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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

در نشست خبری عنوان شد؛

فصل سوم «گاندو» کلید می‌خورد/ در هر دولتی نفوذ ممکن است

فصل سوم «گاندو» کلید می‌خورد/ در هر دولتی نفوذ ممکن است

مهدی نقویان مدیرعامل موسسه اندیشه شهید آوینی در یک نشست رسانه‌ای از ساخت فصل سوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» با محوریت سوژه «نفوذ» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقویان مدیرعامل موسسه اندیشه شهید آوینی ظهر امروز سه‌شنبه ۱۰ خردادماه در نشست رسانه‌ای در محل این موسسه با اشاره به ساخت فصل سوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» اظهار کرد: به این دلیل که از فصل دوم گاندو استقبال خوبی شد قرار است فصل سوم این سریال نیز ساخته شود. ما سال گذشته کمتر فیلمی ساختیم چون کرونا سینما را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده بود اما امسال برنامه‌هایی برای همکاری با بنیاد سینمایی فارابی داریم.

وی ادامه داد: حالا اولین خبر رسمی این است که فصل سوم «گاندو» در حال نگارش است و امسال به تولید می‌رسد. برخلاف ادعایی که در دولت قبل می‌شد که این سریال جناحی است و به زدن دولت قبل مربوط می‌شود، اما درست نیست و در دولت جدید هم آن را می‌سازیم. در همه دولت‌ها ممکن است نفوذ رخ دهد. در هر دولتی ممکن است به خاطر بستری که ایجاد می‌کنند این نفوذ بیشتر باشد و در دولتی که حواسش هست کمتر باشد اما واقعیت این است که سیستم‌های امنیتی همیشه درگیر نفوذ هستند.

نقویان در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی درباره دیگر پروژه‌های در دست تولید این مجموعه پرداخت.

کد مطلب 5503758
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      8 19
      پاسخ
      ببينيم و تعريف كنيم. آيا در مقابل جوالدوز هايي كه زديد يه سوزن به اين وري ها هم خواهيد زد.
      • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
        3 4
        مث اینکه خیلی دلت ب حال اونوریا میسوزه
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      8 1
      پاسخ
      بهترین کار ممکن انجام میدید.
    • ناشناس IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      16 1
      پاسخ
      عالیییی ترین سریالدامنیتی ایرانه سرترازخانه امن وبه اصطلاح بچه مهندسه هم فیلمنامه وکارگردانی خیلی خوبه وخیلی خوشحالم که فصل سوم رو خواهیددید درموردمسائل کشور وجامعه بهترشفاف سازی میکنه حقشه پرطرفداربشههههههه
    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      13 1
      پاسخ
      تیم خفن گاندو قطعا بازم میترکونین مثل همیشه 😊💖
    • IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      6 0
      پاسخ
      🙏🙏👏👏👏
    • علی IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      5 1
      پاسخ
      این عالیه
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      5 0
      پاسخ
      عااااااالیییییییی
    • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      2 11
      پاسخ
      از این سریال متنفر بودم وندیدم
    • ف.خ IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
      3 3
      پاسخ
      عمرت بر فنا رفته برو ببین
    • ف.خ IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
      6 0
      پاسخ
      واقعا خیلی خوب کاری می کنید. من خودم ب شخصه بی صبرانه منتظر فصل سومش هستم. ب شرطی که محمد زنده باشه

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