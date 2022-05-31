مشارکت دوهزار و ششصد دستگاه فرهنگی در جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی روز گذشته دوشنبه ۹ خرداد با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس شاهچراغ، محمد سرشار معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، سید حسین حقایقی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، جمعی از مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی و مسئولان فرهنگی کشور، برگزیدگان و علاقه‌مندان به فرهنگ منور رضوی در بارگاه مطهر شاه چراغ (ع) برگزار شد.

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این مراسم، با تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت، در سخنانی گفت: خوشحالیم که در این روزهای مبارک، در این آستان مبارک، این جشنواره مبارک در حال برگزاری است. برگزاری یک جشنواره کتابخوانی در آستانه دهه کرامت، دهه‌ای که ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می‌شود، با گرامیداشت یاد حضرت شاهچراغ و دیگر امامزادگان واجب التعظیم ادامه پیدا می‌کند و در انتها با ولادت نورانی حضرت علی بن موسی علیه السلام الرضا به پایان می‌رسد، بسیار ارزشمند است.

وی افزود: مردم و عموم اهالی فرهنگ و هنر، با اهل بیت (ع) رابطه‌ای عاطفی و عمیق دارند. در بسیاری از خاطرات زیبایی که در روح و جان آنها ماندگار شده، این ارتباط با اهل بیت (ع) وجود دارد. هیچ ایرانی مسلمانی نیست که روح و جانش آکنده از مهر و عاطفه نسبت به امام رئوف نباشد. اگر زندگی هرکدام از محبین اهل بیت را مورد مطالعه و مداقه قرار دهید، یک پیوندهای عمیق درونی را مشاهده می‌کنید. این پیوند عمیق چیزی نیست که بتوان با برخی از کارهای ناشایست و بی ارزش به آن آسیب وارد کرد؛ خورشید، خورشید است و به نورانیت و به تابش و به گرمابخشی خود ادامه خواهد داد. به حمدالله با ورود به دهه کرامت، کشور ما آ کنده از یاد و نام این ذوات مقدس است و ما برنامه‌های متنوعی را در شب ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در کنار حرم نورانی ایشان در مشهد مقدس خواهیم داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در منظومه فرهنگی ایران گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور واقعاً یکی از بزرگترین ذخایر و نعمت‌های فرهنگی ما است و بنده به کرات در مورد عظمت کار فرهنگی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اشاره کرده و به آن معتقد هستم. ما بیش از ۳۷۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور داریم؛ یک شبکه بزرگ تأثیرگذار و کم نظیر در اقصی نقاط کشور. در برخی از شهرها و شهرستان‌های کوچک که هیچ بخش فرهنگی مؤثری به جز کتابخانه عمومی وجود ندارد؛ به همراه یک کتابدار عاشق که با عشق و علاقه نه تنها کار کتاب را انجام می‌دهد، بلکه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر را نیز سامان می‌دهد؛ این افراد عناصر درخشان حوزه فرهنگ هستند.

محمد مهدی اسماعیلی درباره پیوند محوریت اهل بیت در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: وقتی یک شبکه گسترده با موضوعی به نام محبت اهل بیت علیهم السلام گره می‌خورد، این پویش‌های بی نظیر را به دنبال خود ایجاد می‌کند. آقای رمضانی، دبیر کل عزیز ما در نهاد کتابخانه های عمومی کشور که برای ارتقا وضعیت کمی و کیفی این مجموعه تلاش شبانه روزی دارند، گزارش دادند که بیش از یک میلیون نفر در کشور درگیر این برنامه بوده‌اند؛ شاید گفتن آن به زبان آسان باشد، اما وقتی مقداری تأمل کنید، متوجه می‌شوید که مشارکت بیش از یک میلیون نفر در اقصا نقاط کشور در این جشنواره حرکتی بزرگ و ارزشمند است.

وی با تاکید بر لزوم انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: زبان شبکه رسانه‌ای ما در بازتاب دادن این کارهای با عظمت کمی الکن است. من برخی از تحلیل‌های خامی که در مورد موضوع فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور مطرح می‌شود، قبول ندارم. اینکه مردم ایران اهل کتاب نیستند و کتاب نمی‌خوانند درست نیست. بله، ما قطعاً با شکل ایده آل آن فاصله داریم. بیانات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی که بارها به موضوع نهضت کتابخوانی تاکید داشته اند و به ما نسبت به انجام آن دستور داده اند، نشان می‌دهد که ما با آن نقطه مورد نظر فاصله داریم.

