نرخ ۲۹ ارز افزایشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۱۵۶ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۶۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۶۵ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۳۰۹ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۴۷۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۵ ریال، روپیه هند ۵۴۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و۳۳۹ ریال، یک‌صد روپیه پاکستان ۲۱ هزار و ۱۳۵ ریال، یک‌صد ین ژاپن ۳۲ هزار و ۹۳۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۵۲ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۱۷۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۴۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۱۳ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۵۶۳ ریال، روبل روسیه ۶۵۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یک‌صد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۲۲۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۳۳ ریال، یک‌صد تاکای بنگلادش ۴۷ هزار و ۹۵۲۱ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک‌هزار و ۱۶۱ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یک‌صد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۸۳۰ ریال، یک‌صد درام ارمنستان ۹ هزار و ۳۷۹ ریال و دینار لیبی هشت‌هزار و ۸۳۱ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۳۰۶ ریال، یک‌صد بات تایلند ۱۲۳ هزار و ۱۵۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۱۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۷۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یک‌صد تنگه قزاقستان ۹ هزار ۹۰۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۱۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یک‌صد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۱۴ ریال، سومونی تاجیکستان سه هزار و ۶۹۴ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.