از طریق بندرهای دیر و بوشهر انجام می‌گیرد، این دو بندر در همکاری‌های تجاری بین دو کشور اهمیت بالایی دارند.

رئیس سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر همراه با هیأتی از مسئولان دریایی و بندری این کشور از ظرفیت‌های دریایی و بندری بوشهر، دیر و کنگان بازدید و فرصت‌های سرمایه گذاری در این بندرها را بررسی کردند.

در این بازدید عبداله محمد النبی مدیر عامل شرکت الموانی، حسین احمد المقیف معاون تجاری شرکت الموانی، حمد علی الانصاری مدیر کل بازاریابی و روابط عمومی شرکت الموانی و خالد عبداله النعیمی مدیر کل بندر الرویس، عبدالله محمد الخنجی رئیس سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر را همراهی می‌کردند.