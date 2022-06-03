ضرورت توسعه منطقه خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خداآفرین، سعید محمد دیشب در حاشیه جلسه شورای اداری این شهرستان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: به منظور تحقق توازن منطقه‌ای یکی از وظایف منطقه آزاد سوق دادن سرمایه گذاران به سمت خداآفرین است.

وی با بیان اینکه به دلیل دوری مسافت با جلفا ونیز مستعد بودن خداآفرین باید واحدهای تولیدی و تجاری جهت ایجاد اشتغال در این شهرستان ایجاد و گسترش یابند گفت: با فعال سازی بهینه این ظرفیت‌ها علاوه بر کمک به تأمین نیاز حوزه کشاورزی کشور اشتغال و توسعه صنعت نیز حل خواهد شد.

محمد در ادامه از اعلام آمادگی نسبت به حمایت از طرح‌های دانش بنیان و نخبگان با ارائه تسهیلات کم بهره و همچنین فعالیت مرکز رشد و صندوق پژوهش وسرمایه گذاری درخداآفرین خبرداد.

مشاور رئیس جمهور همچنین گفت: در این سفر نیازمندی‌های خداآفرین که بیشتر در وزارت نیرو، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، ورزش و جوانان، وزارت بهداشت احصا و ثبت و ضبط شده که پیگیری‌های لازم از وزارتخانه‌های مربوطه انجام خواهد شد.