مهدی نقویان مدیرعامل مؤسسه اندیشه شهید آوینی ظهر امروز سهشنبه ۱۰ خردادماه در نشستی رسانهای ضمن اعلام خبر ساخت فصل سوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» درباره جزئیات آن یادآور شد: دولت در تهیه و تولید گاندو حمایتهای معنوی خودش را هم انجام میدهد.
وی درباره عوامل این سریال عنوان کرد: پایه گذار اصلی گاندو را همین هنرمندانی که تمام قد پای گاندو آمدند میدانیم در حال حاضر هم فصل سوم در حال نگارش و پیش تولید در حال انجام است.
مدیرعامل مؤسسه شهید آوینی با اشاره به سریال دیگر این مجموعه عنوان کرد: سریال بعدی ما «محرمانه» نام دارد که درباره تولید واکسن کرونا و مشاغل دانش بنیان است و به مشکلاتی میپردازد که در این زمینه درگیرش شدیم. این سریال زاویه دید امنیتی و جاسوسی دارد و ژانری است که در تلویزیون کمتر به آن پرداخته شده است. سریال بعد از تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد وارد تولید میشود سریال پربازیگر و پرستاره ای است. کارگردان سریال محمود معظمی و تهیه کننده رامین موسوی ملکی است.
روایت ترور نافرجام حاج قاسم در یک سریال
وی با اشاره به سریال حاج قاسم سلیمانی هم عنوان کرد: مینی سریال «ترور» را هم داریم که درباره یکی از ترورهای ناموفق حاج قاسم در کشور است و حامد عنقا تهیه کننده آن است. ما بنا داشتیم تولیدش را با عجله در سال گذشته انجام دهیم. اما از این شتاب فاصله گرفتیم و پروژه در حال کیفیسازی است. یکی از کارگردانان بنام کشور قرار است ساخت آن را به عهده داشته باشد.
نقویان اضافه کرد: «ترور» یک مینی سریال است اما با کیفیت سینمایی ساخته میشود و با تولیدات معمول تلویزیون فرق دارد.
وی به سریال دیگر این مؤسسه اشاره و عنوان کرد: «سرباز کوچک امام» سرگذشت مهدی طهانیان آزاده ای است که به اسارات رژیم عراق میافتد و مصاحبهای با خبرنگار زن معروف دارد و از حجاب و عفاف میگوید. محمدباقر مفیدی کیا نویسنده و کارگردان این مجموعه است. این سریال در ژانر بیوگرافی است و از کتابی به همین نام گرفته شده است.
خود را بازوی تلویزیون میدانیم
نقویان درباره شبکههای پخش سریالها تصریح کرد: من مؤسسه و خودم را بازوی تلویزیون می دانم و کارهایی که انجام میدهیم برای تلویزیون است و با حمایت مادی و معنوی تلویزیون ساخته میشود. همه کارها چه سریال و چه مستند با همراهی تلویزیون است. گاندو چون سریهای قبلی اش از شبکه سه پخش شد این فصل هم از همین شبکه پخش میشود.
وی همچنین به سریالی در حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره و عنوان کرد: «شب دیجور» اولین سریال در حوزه آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی است که محمدرضا گوهری نویسنده آن است. اکنون آسیبهای اجتماعی با زمین بازی جدیدی رو به رو شده است مثل شاخهای مجازی که زندگیشان ویترین و پشت متفاوتی دارد.
سریال شهید لاجوردی در دست نگارش است
وی اضافه کرد: سریال دیگر ما با اسم اولیه شهید لاجوردی به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد در حال نگارش است. این مجموعه در ۲۰ قسمت نوشته میشود و الان سیناپس آماده است. اینها گزارش تولیدی سریالهای ما در سال ۱۴۰۱ است. همچنین «رویان» سریال دیگر ماست که مرحوم آشتیانی راهاندازی اولیه آن را بر عهده داشت. یکی از موفقیتهای مجموعه رویان توریسم پزشکی و علمی است که راه انداخته است و خیلی از مردم منطقه به اینجا می آیند. ما هم سریال رویان را بر این اساس که موفقیت مهمی راه افتاده است میسازیم. پیشرفتهای که در این حوزه داشتهایم در یک درام اجتماعی نشان میدهیم و امسال وارد تولید میشویم.
