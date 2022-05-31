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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

بانک مرکزی:

نرخ ۲۹ ارز افزایشی شد

نرخ ۲۹ ارز افزایشی شد

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۱۵۶ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۶۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۶۵ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۳۰۹ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۴۷۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۵ ریال، روپیه هند ۵۴۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و۳۳۹ ریال، یک‌صد روپیه پاکستان ۲۱ هزار و ۱۳۵ ریال، یک‌صد ین ژاپن ۳۲ هزار و ۹۳۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۵۲ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۱۷۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۴۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۱۳ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۵۶۳ ریال، روبل روسیه ۶۵۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یک‌صد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۲۲۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۳۳ ریال، یک‌صد تاکای بنگلادش ۴۷ هزار و ۹۵۲۱ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک‌هزار و ۱۶۱ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یک‌صد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۸۳۰ ریال، یک‌صد درام ارمنستان ۹ هزار و ۳۷۹ ریال و دینار لیبی هشت‌هزار و ۸۳۱ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۳۰۶ ریال، یک‌صد بات تایلند ۱۲۳ هزار و ۱۵۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۱۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۷۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یک‌صد تنگه قزاقستان ۹ هزار ۹۰۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۱۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یک‌صد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۱۴ ریال، سومونی تاجیکستان سه هزار و ۶۹۴ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5503543
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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