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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲

معاون دانشگاه تهران مطرح کرد؛

لزوم افزایش قانون‌مداری برای کاهش مصرف سیگار در دانشگاه

لزوم افزایش قانون‌مداری برای کاهش مصرف سیگار در دانشگاه

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان در برخورد با مصرف دخانیات به همراه افزایش قانون‌مداری و مشارکت برای فرهنگ‌سازی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، علیرضا وجهی در نشست تخصصی «جهانی بدون دخانیات» با یادآوری تحصیل بیش از ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه تهران و اسکان حدود ۱۰ هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه، نسبت به افزایش مصرف دخانیات در بین دانشجویان طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.

معاون دانشگاه تهران گفت: استعمال دخانیات علیرغم داشتن بار اجتماعی منفی و اطلاع‌رسانی‌های معمول در خصوص مضرات آن، یکی از شایع‌ترین رفتارهای پرخطر بخصوص در نسل جوان است.

وی اظهار داشت: هر چند آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه کاهش مصرف دخانیات کمک‌کننده خواهد بود، اما مهمترین گام برای کاهش مصرف دخانیات، خودباوری دانست که می‌تواند منجر به خودکنترلی شود.

وجهی افزود: افراط و تفریط والدین در مراقبت از فرزندان، یعنی بی‌توجهی زیاد یا کنترل بسیار شدید آنها می‌تواند به جوان ضربه بزند و او را به سمتی ببرد که در سنین جوانی در معرض خطر جدی باشد.

رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران درباره راهبردهای مناسب برای کاهش مصرف سیگار در دانشگاه، اظهار داشت: همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان در برخورد با مصرف دخانیات، به همراه افزایش قانون‌مداری و مشارکت برای فرهنگ‌سازی ضروری است.

وی تصریح کرد: شاید از این طریق نتوان باعث ترک مصرف سیگار شد ولی حتماً با این مشارکت می‌توان شاهد کاهش تدریجی مصرف سیگار بود. اگر مصرف سیگار محدود شود، مشکلات زیاد و بعدی را نیز محدود کرده‌ایم.

نشست تخصصی «جهانی بدون دخانیات» توسط معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با همکاری دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصان، کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی در سالن امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.

کد مطلب 5503549
مهتاب چابوک

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