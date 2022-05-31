نحوه شناسایی جسد حسین عبدالباقی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئوفیان، با اشاره به فرایند تشخیص هویت جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان گفت: پیرو حادثه تأسف بار ریزش ساختمان متروپل آبادان، اظهار نظرهایی از سوی برخی افراد در فضای مجازی در خصوص روند تشخیص هویت و آزمایشات ژنتیک انجام شده مطرح شد که با توجه به غیرعلمی و غیر دقیق بودن مطالب مطرح شده که می‌تواند بیانگر بیگانگی و عدم آشنایی گویندگان و منتشر کنندگان مطالب فوق به فرآیند تشخیص هویت و حوزه ژنتیک قانونی باشد، ارائه مطالبی جهت تنویر افکار عمومی هموطنان ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان دستگاهی علمی و تخصصی، در کنار وظایف متعارف خود، در تمامی حوادث و بحران‌ها همواره در کنار هموطنان بوده و با به کارگیری تمامی توان و ارائه خدمات با نهایت سرعت و دقت ممکن، تلاش کرده تا به سهم خود نقشی هرچند کوچک در کاهش آلام بازماندگان عزیز این حوادث ایفا کند.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور حضور در صحنه‌های حوادث و انجام اقدامات فنی و تخصصی جهت تشخیص هویت و تعیین علت فوت است، تصریح کرد: در تمامی حوادث مختلفی که طی سال‌های گذشته به وقوع پیوسته، این کار با سرعت و دقت صورت گرفته است.

وی افزود: کار تشخیص هویت و همچنین تعیین علت فوت در حوادث بر اساس موازین علمی و دستورالعمل‌های تدوین شده به انجام می‌رسد؛ در این حادثه نیز مانند سایر موارد این اقدامات صورت گرفته و یا در حال انجام است.

رئوفیان ادامه داد: در شناسایی هویت جان‌باختگان از معاینات ظاهری، جنسیت متوفی، علائم و نشانه‌های خاص روی بدن، مدارک همراه، انگشت نگاری، فرمول دندانی و سایر موارد قابل احصاء استفاده و تشخیص هویت صورت می‌گیرد.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اظهار کرد: در مواردی که به دلیل شدت جراحات و آسیب وارده به جسد و یا فساد پیکر امکان تشخیص هویت با کمک روش‌های فوق امکان پذیر نباشد و یا در موارد خاص برای قطعیت و اطمینان بیشتر، از جسد نمونه‌ای جهت استخراج پروفایل ژنتیکی اخذ می‌شود تا با پروفایل‌های ژنتیکی استخراج شده از بستگان او مقایسه شود.

وی افزود: علم ژنتیک قانونی جزو تخصص‌های بین رشته‌‎ای با تلفیق علوم مختلف از جمله ژنتیک مولکولی، نانوتکنولوژی، شیمی و .. است که با توجه به اهمیت نمونه‌های استحصال شده از صحنه‌های جرم یا قربانیان حوادث غیر مترقبه، روش‌های آزمایشگاهی استخراج و تکثیر DNA را به گونه‌ای بهینه سازی کرده تا از حداقل مقدار DNA، نتایج قابل اطمینان و قابل تفسیر حاصل شود.

رئوفیان گفت: در حوادث دسته جمعی در صورتی که نیاز به پروفایل ژنتیکی جهت تعیین هویت قربانیان یا بقایای انسانی باشد، قدم اول، برداشت نمونه از جسد یا بقایای بجا مانده در محل حادثه است. نمونه‌های بیولوژیکی که می‌توان در راستای استحصال پروفایل ژنتیکی جهت تعیین هویت افراد از آن‌ها استفاده کرد، شامل نمونه خون، بافت نرم مانند عضله و یا نمونه بافت سخت مانند دندان و استخوان است.

وی افزود: این برداشت نمونه توسط کارشناسان پزشکی قانونی و مطابق با دستورالعمل‌های سازمانی موجود انجام می‌شود.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ادامه داد: فرآیند استحصال پروفایل ژنتیکی از نمونه‌های بافتی (نرم یا سخت) در شرایط استاندارد شامل مراحل آماده سازی نمونه، استخراج DNA، کمیت سنجی، تکثیر DNA به وسیله روش PCR، تفکیک محصولات PCR به وسیله الکتروفورز و تهیه پروفایل ژنتیکی و در نهایت تفسیر و ارائه گزارش تعیین هویت است.

وی افزود: بر اساس نوع نمونه، زمان لازم جهت انجام استحصال پروفایل ژنتیکی و تطبیق به بازه زمانی حداقل ۸ ساعت در نمونه خون تا ۴۸ ساعت در نمونه‌های سخت (استخوان) نیاز دارد.

رئوفیان بیان کرد: ممکن است به دلیل فساد شدید بافت و یا عدم حصول نتایج قابل تفسیر، مراحل آزمایش نیازمند تکرار بوده و طبعاَ برای حصول نتیجه و پاسخگویی نیاز به زمان بیشتری خواهد بود.

وی افزود: در خصوص حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، با توجه به آواربرداری‌های انجام شده و خروج پیکرها و بقایای قربانیان طی ساعات و روزهای اول وقوع حادثه، امکان شناسایی و تعیین هویت این عزیزان بر اساس پروتکل مربوط فراهم و با انجام بررسی‌های تخصصی لازم و طی فرآیندهای مربوط، این پیکرها پس از شناسایی تحویل خانواده‌هایشان شدند.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اظهار کرد: در این میان با طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص متوفی حسین عبدالباقی که هویت وی از طریق بررسی‌های انجام شده و از جمله روش‌های بیومتریک (اثر انگشت) به انجام رسیده بود، لزوم انجام آزمایش ژنتیک مطرح و اقدامات لازم انجام شد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید