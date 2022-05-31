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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

امروز سه شنبه؛

ترکیه سفرای فرانسه و آلمان را احضار کرد

ترکیه سفرای فرانسه و آلمان را احضار کرد

وزارت خارجه ترکیه سفیران دو کشور فرانسه و آلمان را به دلیل آنچه اقدامات و تظاهرات اعضای گروه «پ.ک.ک» در خاک کشورهای یادشده مطرح شده، به این وزارتخانه احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری آناتولی از احضار سفرای فرانسه و آلمان به دلیل برگزاری تظاهرات از سوی اعضای «پ ک ک» در کشورهای یاد شده خبر داد.

پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که عناصر وابسته به گروه یادشده به سفارت ترکیه در پاریس تعرض کرده بودند.

آنکارا گروه های «پ ک ک» و «ی پ گ» را گروه ای تروریستی تلقی می کند و بارها رویکرد کشورهای اروپایی را به دلیل رویکردهایشان در قبال سازمان‌هایی از جمله گروه‌های مذکور و همچنین پیروان فتح‌الله گولن، واعظی که ترکیه از وی به عنوان عامل کودتای سال ۲۰۱۶ یاد می‌کند و اکنون در آمریکا مستقر است، مورد انتقاد قرار داده است.

ترکیه همچنین به بهانه مبارزه با گروه ای یادشده به مناطقی در شمال عراق و سوریه نیز حمله می کند.

اخیرا نیز در قبال مسئله عضویت فنلاند و سوئد در ائتلاف نظامی ناتو، ترکیه اعلام کرده است که حمایت دو کشور مذکور از این گروها موجب می شود که آنکارا عضویت هلسینکی و استکهلم در این ائتلاف نظامی را وتو نماید مگر اینکه این دو کشور اروپای شمالی خواسته های ترکیه را در این رابطه برآورده سازند.

کد مطلب 5503802

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