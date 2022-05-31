به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در حاشیه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران در واکنش به لیست ساختمانهای ناایمن و واکنش شهردار تهران نسبت به آن، افزود: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با توجه به تخصص خود نظراتی را در رابطه با این ساختمانها اعلام کرده است.
وی گفت: در جلسه امروز با شهردار تهران موضوع تعیین و تکلیف ساختمانها و دفاتر خدمات الکترونیک را اعلام خواهم کرد.
چمران ادامه داد: برخی از مراجع موافق اعلام ساختمانهای ناایمن نبودند اما از نظر بنده مردم باید بدانند که این ساختمانها کدام هستند و بر همین اساس باید ساختمانهای نا ایمن را بررسی کرد.
وی تصریح کرد: خواسته من از شهرداری تهران این است که وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند و توجه ویژه ای به سازهها و پایه ساختمانها داشته باشد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: همچنین کمیته تخصصی در رابطه با ساختمانهای نا ایمن باید تشکیل شود.
وی افزود: باید تصمیم جدی گرفته شود و به این تعداد ساختمانهایی که گفته شده نا ایمن است رسیدگی شود.
چمران با اشاره به حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: سازمان نظام مهندسی در دوران گذشته کارهای درستی انجام نداده است و مایه تأسف است که آقای شکیب هنوز به صورت کامل انتخاب نشدند و سرپرست است.
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