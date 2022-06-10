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۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

سنتکام:

دو فروند هواپیمای بمب‌افکن بی ۵۲ بر فراز خلیج فارس پرواز کردند

دو فروند هواپیمای بمب‌افکن بی ۵۲ بر فراز خلیج فارس پرواز کردند

فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) از پرواز ۲ فروند بمب‌افکن راهبردی بی-۵۲ بر فراز خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تروریستی سنتکام پنجشنبه شب در حساب توییتری خود نوشت: ۲ فروند بمب افکن بی -۵۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. جنگنده‌های اف -۱۶ ارتش اسرائیل این بمب افکن‌ها را در راه بازگشت اسکورت کردند.

در پیام توییتری مرکز تروریستی سنتکام آمده است که پرواز این بمب افکن‌ها در روز چهارشنبه ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) در حوزه فعالیت سنتکام انجام شده است.

این اقدامات آمریکا درحالی انجام می‌شود که این کشور دم از دیپلماسی زده و به دنبال بازگشت به برجام است.

آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و به رغم این اقدام تخریبی واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش مدعی شد ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به بازگشت به برجام است.

در رأی‌گیری چهارشنبه شب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی آمریکا و متحدانش با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف روسیه و چین و ۳ رأی ممتنع هند، پاکستان و لیبی به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را به عنوان اقدامی سیاسی، نادرست و غیرسازنده تقبیح و محکوم کرد.

همچنین کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی طرح مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی ایران موسوم به متوقف کردن پهپادهای ایران را تصویب کرد.

این طرح در کمیته روابط خارجی سنا به رهبری سناتور دموکرات باب منندز تصویب شد که در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدام تخریبی کشورش و حامیان اروپایی آن حمایت کرد.

این سناتور آمریکایی مدعی شد: شورای حکام باید پیش از این ایران را به دلیل عدم همکاری به موقع و معتبر با پرسش‌های آژانس اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده که با توافقنامه پادمانی ایران در تضاد هستند، پاسخگو می‌کرد.

