به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقویان مدیرعامل موسسه اندیشه شهید آوینی ظهر امروز سهشنبه ۱۰ خردادماه در نشست رسانهای در محل این موسسه با اشاره به ساخت فصل سوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» اظهار کرد: به این دلیل که از فصل دوم گاندو استقبال خوبی شد قرار است فصل سوم این سریال نیز ساخته شود. ما سال گذشته کمتر فیلمی ساختیم چون کرونا سینما را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده بود اما امسال برنامههایی برای همکاری با بنیاد سینمایی فارابی داریم.
وی ادامه داد: حالا اولین خبر رسمی این است که فصل سوم «گاندو» در حال نگارش است و امسال به تولید میرسد. برخلاف ادعایی که در دولت قبل میشد که این سریال جناحی است و به زدن دولت قبل مربوط میشود، اما درست نیست و در دولت جدید هم آن را میسازیم. در همه دولتها ممکن است نفوذ رخ دهد. در هر دولتی ممکن است به خاطر بستری که ایجاد میکنند این نفوذ بیشتر باشد و در دولتی که حواسش هست کمتر باشد اما واقعیت این است که سیستمهای امنیتی همیشه درگیر نفوذ هستند.
نقویان در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی درباره دیگر پروژههای در دست تولید این مجموعه پرداخت.
نظر شما