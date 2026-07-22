تشریح جزئیات احراز هویت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد میرهادی صبح چهارشنبه با تشریح روند احراز هویت شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه، اظهار کرد: در تعاریف بینالمللی حوادثی که منجر به فوت بیش از ۱۲ نفر شوند، در زمره حوادث دسته جمعی قرار میگیرند و حوادث جنگی نیز از مهمترین مصادیق این نوع حوادث هستند.
وی افزود: در چنین حوادثی نخستین و مهمترین مرحله احراز هویت معاینه ظاهری پیکرها است. در این مرحله مشخصات ظاهری، نوع پوشش، کفش، زیورآلات، ساعت، کارتهای شناسایی و سایر اقلام همراه فرد با کمک خانوادهها بررسی و تطبیق داده میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان، ادامه داد: با توجه به ماهیت حوادث جنگی و شدت انفجارها ممکن است برخی پیکرها با معاینه ظاهری قابل شناسایی نباشند و حتی تنها بخشی از بافت بدن باقی مانده باشد. در این شرایط در صورت امکان استخراج DNA از بافت باقیمانده آزمایشهای ژنتیکی انجام میشود.
میرهادی، تصریح کرد: برای این منظور از بستگان درجه اول متوفیان نمونه خون گرفته و نقشه ژنتیکی آنان استخراج میشود. سپس با تطبیق این اطلاعات با DNA استخراج شده از بافتهای باقیمانده هویت افراد به صورت علمی احراز میشود.
وی درباره روند شناسایی شهدای مدرسه شجره طیبه، گفت: پس از وقوع حادثه و خارج کردن پیکرها از زیر آوار فرآیند احراز هویت از همان ساعات اولیه با همکاری خانوادههای شهدا آغاز شد و در همان روزهای ابتدایی هویت تمامی پیکرها و حتی برخی بقایای به دستآمده از محل حادثه به جز سه شهید مشخص شد.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان، افزود: پیکر شهدایی که هویت آنان احراز شده بود، تحویل خانوادهها شد و مراسم تشییع آنان برگزار شد. برای سه شهید باقی مانده نیز از خانوادهها و بقایای موجود نمونه برداری انجام و آزمایشهای DNA آغاز شد.
میرهادی، بیان کرد: پس از انجام بررسیهای آزمایشگاهی در همان فروردینماه هویت دو شهید دیگر نیز احراز و پیکرهای آنان تحویل خانوادهها شد، اما در مورد یکی از شهدا با وجود بررسی تمامی بقایا و انجام آزمایشهای ژنتیکی هیچ بافت قابل تطبیقی با نمونه والدین یافت نشد.
وی، خاطرنشان کرد: بقایای پیکرهایی که تعیین تکلیف آنها در همان روزهای نخست انجام شده بود، به دلیل حضور خانوادهها در برنامههای سوگواری و برنامههای فرهنگی از جمله سفرهای زیارتی به قم، مشهد مقدس و کربلای معلی پس از بازگشت خانوادهها دوباره با نمونههای ژنتیکی تطبیق داده شد.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان در پایان، گفت: با پایان یافتن این مراحل تمامی بقایای موجود تعیین تکلیف شده و در حال حاضر مراسم تشییع و تدفین آنها برگزار میشود.
نظر شما