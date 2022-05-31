مدیر عامل منطقه آزاد ارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیانی متولد ۱۳۶۰ در تبریز و دارنده مدرک دکترای مهندسی عمران از دانشگاه تبریز و عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه جامع امام حسین (ع) است.

در سوابق مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس عضویت در هیأت مدیره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و برخی هلدینگ‌های تخصصی این قرارگاه، هیأت مدیره شرکت جهاد توسعه منابع آب ایران، شرکت جهاد توسعه سیلوها، رئیس مرکز تحقیقات و خودکفایی، مدیرعاملی چندین مؤسسه و شرکت‌های بزرگ وابسته به قرارگاه و همچنین مدیریت شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان در حوزه تونل و مترو و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دیده می‌شود.‌

مجید کیانی جزو مهندسان نخبه و مدیران موفق آذربایجانی است که در ۱۵ سال اخیر مدیریت پروژه‌های مهم در کشورهای همسایه را برعهده داشته و در داخل کشور نیز مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های مترو در شهرهای مختلف کشور از جمله تبریز، ساخت پروژه‌های ابنیه و بیمارستانی، تونل‌های انتقال آب و همچنین مدیریت و اجرای پروژه‌های کلان عتبات عالیات در کربلا و نجف و… را برعهده داشته است.

این مدیر بومی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس تاکنون موفق به کسب عناوین مدیر نمونه، مهندس نخبه و چهره‌ی برتر پروژه‌های بین‌المللی در جشنواره‌های مختلف شده است.