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کد مطلب 5510629

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      9 7
      پاسخ
      چه بی ۵۲ چه یه هواپیمای مسافری باید آنها را اسقاط کرد ودر جعفر آباد کرمانشاه آنها را فروخت اگر خریدار داشته باشه ؟
      • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
        2 0
        ایول داداش محل خدمت سربازیم جعفر اباد بود انجا همه نوع سلاح هستش
    • علی اکبر RO ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      22 10
      پاسخ
      ایران باید هیچ موقع به اروپا وآمریکا حساب باز نکند جز کثافت ودروغ از اینها چیزی خروجی ندارد باید باتمام توان ازنظر علم ونیروکاه تکیه برتوان داخلی باشیم یاحق
    • رضا IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      12 8
      پاسخ
      ما باید سلاح اتمی بسازیم چون آمریکا و رژیم جعلی نمیگذارند زندگی کنیم.در صورت حمله اونها باید تمام تاسیسات نفتی عربستان و امارات و بحرین و کویت هدف قرار بگیره و نفت عراق را هم بر روی دنیا قطع کنیم.علاوه بر آن مراکز رژیم جعلی را هم از لبنان هدف قرار بدهیم.
      • ناشناس IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
        6 2
        اگر خودت کاری میتونی از خودت مایه بزار
      • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
        1 1
        آفرین، این یعنی مقابله ب مثل با هرکی ک بخواد زور بگه و باج بخواد بگیره، بصیرت یعنی همین قابل توجه بعضیا...
    • محمد IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      7 7
      پاسخ
      نکنه فرار از افغانستان را یادت رفته خیلی رو. داری با این چند پشه نمی توانی ابرو بخری چون آبروی نداری
    • حسن RO ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      16 8
      پاسخ
      خطر جدی ، است باید به سمت ساخت بمب اتم یا فوی تر برویم، با قابلیت هدف قرار دادن خاک آمریکا انگلیس و فرانسه ، ...
    • خطیر IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      13 6
      پاسخ
      امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.کشور ایران یک کشور نو پا نیست ایران کشور فقیری نیست.این بار پا بر گلو شما میزاره و خفه میکنه.در خلیج فارس ادبتان میکنیم و اون سگ حارت هم زبونشو میبوریم
    • سهیل IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      14 4
      پاسخ
      بسم الله .. اگر حریف مایی .‌.
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      12 3
      پاسخ
      خدا پدرت را بیامرزه زمان جنگ روزی نبود که دهها فروند جنگنده صدام روی آسمان ایران بودند وذره ایی مردم عقب ننشستند بلکه به نابودیش کمک کردند الان اینها تصور میکنند با هواپیما کاری ازپیش میبرند جوابش را ما به روش خودمون بهشون نشون میدیم وکاری میکنیم که برای همیشه دم شون را بگذارند روی کولشون ومنطقه را
    • خسرو IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 3
      پاسخ
      تروریستی نامیدن سنتکام در میدان عمل مهمه و الا به حرف پشیزی هم ارزش ندارد
    • کلو IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      10 4
      پاسخ
      باید چهارتا موشک میزدنش تا دفع دیگه نیا تو منطقه ما
    • CR7 IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      7 4
      پاسخ
      دلشون موشک میخواد
    • مجتبی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      8 4
      پاسخ
      آمریکافکرنکندکه معتقدان ایران ازدوهواپیما(مگس)میترسنداگرهمه آمریکااتم شودبرای ایرانی وطن پرست شوخی بی مزه ای است
    • حمید IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      6 2
      پاسخ
      بلوف آمریکایی است که متاسفانه در طول تاریخ کشور هم جواب داده.
    • حمید IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      6 5
      پاسخ
      بلوف آمریکایی است که متاسفانه در طول تاریخ کشور هم جواب داده.
    • حمید IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 2
      پاسخ
      بلوف آمریکایی است که متاسفانه در طول تاریخ کشور هم جواب داده.
    • محسن IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      7 5
      پاسخ
      این آمریکاییهای پدرسوخته از زمان قدیم هم چوب لای چرخ ایران گذاشتن تا رسید ب اینجا ک اکنون هس ..شما از خاطرات اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه پهلوی برید و بخونین تا بهتر با ماهیت کثیف آمریکا و اروپا و اسراییل آشنا بشین ..بعدشم اینها فقط با زبون زور میشه باهاشون صحبت کرد فقط وفقط..پیش ب سوی راه حل نهایی
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      8 2
      پاسخ
      عظمت و قدرت
    • یاسر IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      6 6
      پاسخ
      دوران بچه ترسوندن تمام شده خیال خامه که بخواین با این خیمه شب بازی ها ما رو بترسونید،،مرگ بر آمریکا و اسرائیل
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      9 4
      پاسخ
      موشک خورش عالیه بی 52
    • سعید IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 4
      پاسخ
      خوب که چی؟ مثلا میخوان ایران و بترسونن؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      7 4
      پاسخ
      خروج از ان پی تی و ساخت بمب هسته ای تنها راه حله
    • Benhosensjak IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 3
      پاسخ
      سوای نواقصات و حوادث داخلی . چقدر هم که ترسیدیم !!! اصلاح طلبها سارقان خبره و کارکشته ای هستند .نمیشه چند بمب افکن مثل این دو را بدزدند ؟؟؟ چون غرب فکر میکند ایران . ویتنام است .
    • شهروندایرانی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      این ابوقراضه های ب۵۲ یکزمانی کارایی داشت الان جمهوریاسلامی باهمان پهبادی کهبالای ناو آمریکایی هست وناو آهنی آنها متوجه نمییشه باهمان یک موشک خرج یکی ازبالهای ب ۵۲ کنه به قعرآبهای خلیج فارس سقوط می کنه آن موقع هست ایرانی هاخوشحال میشن
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      واقعا امریکا کشور مرد وعاقلی است که از این بمب افکن های ب 52 برعلیه ایران استفاده نمی کند، این هواپیماها حامل بمب هسته ای هستند که بایک بمب یک شهر را پودر وغیر قابل سکونت می کند، ما اگر از این هواپیما ها داشتیم کل امریکا را خراب می کردیم. وخداوند وامام زمان عج حامی ما هستند وگرنه این دشمنان اثری از
    • پارسا IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      6 2
      پاسخ
