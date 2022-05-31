به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته تخصصی اتوبوسرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، رسول محمدی راستین مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی، پوریا محمدیان یزدی مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، امین خلیلی معاون مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مدیران عامل اتوبوسرانی شهرداری‌های کلانشهرها، نمایندگان شورای عالی استان‌ها و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورایعالی استان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های خودرو سازی داخلی کلانشهرها به میزبانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد.

بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ابتدای این نشست، بیان کرد: در فضای هم گرایی و هم نوایی، نفس‌های به شماره افتاده اتوبوسرانی دوباره احیا می‌شود؛ تأمین منابع مالی در حوزه خرید ناوگان و هزینه‌های بهره برداری روی توسعه، خدمات و بهره برداری اثرگذاری جدی داشته و نیازمند توجه جدی دولت‌مردان است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه یارانه خرید ناوگان، بلیت و دیگر گزینه‌های حمایتی از هیچ انضباطی پیروی نمی‌کند و شرایط امروز اتوبوسرانی حاصل این بی انضباطی است، افزود: حمایت از خودروهای شخصی و سواری سبک بیشتر و پررنگ‌تر از حمل و نقل عمومی است.

نکاحی با تأکید بر اینکه ناوگان امروز اتوبوسرانی نیازمند توجه و بازنگری در سطح کلان است، گفت: توجه به ناوگان اتوبوسرانی و جایگاه آن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان در کلانشهرها کمک کند. نتیجه بی مهری به اتوبوسرانی، نارضایتی عمومی و بی مهری به مردم است.

وی در ادامه عنوان کرد: مردم به عنوان ذی نفعان در مثلث اتوبوسرانی، خودروسازان و مصرف کننده هستند. در این دوره جدید اتوبوسرانی اقداماتی نظیر ایجاد کارخانه نوآوری اتوبوسرانی پایتخت ایران در دستورکار امسال قرار دارد؛ همگی باید در جهت رضایت مردم گام برداریم.