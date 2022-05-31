به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ساعدی صبح امروز سه شنبه ضمن دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان و مسئولان شرکتهای نفتی در جلسه بررسی راهکارهای گسترش تعامل بین شرکتهای نفتی و مراکز آموزشی، آموزش مهارتی و ضرورت تعامل بین مراکز آموزشی و صنعت را مهم دانست و عنوان کرد: آموزش فنی و حرفهای باید پرچمدار حلقه اتصال صنعت و آموزش باشد.
عضو کمیسیون انرژی نفت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به طرحهای نفتی پیش بینی شده برای منطقه و فقدان نیروی ماهر تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ضرورت دارد.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس همچنین بر تأمین تجهیزات و مواد مصرفی کارگاههای مهارت آموزی مراکز آموزش فنی و حرفهای شرکتهای نفتی غرب کارون تاکید کرد.
مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان در این نشست بیان کرد: مراکز آموزش فنی و حرفهای سوسنگرد و هویزه اقدام به برگزاری دوره برای ۱۰۲ نفر در غالب ۶۱۲ نفر دوره بر اساس نیازسنجی شرکتهای میادین کرده که پس از معرفی به نظر میرسد کسی جذب نشده است.
جلیل بیت مشعلی با تاکید انجام کار جهادی در حوزه مهارت آموزی در استان، افزود: این اداره کل این آمادگی را دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، یک مرکز مهارت بنیان را در شهرستان دشت آزادگان تعریف کند که طرح آن نیز آماده و به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ارائه شده است.
وی ادامه داد: اجرای آموزش مهارتی مستلزم تجهیزات و مواد مصرفی است که ضرورت دارد شرکتهای نفتی در این مسئله ورود کرده و مواد مصرفی مورد نیاز این آموزشها را تأمین کنند؛ همچنین با توجه به اهمیت ویژه مربیان در این طرح، شرکتهای نفتی باید در خصوص تأمین حقالزحمه مربیان مشارکت جدی داشته باشند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان گفت: شرکتهای صنعتی علاقه مند به فعالیت در زمینه آموزش مهارتی برای ارتقای مهارت شاغلان نسبت به راه اندازی مراکز جوار اقدام کنند تا از معافیت مالیاتی و مزایای قانونی بهره مند شوند.
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