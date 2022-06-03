به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در دیدار با خانواده جلیلیان که چهار عضو خانواده خود را در حادثه متروپل از دست دادند، به بازماندگان تسلیت گفت و افزود: برخورد عبرت آموز با عوامل خاطی مهمترین اقدام دولت است و دولت اغماضی در این امر ندارد.

وی بیان کرد: از مسئولان می‌خواهم با نظارت دقیق ساختمان‌های ناایمن و بررسی شرایط آن‌ها نگذارند اگر ساختمانی ناایمن است مردم در آن ساکن شوند، بلکه ساختمان بی درنگ تخلیه شوند و نگذارند مردم در آن ساکن شوند تا در صورت امکان بتوان آن‌ها را مقاوم سازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی که برای بازدید از محل حادثه متروپل به آبادان سفر کرده است، صبح امروز با حضور در منزل خانواده جلیلیان از بازماندگان این حادثه ضمن تسلیت، با آن‌ها گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور صبح امروز به صورت کاملاً سر زده وارد آبادان شد و از ساختمان ریزش کرده متروپل بازدید کرد.

رئیس جمهور در ادامه به دیدار خانواده صالحیان پور در مینوشهر رفت که سه نفر از اعضای خانواده از جمله دو دختر خود را در حادثه متروپل از دست دادند.

در این دیدار دکتر ابراهیم رئیسی جان باختن دو دانش آموز این خانواده را تسلیت گفت.