ابر ترانسفورماتور ۴۱۰mvA رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو ظهر سه شنبه در آئین رونمایی از ابر ترانسفورماتور ۴۱۰mva برای نخستین بار در کشور و افتتاح خط تولید روغن ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت، گفت: زنجان یکی از مجموعه‌های با سابقه در تولید همه خطوط مربوط به حوزه نیرو را دارد.

وی اظهار کرد: مسائل مربوط به تحریم مشکلات مربوط به روغن موتور را در کشور افزایش داده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اقدام متخصصان شرکت ایران ترانسفو مشکلات مربوط به واردات این محصول را برای کشور حل خواهد کرد، گفت: این مجموعه با راه اندازی خط تولید روغن ترانس خود کفا شده است و نیازی به واردات این محصول ندارد.

محرابیان از کارکنان شرکت ایران ترانسفو تشکر کرد و ابراز داشت: باید از مدیریت کارگران این مجموعه کار بزرگ و ارزشمندی انجام دادند.