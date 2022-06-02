کیفیت آموزش پزشکی خط قرمز وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دبیران بوردهای تخصصی با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و معاون آموزشی وزارت بهداشت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تاکید بر کیفیت در آموزش پزشکی به عنوان خط قرمز وزارت بهداشت گفت: افتخار امروز کشور به آموزش پزشکی، به دلیل کیفیت آموزش است و امید است با همت اساتید و دبیران بورد های تخصصی، این کیفیت مطلوب حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: تایید آموزش پزشکی عمومی ایران توسط فدراسیون جهانی اموزش پزشکی WFME یکی از افتخارات نظام آموزش پزشکی کشورمان است که امیدواریم تداوم یابد.

باقری فرد گفت: خط قرمز وزارت بهداشت در کیفیت آموزش به جهت تاثیر آن بر سلامت مردم است و هیچ کوتاهی و قصوری در این زمینه قابل پذیرش نیست و به علت تاثیر مستقیم آموزش بر درمان، تلاش و کوشش اعضای بورد در این راستا بسیار مهم و حیاتی است.

وی گفت: گروه‌های بورد، امکان و ظرفیت علمی بسیار خوب برای وزارت بهداشت محسوب می شوند که باید تلاش شود از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود زیرا اعضای بورد هر رشته، بهترین افراد صاحب نظر در حوزه آموزش بهداشت و درمان هستند و انتظار می‌رود گروه‌های بورد، در جهت حل مشکلات راهکار های علمی ارائه کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به صحبت‌های وزیر بهداشت یادآور شد: انتخاب اعضای بورد بر اساس شایستگی است و اعضای بورد باید به لحاظ علمی و اخلاقی، برجسته ،نمونه و صاحب نظر باشند. همچنین لازم است اساتید بورد به جوان گرایی و جانشین پروری نیز توجه داشته باشند و افراد منتخب بورد در تامین و ارتقای نظام اموزشی و سلامت کشور موثر باشند.

وی افزود: امیدواریم دبیران بورد که یکی از بازوهای مهم تصمیم گیری در نظام سلامت کشور باشند و علاوه بر رشته تخصصی خود، نقشه راه نظام سلامت را ترسیم کنند زیرا بوردهای علمی دلسوزترین و صالح ترین افراد برای ارتقای رشته های خود هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه راه برون رفت از کمبود متخصص، بومی گزینی و پذیرش دستیار بومی است، یادآور شد: این کار باید در چارچوب مشخص و پس از اعلام نیاز کلان مناطق و انجام بررسی های لازم انجام شود که انشاله در سال جاری انجام خواهد شد.