به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در حاشیه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران در واکنش به لیست ساختمان‌های ناایمن و واکنش شهردار تهران نسبت به آن، افزود: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با توجه به تخصص خود نظراتی را در رابطه با این ساختمان‌ها اعلام کرده است.

وی گفت: در جلسه امروز با شهردار تهران موضوع تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک را اعلام خواهم کرد.

چمران ادامه داد: برخی از مراجع موافق اعلام ساختمان‌های ناایمن نبودند اما از نظر بنده مردم باید بدانند که این ساختمان‌ها کدام هستند و بر همین اساس باید ساختمان‌های نا ایمن را بررسی کرد.

وی تصریح کرد: خواسته من از شهرداری تهران این است که وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند و توجه ویژه ای به سازه‌ها و پایه ساختمان‌ها داشته باشد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: همچنین کمیته تخصصی در رابطه با ساختمان‌های نا ایمن باید تشکیل شود.

وی افزود: باید تصمیم جدی گرفته شود و به این تعداد ساختمان‌هایی که گفته شده نا ایمن است رسیدگی شود.

چمران با اشاره به حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: سازمان نظام مهندسی در دوران گذشته کارهای درستی انجام نداده است و مایه تأسف است که آقای شکیب هنوز به صورت کامل انتخاب نشدند و سرپرست است.