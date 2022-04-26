تعداد ناوگان فعال اتوبوسرانی تهران به ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نکاحی مدیرعامل شرکت واحد با اعلام اینکه بر اساس آمار گردآوری شده از سوی سامانه‌های ۶ گانه، در مجموع بالغ بر ۵ هزار دستگاه اتوبوس خصوصی و عمومی در ناوگان اتوبوسرانی تهران وجود دارد، گفت: متأسفانه میانگین عمر اتوبوس‌های بخش خصوصی بالای ۱۵ سال و میانگین عمر اتوبوس‌های بخش عمومی بالای ۱۲/۵ سال و عبور از سن فرسودگی است و همین امر باعث زمین گیر شدن بخش عمده ناوگان شده که با اقدامات انجام شده طی ۶ ماه اخیر، تعداد ناوگان فعال به ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس رسیده است.

وی ادامه داد: بخشی از این تعداد به دلیل موضوعات فنی و عدم انطباق با ساختار خطوط همچون راست درب بودن، قابل به‌کارگیری در بعضی از خطوط بی آر تی نیستند.

نکاحی خاطر نشان کرد: برخی از ناوگان فعال نیز به دلیل فرسوده بودن هنگام فعالیت در خط دچار نقص فنی شده و به اجبار از خط خارج و جهت تعمیر به تعمیرگاه اعزام می‌شوند که همه این عوامل به علاوه التهابات حوزه تأمین راننده موجب کاهش آمار اتوبوس‌های شاغل در خطوط می‌شود و عملاً تعداد ناوگان دارای سن زیر عمر فرسودگی بسیار ناچیز و مربوط به تأمین ناوگان اخیر است که آن هم با وجود صرف هزینه‌های بسیار بالا در خرید ناوگان داخلی از وضعیت فنی قابل قبولی برخوردار نبوده و میزان فعالیت آنها در خطوط از حالت معمول پایین‌تر است و بخش قابل توجهی، در مسیر تعمیرگاه مجاز خودروساز است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، حوزه حمل و نقل عمومی به‌طور اعم و ناوگان اتوبوسرانی به‌طور خاص، مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفته و این امر سبب شده که ناوگان و زیرساخت‌های مربوطه به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وحتی منابع انسانی، عمدتاً دچار کمبود و فرسودگی و عمر بالا و بالطبع افت شدید بهره‌وری شود، اظهار کرد: طبیعی است که کاستی‌ها و کمبودهای سال‌های گذشته، اثر خود را بر کمیت و کیفیت خدمات ناوگان اتوبوسرانی بر جای گذاشته و به تبع آن، شهروندان عزیزی را که از این خدمات استفاده می‌کنند به زحمت انداخته است.

نکاحی با تأکید بر اینکه شرکت واحد در دوره جدید دست روی دست نگذاشته و به رفع مشکلات این حوزه پرداخته و گفت: مشکل سامانه سیستم هوشمند مدیریت ناوگان (AVL) که به دلایل اداری و حقوقی دچار اختلال شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته برطرف شده است، قطعاً بازسازی ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس و تأمین بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید، اهتمام عمومی را طلب می‌کند که جا دارد از توجه ویژه شهردار تهران و شورای اسلامی شهر تهران و همچنین وزارت محترم کشور در این زمینه قدردانی نمایم.

وی افزود: جبران عقب‌ماندگی‌های سنوات متوالی که گریبان حمل و نقل عمومی را گرفته، در بازه زمانی کوتاه‌مدت میسر نیست، لیکن در تلاش هستیم تا با تدابیر شهردار محترم تهران و حمایت‌های اعضای معزز شورای اسلامی شهر تهران، در کمترین زمان ممکن، خدمات ناوگان اتوبوسرانی را به سطح قابل قبولی ارتقا دهیم. آنچه مسلم است، برای رسیدن به شرایط مطلوب به سمت ایده آل سهم ۲۵ درصدی ناوگان اتوبوسرانی از مجموع سفرهای درون‌شهری و ۵ میلیون جابه‌جایی روزانه به ۷۵۰۰ دستگاه تا ده هزار دستگاه اتوبوس و ناوگان پیرامونی آن، نیاز داریم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و حمایت دولت محترم تا پایان سال ۲۰۰۰ دستگاه افزایش ناوگان را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رانندگان شریف و کارکنان خدوم شرکت واحد، ناوگان اتوبوسرانی تهران، سال‌های سال است که از یک عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برد و جبران این نقصان به یادگار مانده از ادوار گذشته نیاز به توجه وحمایت همه جانبه دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی از مجموعه مدیریت شهری دارد تا تجهیز و تقویت ناوگان اتوبوسرانی تهران با سرعت وکیفیت بیشتری انجام شود. انشا الله