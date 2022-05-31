به گزارش خبرنگار مهر، شبه سلاح، سلاح‌هایی هستند که از نظر ظاهر تفاوتی با سلاح‌های واقعی ندارند و شاید بتوان گفت تنها در سایز کالیبر با سلاح‌های واقعی متفاوت باشند. بر اساس اعلام پلیس پایتخت امروزه تعداد شبه سلاح‌ها در بین اراذل و اوباش و زورگیران بیشتر از گذشته شده است و همین امر باید علتی باشد تا قانون گذار قانون برخورد با سلاح غیرمجاز را بازبینی کند.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت روز گذشته در حاشیه طرح اقتدار پلیس امنیت تهران بزرگ اعلام کرد از اراذل و اوباشی که توسط پلیس دستگیر شده اند ۲۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۹ شبه سلاح و ۱۲۳۸ عدد انواع فشنگ جنگی، ۵۶ قبضه سلاح سرد و ۱۰۳۸ لیتر مشروبات الکلی کشف شده است.

وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خیر

در همین راستا سردار رحیمی به خبرنگار مهر گفت: خرید و فروش شبه سلاح‌هایی که از سوی افراد یا واحدهای صنفی انجام می‌شود خلاف است. وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خیر مهم این است از نظر ظاهری آن سلاح دقیقاً مانند سلاح واقعی می‌ماند.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: حتی برخی از اسباب بازی‌ها به نحوی ساخته شده‌اند که دقیقاً مانند سلاح‌های واقعی هستند و اگر در زاویه خاصی قرار بگیرند و تیری از آنها شلیک شود می‌تواند کشنده باشد.

سردار رحیمی در پایان تاکید کرد: اگر پلیس هرکدام از این سلاح‌ها را ببیند فوراً سلاح را توقیف و با دارنده آن سلاح برخورد می‌کند و اگر سلاح مذکور در واحد صنفی باشد آن واحد صنفی بدون هیچ چون و چرایی پلمب خواهد شد.

سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت در فیلم زیر نمونه‌ای از صدای این شبه سلاح‌ها را نشان می‌دهد.

حبس‌های سنگین و طویل‌المدت در انتظار خریداران و فروشندگان شبه سلاح‌ها

رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.

وی ادامه داد: پس پاسخ این است که در واقع استفاده از سلاح‌هایی که شبیه سلاح‌های واقعی هم هستند تابع همین قوانین است و وصف مجرمانه دارد و متخلفین و مجرمین که مبادرت به خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و نگهداری و قاچاق این سلاح‌ها می‌کنند به حبس‌های سنگین و طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

قدرت پوشالی اراذل و اوباش با شبه‌سلاح‌ها

سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت می‌گوید درست است که شبه سلاح‌ها شاید کشنده نباشند اما در زورگیری‌ها می‌توانند ایجاد رعب و وحشت کند و فردی که در قائله ای اسیر دست این اوباش شده است دیگر نمی‌تواند به این فکر کند که سلاح دست آن فرد سلاح واقعی است یا خیر.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت می‌گوید اخیراً در کشفیاتی که از اراذل و اوباش داریم اغلب سلاح‌هایی که کشف می‌شود، شبه سلاح است، این افراد سعی دارند قدرت پوشالی خود را با شبه سلاح به رخ جامعه بکشند، از قانون گذار درخواست می‌کنیم مجازات استفاده از شبه سلاح افزایش پیدا کند تا این افراد دیگر جرأت نکنند چه از شبه سلاح‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.