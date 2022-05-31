ترکیه سفرای فرانسه و آلمان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری آناتولی از احضار سفرای فرانسه و آلمان به دلیل برگزاری تظاهرات از سوی اعضای «پ ک ک» در کشورهای یاد شده خبر داد.

پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که عناصر وابسته به گروه یادشده به سفارت ترکیه در پاریس تعرض کرده بودند.

آنکارا گروه های «پ ک ک» و «ی پ گ» را گروه ای تروریستی تلقی می کند و بارها رویکرد کشورهای اروپایی را به دلیل رویکردهایشان در قبال سازمان‌هایی از جمله گروه‌های مذکور و همچنین پیروان فتح‌الله گولن، واعظی که ترکیه از وی به عنوان عامل کودتای سال ۲۰۱۶ یاد می‌کند و اکنون در آمریکا مستقر است، مورد انتقاد قرار داده است.

ترکیه همچنین به بهانه مبارزه با گروه ای یادشده به مناطقی در شمال عراق و سوریه نیز حمله می کند.

اخیرا نیز در قبال مسئله عضویت فنلاند و سوئد در ائتلاف نظامی ناتو، ترکیه اعلام کرده است که حمایت دو کشور مذکور از این گروها موجب می شود که آنکارا عضویت هلسینکی و استکهلم در این ائتلاف نظامی را وتو نماید مگر اینکه این دو کشور اروپای شمالی خواسته های ترکیه را در این رابطه برآورده سازند.