تخصیص ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های ناتمام فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیمایش‌های انجام شده در حوزه سرانه کتابخوانی در کشور افزود: علیرغم اینکه برخی اعداد و ارقام و آمارهای ارائه شده در این حوزه متقن نیستند، اما پیمایش‌هایی که در این حوزه انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک ۶۴ درصد از مردم ایران اهل مطالعه هستند. البته این میزان مطالعه جدای از مطالعه ادعیه و مطالعات دانشگاهی عنوان شده است که نشان می‌دهد مردم ایران اهل مطالعه و کتاب هستند. ما پس از ۲ سال وقفه در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به دلیل شیوع کرونا، شاهد برپایی این نمایشگاه بودیم. جالب است عرض کنم در نمایشگاه پیش از این که در سال ۹۸ برگزار شده بود میزان فروش ۹۰ میلیارد تومان بود، اما امسال این رقم با احتساب فروش در نمایشگاه مجازی به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

محمد مهدی اسماعیلی گفت: البته درست است که کتاب به طور متوسط تا ۴۰ درصد گران شده است، اما این میزان از رشد خرید، نشان می‌دهد مردم ما مردمی فرهنگی هستند. ما هیچ نمایشگاهی را به صورت مجازی و حضوری برگزار نکردیم مگر اینکه از میزان استقبال مردم دچار شگفتی شده ایم. مردم ما در کشور به شدت فرهنگی اهل کتاب آن هم در این شرایطی که فضای اقتصادی در سبد مصرفی آنها تأثیرگذار بوده است. هر چقدر ما در حوزه کتاب و گسترش شبکه کتابخانه ها سرمایه گذاری کنیم، قطعاً با استقبال روبرو خواهیم بود. بنده تا به امروز بیش از ۳۱ سفر استانی رفته ام و در تمام این سفرها برنامه‌هایی چون افتتاح یا تجهیز کتابخانه ها را داشته ایم. چرا که امروز یکی از مطالبات جدی دولت مردمی گسترش این موضوع است.

وی درباره توجه دولت سیزدهم به حوزه فرهنگ و کتاب افزود: در سفرهای استانی آقای رئیس جمهور تا امروز بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های ناتمام فرهنگی تخصیص پیدا کرده که بخش مهمی از این مبلغ در حوزه تکمیل کتابخانه های عمومی اختصاص یافته است. قصد ما به صورت جدی، تقویت و گسترش این شبکه کتابخانه های عمومی است. ما به این شبکه نیاز داریم و مردم از آن استقبال می‌کنند. گسترش کتابخانه های عمومی کشور برنامه مهم ما در راستای گسترش عدالت فرهنگی در کشوراست تا مردم در هر نقطه‌ای از کشور بتوانند به راحتی به کتاب دسترسی پیدا کنند و انشالله ما این زمینه را فراهم خواهیم کرد. تا کنون کارهای خوبی طی دوره دولت مردمی انجام شده و یکی از برنامه‌های اصلی ما گسترش این رویکرد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به هم‌افزایی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با سایر دستگاه‌های فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف خود گفت: ان‌شاءالله آقای رمضانی برنامه‌هایی را در دست تهیه و تولید دارند که با استفاده از رسانه ملی بتوانند مسئله کتابخوانی را بیش از پیش ترویج کنند. در دوره‌ای که آقای دکتر سرشار در شبکه پویا بودند، کمک‌های فراوانی در این حوزه کردند که انشاالله دوستان ما در رسانه ملی در این دوره نیز کمک کنند تا بحث کتاب را در خانواده‌ها بیشتر ترویج کنیم که الحمدلله اتفاقات خوبی در این حوزه در حال وقوع است.

محمد مهدی اسماعیلی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی افزود: در وهله اول از عموم مردم عزیز که در این جشنواره مشارکت کردند و میزان بالای حضور خود را به ثبت رساندند تشکر می‌کنم. همچنین از دوستان و همکارانمان در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، آقای رمضانی و همچنین آقای مختارپور که بنای این کار را ایجاد کردند و امروز در کتابخانه ملی در حال خدمت به حوزه فرهنگ هستند تشکر می‌کنم. از مجموعه عزیزان در بخش‌های مختلف استان به ویژه استاد بزرگوار حاج آقا کلانتری، تولیت آستان شاه چراغ، اداره کل فرهنگ و ارشاد و اداره کل کتابخانه های عمومی استان و در نهایت از همه عزیزانی که در این مسیر همراهی کردند سپاسگزارم.

