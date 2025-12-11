داغری: آموزش و پرورش سنگ زیربنا و رکن اساسی توسعه هر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید داغری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش خوزستان که در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان اظهار کرد: خوزستان، استان ظرفیتهاست و باید از همه توان خود برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش محل اشتغالزایی نیست، افزود: معلمی یک کار نیست؛ یک هنر است. برای تحقق آموزش باکیفیت باید صلاحیتهای حرفهای معلمان تازهوارد ارتقا یابد تا این نیروها بتوانند پاسخگوی نیازهای امروز نظام تعلیم و تربیت باشند.
نماینده مردم دشت آزادگان یکی از چالشهای جدی نظام آموزشی را فاصله میان محتوای درسی و نیازهای بازار کار دانست و تصریح کرد: رویکرد نظام آموزشی باید روی آوردن به کارهای خلاق، آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار باشد. دانشآموزان باید یاد بگیرند دانش خود را با واقعیتهای شغلی و حرفهای جامعه تطبیق دهند.
وی افزود: کسانی میگویند آموزش و پرورش اقتصادی نیست؛ درحالیکه آموزش یک سرمایهگذاری است، نه یک حوزه مصرفکننده. مسئولیت توسعه و ارتقای نیروی انسانی کشور بر عهده آموزش و پرورش است و باید منابع لازم برای این حوزه تأمین شود.
داغری با اشاره به وضعیت بودجهای آموزش و پرورش گفت: سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور کمتر از ۱۰ درصد است. باید از ظرفیت قانون مولدسازی برای ایجاد درآمد و بهرهگیری از داراییهای بلااستفاده آموزش و پرورش استفاده کرد. وی افزود: در کمیسیون آموزش نیز به دنبال ایجاد بسترهای قانونی برای بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی مدارس هستیم.
نماینده مردم دشت آزادگان در ادامه نسبت به تهدیدهای فرهنگی هشدار داد و گفت: دشمنان دانشآموزان را هدف گرفتهاند و لازم است این قشر از لحاظ فرهنگی واکسینه شوند تا در برابر آسیبها و هجمهها مقاوم باشند.
وی کمبود نیروی انسانی، بهویژه نیروی کیفی آموزشی، را از چالشهای مهم کشور برشمرد و افزود: ۳۰ درصد زیرساختهای آموزشی کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است و بر این اساس باید نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی بهصورت ویژه مورد تأکید قرار گیرد.
داغری در پایان با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت قول داده است تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰ هزار معلم در کشور استخدام شود که گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.