وی همچنین به سریال دفاع مقدسی دیگری اشاره کرد و گفت: «سپنتا» نام سریال بعدی است که یک اردوگاه اسرای عراقی در خوزستان بوده است و اینها به دلیل برخورد خوبی که با آنها می شده است به رزمندههای ایرانی می پیوستهاند. مهدی غفوری سرپرست نویسندگان سریال است و فرزاد هوشیار تهیه کننده است.
امسال دو فیلم سینمایی میسازیم
مدیرعامل مؤسسه اندیشه شهید آوینی از تولید ۲ فیلم در سال جدید نیز سخن گفت و بیان کرد: امسال با حمایت فارابی دو سینمایی هم تولید میکنیم اولی «۴۴ روز» است که تصویب شده و در مرحله انعقاد قرارداد است این فیلم از کتابی با همین نام است و درباره یک عکاس آمریکایی است که ۴۴ روز قبل از انقلاب وارد ایران میشود و روایت خود را بیان میکند. قصههای دیگری هم داریم که با محور او به تصویر کشیده میشود. فیلم دیگر «جنگ ارزی» است که درباره ارز ترجیحی است که وقتی این ارز ترجیحی به کالاهای اساسی صورت گرفت چه اتفاقی رخ داد که نتوانست محقق شود. شاید در وهله اول اختصاص این ارز مثبت بود اما در عمل اینگونه نشد. فیلمنامه در حال نگارش است و بنا داریم به جشنواره فجر امسال برسد عوامل آنها هم به زودی معرفی میشود.
وی به بخشی از دیگر تولیدات مؤسسه اشاره و بیان کرد: مؤسسه در زمینههای دیگر هم فعالیت داشته است و ما در چند سال گذشته در حوزه انقلاب، تاریخ پهلوی، تمدن غرب، سبک زندگی تولیدات مستند زیادی داشتهایم. درباره تسخیر لانه جاسوسی با زاویه دید خود جاسوسهایی که آنجا بودهاند تولید داشتهایم. «صندلی من» در زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پخش شده که تیم تولیدی به استانهای کشور میرود و هم انها را به آمدن پای صندوقهای رأی ترغیب و هم انتظاراتشان را پخش میکند.
نقویان تصریح کرد: مجموعهای به نام «ماندگار» داریم که یک قسمت تولید شده و در حال ساخت است. این مجموعه درباره بناها و آثاری است که بعد از پیروزی انقلاب ساخته شده ممکن است در حوزه مکانهای تفریحی و توریستی و یا جادههای کشور باشد. در حوزه تاریخ پهلوی کابوس نیمه شب را داشتیم مستند دو قسمتی درباره تختی داشتیم که زوایای مختلف مرگ تختی برسی میشود و جواد خیابانی کارگردانش است.
وی همچنین اضافه کرد: مجموعهای تولید شد به نام «جنتلمن ها» که تاریخچه روابط ایران و اروپاست چون همیشه اروپاییها را جدای از آمریکا قرار میدهیم. مجموعهای هم الان در حال تولید داریم به نام «کار کار انگلیسی هاست» که پخش خواهد شد. مجموعه مستندی هم به نام «ابرقهرمانان» مثل بتمن و دیگر قهرمانهای پوشالی داریم. «زنگ خطر» هم یک مجموعه درباره سبک زندگی است و به زوجهای بی فرزند، تک فرزند و حتی ۲ فرزند میپردازد و معایب اینها را میگوید. مستندی هم داریم درباره مضرات نگهداری از سگ در خانواده و حتی اجتماع داریم.
نقویان با اشاره به دیگر مستندها اظهار کرد: مستندی هم درباره خانوادهای داریم که به روستای خود بازگشته است و آنجا کار اقتصادی میکند و الان آماده پخش است. فتنه و نفوذ دو مجموعه بودند که پیش از این ساخته شد و یک مجموعه دیگر در همین حوزه در حال ساخت است. یا مستند «سقوط» درباره هواپیمای اوکراینی داشتیم که از تلویزیون پخش شد. مستندی به نام «پاس فرار» هم داریم که به زندانیان اوین و چگونگی نگهداری از آنها میپردازد.
