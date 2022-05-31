توافق تجارت آزاد میان امارات و رژیم صهیونیستی به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطینی شهاب، «امیر حایک» سفیر رژیم صهیونیستی در امارات صبح امروز (سه شنبه) از امضای توافق تجارت آزاد میان امارات و رژیم صهیونیستی خبر داد.

روابط امارات و رژیم صهیونیستی از سپتامبر ۲۰۲۰ پس از امضای توافق عادی سازی روابط وارد مرحله تازه ای شده است. گفتنی است وزیر اقتصاد امارات سپتامبر گذشته گفته بود که حجم تجارت میان امارات و اسرائیل رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است.

هم اکنون به صورت هفتگی چندین پرواز میان تل آویو و دبی و ابوظبی برقرار است. در ابتدا شهروندان دو طرف برای سفر به اسرائیل و امارات، از دریافت ویزا معاف شده بودند اما این معافیت لغو شد ولی همچنان رفت و آمد شهروندان اسرائیلی و امارات به آسانی ممکن است.