وی با اشاره به اتفاقات و تلاش‌های ناشایست صورت گرفته در حوزه فرهنگی در کشور گفت: اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داد، به محملی برای عرض ارادت همه اقشار مردمی به آستانه علی بن موسی الرضا (ع) تبدیل شد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صیانت از مرزهای فرهنگ و هنر هستیم و حتماً با کسانی که بخواهند به حوزه اعتقادات و مقدسات مردم تعدی کنند و به دنبال سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن فضای عمومی کشور هستند، برخورد می‌کنیم و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره برخی موضع گیری‌ها نسبت به اتفاق تلخ آبادان که منجر به از دست رفتن تعدادی از هموطنان مان شد، گفت: قطعاً با افرادی که بخواهند با حرف‌های توهمی و بیانیه‌های بی ارزش، سیاه نمایی کنند و زحمات پاسداران و نگهبانان امنیت این کشور را بی ارزش جلوه دهند، مقابله می‌کنیم. مردم عزیز آبادان غمخواری جز نهادهای انقلابی و مردم ندارند. حضور یک هفته‌ای وزیر محترم کشور در محل حادثه و زحمات و پیگیری‌های رهبری عزیز انقلاب، معاون اول آقای رئیس جمهور و همه گروه‌های جهادی که پایه کار آمدند همه اینها نشان داد که چه کسانی همراه و سنگ صبور مردم شدند به آنها ابراز ارادت کردند، با آنها سوگواری کردند.

وی افزود: عده‌ای نمی‌توانند با نوشتن یک کاغذ پاره‌هایی بی ارزش به این مردم و این تلاش‌های خالصانه توهین کنند؛ این موضوعات هیچ گاه در حوزه فرهنگ و هنر تحمل نخواهد شد و اهالی فرهنگ و هنر اجازه نمی‌دهند این ساحت پاک با این نوع کارهای متوهمانه، آلوده شود. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتماً این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد نهادهای مورد احترام مردم و افرادی که شبانه روز خود را صرف آسایش و رفاه مردم کردند و حاج قاسم‌ها را تقدیم کرده‌اند، مورد آزار لفظی، کلامی و نوشته‌های بی ارزش عده‌ای قرار بگیرند.

معرفی کتاب برای مطالعه جهاد تبیین است

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس شاهچراغ در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ضمن خیر مقدم به حاضرین در این مراسم طی سخنانی گفت: شاید در انواع کارهای فرهنگی، هیچ کاری به ارزش کار کتابخوانی و برگزاری جشنواره کتابخوانی به ویژه پیرامون موضوع اهل بیت عصمت و طهارت نرسد. زمانی که پای کتاب به میان می‌آید از ده‌ها جهت کار ارزشمند و قابل تقدیر می‌شود؛ چرا که هر تمدنی که در دنیا شکل گرفته است بر پایه کتاب به وجود آمده است و هرگاه تمدن‌ها سقوط کرده اند دلیل اصلی آن فاصله گرفتن از کتاب و کتابخوانی بوده است.

وی افزود: معجزه آخرین پیامبر الهی که تا پایان عمر دنیا معجزه جاودان و ابدی اوست «کتاب» است. در حقیقت کتاب است که دست بشر را می‌گیرد و از گرداب جهل و نادانی و انحطاط نجات می‌دهد. علامه شهید استاد مطهری می‌فرماید «آیا از جهل بدتر هم چیزی وجود دارد؟» و خودشان پاسخ می‌دهند که «بله، از جهل بدتر چیز دیگری به نام تحجر است». تحجر یعنی اینکه انسان در یک نقطه متمرکز شود و حاضر نباشد اوج بگیرد، رشد کند و مدارج آگاهی را طی کند. یعنی درها را به روی خود قفل می‌کند. ممکن است انسان جاهل روزی عالم شود و از تاریکی جهل بیرون بیاید، اما انسانی که گرفتار تحجر شده است هیچگاه از تاریکی جهل نجات پیدا نمی‌کند؛ چرا که راه نجات را بر خود بسته است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ با اشاره به بخش دیگری از سخنان استاد مطهری گفت: ایشان در جای دیگر می‌فرمایند «آیا از علم بهتر هم چیزی وجود دارد؟» و پاسخ می‌دهند «بله، از علم بهتر هم چیز دیگری به نام روحیه علمی، روحیه تحقیق، روحیه مطالعه، حرکت کردن و روز به روز پیشرفت کردن در مجالس و مجالس علم و آگاهی است». علم نور است، اما نور درجات متفاوتی دارد. انسان می‌تواند از یک درجه از نور به درجه دیگری صعود کند تا برسد به مرکز نور؛ یعنی برسد به سرچشمه آگاهی و علم که می‌شود خدای بزرگ و خالق بزرگ جهان.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری با تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: یکی از کارهای فرهنگی اصیل، ارزشمند و ماندگار مؤثر همین است که در حوزه کتاب و کتابخوانی تلاش کنیم. گاهی اوقات یک کتاب باعث می‌شود یک انسان سرنوشت خود را تغییر دهد. امروز که جنگ رسانه‌ها و جنگ شناختی در بی نظیر ترین شکل خود پیرامون انقلاب اسلامی ما در جریان است، دشمنان با تکیه بر قدرت رسانه گاهی اوقات از یک کاه کوه می‌سازند و از سوی دیگر قله‌های عظیم پیشرفت ما را در نگاه شهروندان ایرانی کوچک و پنهان می‌کنند. به همین تناسب وقتی کتاب خوب و مفید به عنوان یک رسانه وارد میدان شود، می‌تواند سرنوشت انسان‌ها را متحول کند.

