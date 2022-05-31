به گزارش خبرنگار مهر، دومین دفتر کتاب «خطاب به عشق» شامل نامههای عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس بهتازگی با ترجمه زهرا خانلو توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب هم مانند دفتر اولش، یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه یادها و خاطرهها» است که اینناشر چاپ میکند. ترجمه دفتر اول اینکتاب ابتدای تابستان ۹۸ منتشر شد.
نسخه اصلی این ترجمه در سال ۲۰۱۸ توسط انتشارات گالیمار در پاریس چاپ شده و نامههای سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۵۹ کامو به کاسارس را در بر میگیرد. مترجم کتاب در معرفی آن میگوید: «در این مکتوبات با زوایایی پنهانپیدا از جهان آلبر کامو و ماریا کاسارس آشنا میشویم. توالی نامهها فضایی رمانگونه پدید میآورد با دو راوی یا دو شخصیتِ پایاپای؛ نامههایی که میتوان آنها را مانند اوراقی از یک رمان مکاتبهای خواند. لابهلای سطرها میشود بارقههایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی سده بیستم فرانسه را ردگیری کرد و به نکات گاه جذاب و مهمی رسید. نام بسیاری از نویسندگان و کارگردانان و بازیگران فرانسوی و غیرفرانسوی فراخور رویدادهای گوناگون در کتاب مطرح میشود، از بسیاری مکانها نام برده میشود و مخاطب به این واسطه با نوعی تاریخ غیررسمی رو در رو میشود. کامو و کاسارس از کتابهایی هم نام میبرند و دربارهشان حرف میزنند. خواننده میتواند برداشت و موضع نویسنده را در مورد این آثار بداند؛ موضعی که شاید هیچکدام هیچگاه در هیچ مصاحبهای مطرح نکرده باشند.»
آلبر کامو در ایران نویسنده و متفکری نامآشنا و تاثیرگذار است اما ماریا کاسارس، بازیگری کمتر شناخته شده است؛ زنی اسپانیایی با عشقی جانانه به کامو. عشق آنها با فراز و نشیبهای بسیاری جلو رفت و چون گیاهی بالید تا ۱۲ سال رشد کرده و به بلوغ برسد. این گیاه با مرگ کامو از بر و بار دادن باز ماند.
زهرا خانلو کتاب پیش رو را به ۳ دلیل ترجمه کرده است: مواجهه با شخصیترین لایههای زیستی و روانی کامو؛ نیاز جامعه کنونی ما به عشق و آشنایی بیشتر با تاریخ فرهنگی و اجتماعی سده بیستم فرانسه. این مترجم مینویسد: از آنجا که حجم کتاب در زبان فارسی زیاد میشد و بخش چشمگیری از خوانندگان توانایی خریدش را نمیداشتند، این نامهنگاری به چهار جلد تقسیم شده است. تقسیم جلدها براساس سال نامهنگاری بوده است. جلد اول: نامههای سال ۱۹۴۴ تا آخر سال ۱۹۴۹، جلد دوم: نامههای سال ۱۹۵۰، جلد سوم: نامههای سال ۱۹۵۱ تا آخر سال ۱۹۵۴ و جلد چهارم: نامههای سال ۱۹۵۵ تا آخر سال ۱۹۵۹.
جلد دوم اینمجموعه همانطور که اشاره شده، نامههای سال ۱۹۵۰ را شامل میشود و مقدمهای از کاترین دختر آلبر کامو دارد. همچنین از نامه شماره ۱۱۲ شروع شده و به نامه ۳۸۶ میرسد.
در یکی از نامههای اینکتاب میخوانیم:
۳۰۱- ماریا کاسارس به آلبر کامو - صبح ۹ ماه مه ۱۹۵۰
همین الان نامه یکشنبهات را گرفتم. شیرین است و در عین حال اضطرابی خوشایند دارد. تو در نامه با من از تردیدهایی میگویی که خودم حس کرده بودم. فکر میکنم بهمحض اینکه بتوانی خوب کار کنی، دود میشود میرود هوا، چون چیزی که بیشتر از همه نگرانم میکند، ترس و تردیدهاییست که نسبت به اثرت داری. بقیه چیزها حول همین شکل میگیرد، آن هم به سادهترین شکل و لازم نیست برای برطرفکردنش هیچ نیروی اضافهای صرف کنی. مدت زیادی بود، ـ نه در واقع فقط سه الی چهار ماه بود ـ که من بهجز اینزندگیای که داریم، از هر زندگی دیگری چشم پوشیده بودم و اگر از آن راضی نیستم صرفا بهخاطر دغدغهای است که بابت تو دارم که آیا میدانی چطور با انکار خودت کنار بیایی یا نه؛ با اینحال، از هرچه در حال حاضر به من میدهی لبریزم.
اینکتاب با ۶۶۲ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان منتشر شده است.
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