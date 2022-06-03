خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ریزش ساختمان متروپل آبادان هشداری بود برای شهروندان تهرانی و مدیران شهری که از وجود ۱۲۹ بمب ساعتی در شهر تهران خبردار شوند، ساختمانهایی که نمونه متروپل هستند و ممکن است هر لحظه فرو ریزند و خسارت به بار آورند.
نمونههای ساختمان متروپل در سراسر کشور دیده میشود و در قلب پایتخت نیز نمونههای بسیار زیادی از آن وجود دارد.
هفته گذشته بود که سرپرست سازمان آتش نشانی به صحن شورای شهر تهران آمد و از وجود ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران خبر داد ساختمانهایی که با کوچکترین لرزه و خطر ممکن است حادثهای مانند پلاسکو و متروپل را بار دیگر رقم بزنند.
وجود ساختمانهای ناایمن در تهران موضوعی نیست که با حادثه متروپل مطرح شده باشد بلکه سالهاست مدیران شهری از وجود ساختمانهای ناایمن در شهر تهران خبر میدهند و عدم رعایت نکات قانونی و ایمنسازی را بزرگترین چالش ساختمانهایی میدانند که روزانه تعداد بسیار زیادی از شهروندان به آن را تردد میکنند.
برای مثال مدیریت شهری مقابل ساختمان علاالدین ایستاد و طبقه اضافهتری که بر روی این پاساژ ساخته شده بود را تخریب کرد تا ایمنی ساختمان علاالدین را تضمین کند و از وقوع حادثه جبرانناپذیر جلوگیری کرده باشد
ساختمانهای ناایمن چالش قدیمی تهران
اما همان طور که گفته شد انتشار لیست ساختمانهای ناایمن در شهر تهران یکی از چالشهایی بوده است که همواره مطرح شده اما سرپرست سازمان آتشنشانی صراحتاً اعلام کرد که این لیست را حتماً منتشر خواهد کرد.
قدرت الله محمدی گفت: ضمن هماهنگی با دادستانی لیست ۱۲۹ ساختمان را حتماً منتشر خواهیم کرد زیرا با هیچکس تعارف نداریم ما نباید اجازه دهیم بحث انتشار ساختمانها تبدیل به ترس شود وقتی میدانیم تعداد زیادی از شهروندان روزانه وارد ساختمانهای ناایمن میشوند نباید بترسیم.
وی تصریح کرد: حتماً لیست ساختمانهای نا ایمن را منتشر میکنیم و با هیچ کسی تعارف نداریم و با جان مردم معامله نخواهیم کرد.
پس از این اظهارات صالحی دادستان تهران نیز اعلام کرد: دادستانی تهران رسماً اعلام میکند که از نظر این دادستانی هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمانها و اماکن نا ایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است؛ وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این رابطه بوده است.
لیست ساختمانهای ناایمن به روز رسانی نشده است
پس از این اظهارات بوده که لیستی مبنی بر اعلام اسامی ۱۲۹ ساختمان پرخطر در فضای مجازی منتشر شد، لیستی که به گفته اعضای شورای شهر تهران و همچنین سرپرست سازمان آتش نشانی مربوط به دورههای قبل است و به روز رسانی نشده است.
اما پس از انتشار این لیست شهردار تهران بر گمانه زنیها پایان داد و صراحتاً اعلام کرد که هیچ مرجعیتی برای لیستهای منتشر شده وجود ندارد.
زاکانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به هیچ وجه نه برای این لیست منتشر شده و نه برای سایر لیستها مرجعیتی وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در خصوص ساختمانهای ناایمن گفت: در شهرداری تهران ستادی تشکیل شده که خروجی آن ستاد، بازبینی گودها و ساختمانهای شهر است و امکانی را فراهم میکند تا ما بتوانیم در جهت استحکام بناهای موجودی که خدمات ارائه میدهند و گودهای خطرناک گام برداریم.
لیستهایی که منتشر میشوند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری ندارند در مجموعه شهرداری موضوع ساختمانهای نا ایمن را دنبال میکنیم
شهردار تهران گفت: لیستهایی که منتشر میشوند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری ندارند در مجموعه شهرداری موضوع ساختمانهای نا ایمن را دنبال میکنیم، در همین راستا از سایر دستگاهها کمک خواستهایم و جلساتی با دادستانی برگزار شده است
پس از اظهارات سازمان آتش نشانی تهران مبنی بر لزوم مقاوم سازی ساختمانهای ناایمن بنیاد مستضعفان به عنوان اولین نهاد اعلام کرد که ساختمان آلومینیوم ایمن نیست و تخلیه موقت شرط ایمنسازی ساختمان است.
پس از این نیز سرپرست سازمان آتش نشانی اعلام کرد این سازمان مقابل ساختمانهای ناایمن بنر نصب کرده و اطلاع رسانی کرده که کدام ساختمانها نا ایمن هستند.
ساختمان ناایمن شروع به ایمنی سازی کنند
قدرت الله محمدی سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسات این سازمان برای بررسی ساختمانهای ناایمن تهران گفت: روز دوشنبه جلسهای با معاون دادستان تهران، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان متولی برگزار شد و درباره وضعیت ساختمانهای ناایمن و رسیدگی به آنها برنامهریزیهای لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا هر ۱۵ روز یک بار جلسه با معاون دادستان تهران برگزار شود و گزارش کار وضعیت ساختمانها اعلام شود.
سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه لیست منتشر شده ۱۲۹ ساختمان ناایمن مورد تأیید شهرداری تهران نیست گفت: وجود ۱۲۹ ساختمان ناایمن قطعی است اما هر کدام از ساختمانهایی که پای کار بیایند و ایمنی ساختمان خود را اصلاح کنند نامشان از این لیست خارج خواهد شد.
محمدی ادامه داد: صرف انتشار اسامی کافی نیست بلکه باید با آن دسته از ساختمانهایی که پس از تذکر اقدامات لازم را انجام نمیدهند برخورد کرد و در صورتی که هر یک از این ساختمانها با وجود تذکر اقدامات لازم را انجام دهند علاوه بر اینکه نامشان منتشر میشود دادستانی نیز وارد عمل خواهد شد و با آنها برخورد میکند.
وی با بیان اینکه مقابل چند ساختمان نا ایمن بنر زده شده است گفت: ساختمانهای نا ایمن باید خودشان پیش قدم شوند و در مقابل شهرداری تهران نیز کمکهای لازم به آنها جهت تغییر کاربری و جایگزینی ساختمان را ارائه میدهد.
سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: مقاوم سازی ساختمانها کاری زمان بر است و نمیتوان امروز و فردا آنها را اصلاح کرد اما به ساختمانهایی که پای کار بیایند و اصلاحات لازم را انجام دهند مجوز موقت داده میشود.
ساختمانهای قدیمی، سازههایی غیر مستحکم و عدم رعایت ضوابط قانونی میتوانند منجر به وقوع دوباره تجربه تلخ پلاسکو در تهران شود و بر همین اساس تمامی ساختمانهای ناایمنی که از سوی شهرداری تهران تذکر گرفتهاند باید پای کار بیایند و ایمنی ساختمان خود را تضمین یا مکانی جدید برای آن ایجاد کنند.
نظر شما