وی تصریح کرد: من به دوستانم در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عرض کردم که اگر حتی موفق شویم یک کتاب خوب را به یک جوان معرفی کنیم و او وادار به مطالعه یک کتاب شود، یکی از بزرگترین کارهای فرهنگی در جهت جهاد تبیین رخ داده؛ آن هم در عصری که ما گرفتار جنگ نرم و هجوم فکری و فرهنگی به باورهای اصیل میهن و انقلاب اسلامی هستیم.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبری فرمودند «جهاد تبیین هم واجب است، هم عینی است و هم فوری». یعنی این واجب که ما امروز برعهده داریم، یک فرض الهی است و هیچ کدام از آن معاف نیستیم. گاهی اوقات ده‌ها واجب پیش روی انسان است، اما انسان باید آن واجب فوری را مقدم در نظر بگیرد. بر این اساس یکی جلوه‌های های ارزشمند و اصیل جهاد تبیین بحث کتابخوانی است و این رسالتی است که به حمدالله جشنواره کتابخوانی رضوی بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت میلیونی عموم مردم در این جشنواره طی سال‌های اخیر گفت: این میزان از توجه و مشارکت عمومی در جشنواره کتابخوانی رضوی، روشنایی و پیشرفت را در کشور ما ارتقا می‌دهد و ارزش بسیار بزرگی است. زمانی که زندگی اهل بیت عصمت و طهارت نگاه می‌کنیم، یکی از ارزش‌های زندگی این بزرگان همین موضوع کتابخوانی است. هیچ مکتب و آئینی مانند مکتب ما وجود ندارد که رهبران آنها آنقدر بر علم، دانش و مطالعه تاکید مکرر کرده باشند. این موضوع مختص اسلام و مکتب تشیع است. این از افتخارات مکتب اهل بیت است و اینگونه جشنواره‌ها این افتخار را روز به روز بالاتر می‌برد و این مدال بزرگ را بر سینه بسیاری از جوان‌های ما نصب می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری افزود: به سهم خودم از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تشکر می‌کنم که یکی از میوه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است. و انقلاب اسلامی هزاران میوه دارد، اما نهاد یک میوه بزرگ در قالب یک شبکه عظیم در سراسر کشور است که اگر هر بخشی را وظیفه خود را به درستی انجام دهد ما در عرصه جهاد تبیین می‌توانیم گام‌های بزرگی برداریم.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ گفت: ما در حرم حضرت احمدبن موسی با افتخار در خدمت این پویش علمی هستیم. کتابخانه آستان نیز با حدود یکصد هزار عنوان کتاب صدر شده و چند هزار نسخه خطی یکی از بزرگترین کتابخانه های استان است که در خدمت نهاد کتابخانه های عمومی و استادان، دانشجویان، دانش آموزان و معلمان بزرگوار و همه اهل علم کشور قرار دارد. این جزو افتخارات ما و از عبادت‌های بزرگ ما است که توفیق پیدا کنیم این مسیر الهی و ارزشمند را توسعه دهیم و این حرکت را عبادت پروردگار می‌دانیم و در این مسیر تلاش می‌کنیم.

