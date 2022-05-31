به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، علیرضا وجهی در نشست تخصصی «جهانی بدون دخانیات» با یادآوری تحصیل بیش از ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه تهران و اسکان حدود ۱۰ هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه، نسبت به افزایش مصرف دخانیات در بین دانشجویان طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.

معاون دانشگاه تهران گفت: استعمال دخانیات علیرغم داشتن بار اجتماعی منفی و اطلاع‌رسانی‌های معمول در خصوص مضرات آن، یکی از شایع‌ترین رفتارهای پرخطر بخصوص در نسل جوان است.

وی اظهار داشت: هر چند آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه کاهش مصرف دخانیات کمک‌کننده خواهد بود، اما مهمترین گام برای کاهش مصرف دخانیات، خودباوری دانست که می‌تواند منجر به خودکنترلی شود.

وجهی افزود: افراط و تفریط والدین در مراقبت از فرزندان، یعنی بی‌توجهی زیاد یا کنترل بسیار شدید آنها می‌تواند به جوان ضربه بزند و او را به سمتی ببرد که در سنین جوانی در معرض خطر جدی باشد.

رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران درباره راهبردهای مناسب برای کاهش مصرف سیگار در دانشگاه، اظهار داشت: همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان در برخورد با مصرف دخانیات، به همراه افزایش قانون‌مداری و مشارکت برای فرهنگ‌سازی ضروری است.

وی تصریح کرد: شاید از این طریق نتوان باعث ترک مصرف سیگار شد ولی حتماً با این مشارکت می‌توان شاهد کاهش تدریجی مصرف سیگار بود. اگر مصرف سیگار محدود شود، مشکلات زیاد و بعدی را نیز محدود کرده‌ایم.

نشست تخصصی «جهانی بدون دخانیات» توسط معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با همکاری دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصان، کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی در سالن امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.