کتاب و بازی «گاندو» منتشر میشود
مدیرعامل مؤسسه آوینی درباره کار در حوزه کودک اظهار کرد: بنا داریم بازی گاندو را بسازیم چون زمان فنی مشخص نیست نمیتوان قول داد اما با چند تیم بازی ساز در حال برآورد قیمت هستیم و میخواهیم کیفیت در حدی باشد که مخاطب بپذیرد و کیفیت عالی باشد. کار دیگر در حوزه کودک انیمیشن گاندو است. اتفاق عجیب در سریال گاندو این بود که طیف مخاطبش پنج تا ده سال بود. کاراکتر محمد در سریال گاندو قهرمانی برای این طیف سنی بود. ما قهرمانان خود را باید در انیمیشن بیاوریم.
وی در بخش دیگر اضافه کرد: ما دو سایت داریم اولی آوینی دات کام است که از نظر فنی زیرساختهای آن عوض شده است و حالا با ظاهر و محتوای جدید قابل دسترسی است. سایت مؤسسه هم با نام شهید آوینی دات آی آر از امروز به صورت جدی رونمایی میشود که به گزارش کاری مؤسسه میپردازد.
نقویان به انتشار کتاب «گاندو» نیز اشاره و بیان کرد: در حوزه انتشارات و کتاب هم مؤسسه تولیداتی داشته است و امسال آثاری را به انتشار میرسانیم. فصل اول گاندو امسال چاپ میشود که خاطرات و پرونده واقعی گاندو در این کتاب گفته میشود و شاید شبهاتی که درباره اتفاقات سریال داشت در این کتاب اسناد و مدارکش میآید که براساس خاطرات بازجوی جیسون رضائیان است.
هنر زبان مستقیمگویی نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پرداخت «گاندو» در فصل دوم که کمتر دراماتیک و بیشتر شعارزده شده بود توضیح داد: نقدهایی مثبت و منفی نسبت به گاندو مطرح میشود که به نظرم به تفاوت این سریال در دو فصل است. در گاندو دو که از مجموعه پروندههای مختلف قصه روایت شد باعث این انتقاد شد ولی در فصل یک صرفاً یک پرونده جیسون رضائیان بود. با این حال طبق آمارهای رسمی فصل دوم این سریال از فصل اول هم پربینندهتر بود. البته ما هر نکته منفی و نقدها را با آغوش باز میپذیریم و برای مجموعههای بعدی حتماً لحاظ میکنیم. هنر زبان مستقیم گویی نیست و اگر سریهای قبل این طور بود تلاش داریم این دوره نباشد.
نقویان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره نگاه جهانی نسبت به این سریالها در قیاس با سریالهایی مثل «تهران» که مورد توجه عدهای قرار میگیرند، گفت: سریال سازی حمایت نهادها را میخواهد که البته این سد شکسته شده است و سطح کیفی در ژانر جاسوسی امنیتی را بالا برده است. ما این سد را از نظر تولیدی شکستیم یک بخش مدیریتی کار است که برعهده ماست. بخش دیگری همکاری جامعه هنرمندان است ما با حبابهایی مجازی مواجهیم. هنرمندان را چه تیم کارگردانی چه بازیگران را اذیت میکنند پشتش همان جنگ نرم است که دشمن علیه ما کار میکند. این جنگ از صداهای مختلف پخش میشود اما یک تیم مدیریتش میکند.
عدهای هنرمندان ما را تهدید میکنند
وی تصریح کرد: سختترین کار ممکن در کار امنیتی همیاری و همکاری جامعه هنری است. همه خانوادهها با همه طیفها بیننده گاندو بودهاند به خاطر جذابیتهایی که دارد. شما ببینید چقدر از تولیدات هالیوود در این ژانر است. اما در همین فضا عدهای هنرمندان ما را تهدید میکنند یا در دفتر سینمایی راهشان نمیدهند. ما درخواست مان این است که اگر فیلم از نظر تکنیکی مشکل دارد نقدش کنند اما اینگونه رفتار نشود.