مشارکت ۲ هزار و ششصد دستگاه فرهنگی در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی

مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، با تقدیر از برگزار کنندگان و دست اندرکاران برگزاری این جشنواره طی سخنانی گفت: در آستانه دهه با فضیلت و پربرکت کرامت هستیم و ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را در پیش داریم. ان‌شاءالله برکات این ایام و این روزها شامل حال همه عزیزان شود. همچنین یاد می‌کنم از هموطنان عزیزم در آبادان که در پی آن حادثه تلخ داغدار شدند و جان خود را از دست دادند. امیدواریم مجروحان این حادثه نیز هرچه زودتر صحت و سلامتی خود را به دست آورند.

دبیرکل نهاد با اشاره به ارادت قلبی ایرانیان به امام هشتم شیعیان گفت: خاستگاه و پایگاه شبکه ای که این برنامه را برگزار کرده ابتدا از حرم علی بن موسی الرضا (ع) آغاز شده است؛ نقطه‌ای در شمال شرق کشور یعنی از خراسان رضوی؛ جایی که قلب همه ما به آنجا پیوند خورده؛ جایی که هر زمان دلمان می‌گیرد آنجا را یاد می‌کنیم و اگر امکانش را داشته باشیم به آنجا سفر می‌کنیم و اگر این امکان نباشد روح و قلب مان را روانه آنجا می‌کنیم. در ادامه منطقه دیگری در میانه کشور یعنی حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و سپس حضرت شاهچراغ (ع) به عنوان حرم سوم اهل بیت شبکه و ساختار برگزار کننده جشنواره کتابخوانی رضوی را شکل داده اند.

مهدی رمضانی با اشاره به برخی تلاش‌های مذبوحانه در حوزه فرهنگ و هنر در روزهای اخیر افزود: یک شبکه به هم پیچیده، پیوسته، ساختارمند و هدفدار در حال راهبری این موضوع است اما غافل از اینکه اقدامات صورت گرفته خاکستر پاشیدن به صورت خورشید است. این اتفاق و برگزاری این برنامه بر اساس برنامه ریزی قبلی نبوده، اما همزمان شدن آن با برخی رویدادهای تلخ در حوزه فرهنگ و هنر را به مثابه نشانه‌ای می بی نم که خدا برای پاسخ دادن به این موضوعات طراحی می‌کند؛ حرکتی که با مشارکت بیش از یک میلیون نفر در این دوره از جشنواره و قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دوره قبل همراه شد و خیل عظیمی از کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و خانواده‌ها با نام حضرت علی بن موسی الرضا در یک مسابقه کتابخوانی شرکت کردند. ما نیز امروز با افتخار میزبان برگزاری اختتامیه ملی این جشنواره هستیم.

وی با تقدیر از برگزار کنندگان و سازمان‌های مشارکت کننده در این جشنواره گفت: شبکه گسترده‌ای برای برگزاری این برنامه شکل گرفته است، به طوری که بیش از ۲ هزار و ششصد دستگاه فرهنگی و اجرایی در برگزاری این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی مشارکت داشته اند. فکر می‌کنم در کمتر برنامه‌ای در حوزه فرهنگی کشور چنین عدد و انسجامی از اضلاع فرهنگی برای برگزاری یک برنامه کتابخوانی و فرهنگی مشارکت کنند. این شبکه گسترده از میان مردم آغاز شده و امروز به بیش از ۳۷۰۰ کتابخانه در سراسر کشور رسیده است. وظیفه خودم می دانم از کتابداران زحمتکش و گمنامی تشکر کنم که بعضاً هیچ اسمی ممکن است از آنها به میان نیاید. آنها مسئولیت اصلی راهبری، هدایت و پیگیری این رویداد را بر عهده داشتند.

یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی، شناسایی و معرفی کتاب‌های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) برگزار شد. این جشنواره که از ششمین دوره خود زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شده، طی ۵ سال اخیر با افزایش چشمگیر آمارهای کمی و کیفی همراه بوده؛ به طوریکه ششمین دوره این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۳۵ هزار نفر، هفتمین دوره با مشارکت بیش از ۶۴۸ هزار نفر، هشتمین دوره با مشارکت بیش از ۵۵۸ هزار نفر، نهمین دوره با مشارکت بیش از ۱ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر و در دهمین دوره نیز علی رغم مشکلات و چالش‌های پیش رو به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور که به حذف بخش مکتوب این جشنواره و تمرکز بر شرکت از طریق فضای مجازی منجر شد، بیش از ۱ میلیون و سیصد هزار نفر مشارکت داشتند.