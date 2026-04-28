استاندار بوشهر: مسیرهای جدید تجارت خارجی تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۱۱ بندر بزرگ و کوچک تجاری با بیش از ۲ هزار شناور تجاری و بیش از ۱۴هزار ملوان حرفهای در بخش تجارت خارجی است.
وی افزود: استان بوشهر نقش مهمی در تامین مواد اولیه و واسطهای برای رونق تولید و کالاهای اساسی ایفا میکند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی باید با استفاده از ظرفیتها و سرمایه گذاری های صورتگرفته، اشتغال موجود در حوزه تجارت دریایی را پایدار نگه داریم.
زارع با بیان اینکه بنیان اقتصاد استان بوشهر بر مراودات بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس استوار است تصریح کرد: تقویت تجارت خارجی و توسعه زیرساختهای این بخش مورد توجه و تاکید قرار دارد.
استاندار بوشهر گفت: با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و عدم امکان تردد و مراوده با امیرنشین دوبی و در ادامه، محاصره دریایی توسط آمریکا، فعالیت ناوگان تجاری و اشتغال مشاغل مستقیم، غیرمستقیم و وابسته مربوطه با مشکل روبهرو شده و باید تدابیر اساسی اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: برای برونرفت از این وضعیت، ضروری است برای تجارت رسمی و ملوانی (تجارت مرزی)، مبادی جدید تعریف و مسیرهای جایگزین، فعال شوند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه بنادر کشورهای قطر، عمان و عراق میتواند گزینههای مناسبی برای این برنامه باشد، یادآور شد: بر اساس شرایط جغرافیایی و بررسیهای کارشناسی صورت گرفته، کشور قطر و بویژه بندر «حمد»بهترین گزینه برای بنادر استان بوشهر است.
زارع ابراز داشت: انتظار داریم دستگاه دیپلماسی کشور و سایر مراجع ذیربط در تعامل و رایزنی با کشور قطر و عمان، با بسترسازی و تسهیل شرایط «تأمین کالا» و «خدمات بانکی و ارزی»، نسبت به فعال کردن بندر حمد بعنوان هاب جدید تأمین کالا، هماهنگی و پیگیری لازم را به عمل آورند.
در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه، به رویکرد وزارتخانه در حمایت از توسعه استانهای مرزی اشاره کرد و یادآور شد: دیپلماسی اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی وزارت خارجه است. تلاش میشود از ظرفیت سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی استفاده بیشتری شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در این نشست، قول مساعد داد پیگیری توسعه مناسبات تجاری بین استان بوشهر و کشورهای قطر و عمان با شتاب خوبی صورت پذیرد.