نقویان اضافه کرد: اگر در کنارش چند تذکر هم دارید ما را نقد کنید که چرا پول بیتالمال را خرج فلان سریال کردهاید. خدا را شکر جامعه رسانهای با ما همراه است اما جامعه هنری یک ترس کاذب دارد. در کن هم دیدیم یک رقابت کاذب شکل گرفت که انگار هرچه خود را به سبک زندگی غربی نزدیکتر نشان دهند بهتر است. شغل اینها با همین کار جلو میرود و اگر یکی دو درصد هنرمندان سلبریتی را جدا کنیم بدنه عظیمی از هنرمندان با همین اقتصاد جلو میرود و آنها احساس خطر میکنند.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدات فارابی الان در چارچوب نظام است اما جوی روانی توسط عدهای ایجاد میشود و برخی هنرمندان هم به صورت مجازی میپذیرند. این خلأ از طرف ما هم وجود دارد تلویزیون و ما نهادها باید رسیدگی و تعاملش را بیشتر کند.
قطع همکاری به خاطر امضای یک بیانیه
نقویان با اشاره به امضای هنرمندان پای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» گفت: ما با برخی از هنرمندانی که زیر بیانیه اخیر را امضا کردند همکاری میکردیم من خودم احساس کردم در این مقطع نباید با آنها همکاری کنیم. این بیانیهها ناامیدی را بیشتر میکند ما تماس گرفتیم و گفتم به خاطر این حرکت مجبوریم همکاری نکنیم و بعد دیدم یکی از این هنرمندان گفته بود که از امضا انصراف داده است او گفت فکر نمیکرده چنین بیانیهای باشد و برای همین انصراف داد و موضوع حل شد.
وی اضافه کرد: اگر دلایل دو طرف گفته شود فاصله رخ داده کم میشود در این جو منفی اگر نظام یک گام برمیدارد و جلو میآید هنرمند هم باید جلو بیاید اما انگار آنها دو گام عقب میروند درحالیکه دو طرفه است. جمهوری اسلامی از طرف دولت و حکومت پول به تلویزیون و ارشاد تزریق میکند و اینها با همین بودجه کار میکنند. اما مولتی میلیاردرهای ایرانی هستند که میگویند نظام از ما حمایت نمیکند مالیات هم نمیدهند درحالیکه در دنیا هنرمندانشان مالیاتهای سنگین هم میدهند. اگر ناراحتی در جامعه هنری است باید پذیرفته شود اما اینگونه نباشد که از طرف آنها فقط نقد باشد.
وی درباره فشارهای نهادهای مختلف روی پروژهها تصریح کرد: مانع تولیدی ما بیشتر همان است که گفته شد و هرچه جامعه هنری همکاری کند کیفیت کار بالاتر میآید. اما نسبت به نهادها کار به هر حال به تولید میرسد ممکن است در پخش گاهی چوب لای چرخ باشد که شما خبرنگاران در جریان بودهاید. دولتی که مستقر بود میدید نقدی میشود و ما چالشهای با آنها داشتیم که جدید نیست و اطلاع رسانی شده بود. من از مدیران فرهنگی و جامعه هنری میخواهم این مشکلات را بگذرانیم و یک مانع باعث بن بست نشود.
نقویان به نمونههای دشمنیها اشاره و بیان کرد: چند شب پیش نمونه مشابه گاز اشک آور را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در مهد تمدن دیدیم اما در مورد ایران که میشود آن را برجسته میکنند ما قصد داریم با اینها مقابله کنیم.
وی در پایان گفت: انشالله با تغییر و تحولاتی که در تلویزیون رخ داد شاهد اتفاقات خوب باشیم. اقای جبلی رئیس صداوسیما چندی پیش نکته درستی را گفت و که «هر سریال باید یک بار از دوش نظام بردارد» پشت این جمله یک تفکر وجود دارد و در دنیا هم همین است که پشت سرگرمی پیام دارند. ما نترسیم از اینکه میخواهیم سریالی بسازیم که پشتش پیام است.
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