      بی ۵۲ هواپیمای جنگیه یا زیردریای ،هرچی که باشه سیبل خوبی برای نشانه گیریه 😁😁😁😁
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 3
      پاسخ
      ایران سربلند به تو افتخار میکنیم فکر وتن شیا طین را به لرزه می اندازی برو غنی سازی ۹۰ درصد را انجام بده از گربه های زائو نترس اینها درمقابل شیران مامانند چوب خشک هستند بیاد بیاورن بعد ازموشک باران عین الاسد هنوز از ترس پستانک توی دهان شان هست
    • امید جلالی RO ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      لعنت بر امریکا واسراییل وحامیانشان برای زهر چشم گرفتن امدند.ولی کور خواندند سپاه بیدار ما یک دکمه یک شلیک پودرشان میکند زنده باد سپاهیان حافظ کشور وملت
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 3
      پاسخ
      هواپیمای بی ۵۲ راحت تر ین هدف برای زدن هستش
    • علی اکبر IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 3
      پاسخ
      چقدر دسمن احمق است فکر می کند با پرواز بمب افکن ما عقب نشینی می کنیم ظاهرا تنشان می خارد
    • هادی سلطانمرادی AE ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 4
      پاسخ
      امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه
    • حجت IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 3
      پاسخ
      تروریست‌های یانکی فکر کردن مردم ایران از پرواز دوتا.هواپیما میترسن و دستاشونو بالا میبرند حماقت گاوچرانهای تروریست‌ رو ببین خنده داره
    • حجت IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      تروریست‌های یانکی فکر کردن مردم ایران از پرواز دوتا.هواپیما میترسن و دستاشونو بالا میبرند حماقت گاوچرانهای تروریست‌ رو ببین خنده داره
    • حجت IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      تروریست‌های یانکی فکر کردن مردم ایران از پرواز دوتا.هواپیما میترسن و دستاشونو بالا میبرند حماقت گاوچرانهای تروریست‌ رو ببین خنده داره
    • حمید IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 6
      پاسخ
      ایران باید بمب اتم بسازه بخره وگر نه به سرنوشت اکراین دچار میشود
    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      که چه غلطی کنند ؟
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 3
      پاسخ
      شکار خوبی هست برا موشک
    • ناشناس IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 2
      پاسخ
      آمریکا در منطقه چیکار می کنه ؟ سرنگونشون کنید تا دیگه جرات نکنند وارد منطقه شوند
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 3
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا .ایران از ان پی تی باید خارج شود و اتمی شود
    • نورزهی IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      انهدام آنها آسان تر از سایر جنگندهاست.منطقه ما آمدید لااقل به مرزهای ایران نزدیک می کردی تا بفهمی جریان چیست...در هر دره و دمن وغار یک موشک فوق پیشرفته آماده هست.درخواست برگشت به برنامه پادمانی و برگشت به برجام نیاز به پروازB52نبود.در مذاکرات چندین ساله پشت میز مذاکرات برجامی حرفی از پرواز بی52نزدید
    • عباس IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      گمونم باز هوس ترکونده شدن کردن. #گلوبال_هاوک
    • علی IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      غلط زیادی
    • حسین IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      لعنتی هاااااااااا ما زیر سلطه شما نیستیم،کاش جنگ میشد نصونشون میدادیم چیکار میتونیم بکنیم
    • جواد IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 3
      پاسخ
      امریکا و اسرائیل از اینکه بعداز براندازی حکومت پهلوی فکر میکردن خوب دیگه ایران به سلطه در میاره اما خوابش اشتباه تعبیر شد الان اگه ایران پهبادو موشکهاش تسلیم کنه دیگه میشه ی کشور خوب یا مستعمره خوب ما ملت ایران شاید وضعیت خوبی نداریم از عملکرد حاکمان راضی نیستیم اما قرار نیست به هر شغالی باج بدیم
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 2
      پاسخ
      باید جنگ بشه اسرائیل از کره زمین برداشته بشه بهترین راهه
    • هدایت IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      با چند تا پرواز نمایشی حد و حدود خودشون را بشناسند،،، ملعون ها.
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      می خواهید ما ایرانی ها را با این رفتارهای احمقانه خود بترسانید.موا ظب با شید سقو ط نکنید. بعد بگید نقص فنی بود.
    • تخت جمشید IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      بزار بیان جلو ببینم این جوجه انگلیسیا چی میگن دیگه باید رگ نداشته باشم پا تو خاکم بزارن
    • محمد اسماعیلی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      هرچه قدر می خواهند پرواز کنند ،مگر ایران از پرواز هواپیما های آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس ترسی دارد؟
    • ایرانی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 1
      پاسخ
      از قدیم گفتن سری که درد نمیکنه دستمال نمی بندند. اما مثل اینکه این ضرب المثل ایرانی رو نشنیده‌اند. بهتر آن مشاورین خائنی که از ایرانی بودن فقط اسم و فامیل ایرانی رو دارند برای آمریکایی ها گوش زد کنند
    • عباس گرانمهر US ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 2
      پاسخ
      باج گیری همینه دیگه باید همزمان باپروازB52ایران چندتا موشک شلیک میکرد.ازاول انقلاب دشمنی با ایران هنوزهم ادامه داره تحت چه قوانینی اسراییل از پاسخگویی اتمی دردنیا معذوره؟خب ماهم ازهمان قوانین استفاده کنیم
    • علی IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      6 1
      پاسخ
      آقای رضایی منتظر بهانه برای نابودی اسراییل داشت بسم ال.
    • RO ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 1
      پاسخ
      با 3 خرداد رهگیری شدند،در محدوده ی بین الملی پرواز کردند
    • بابک IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 6
      پاسخ
      امریکا با کسی شوخی نداره .می بینید چطوری روسیه رو بیچاره کرده .مطمین باشید برای چند وقت دیگر مقامات بزرگ روس پوتین رو ترور یا از کار برکنارش می کنند تا کشورشان از بین نرود
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 1
      پاسخ
      ماهرچه عقب نشینی کنیم استکبارگستاخترمیشودآژقالاروخ، باش ایمروخ دشمنه
    • ابراهیم ده چناشکی IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      امریکاهیچ زمان ازموضع درنده خویی وشیطان صفتی علیه انسانیت مخصوصا ایرانیان عزیز دست بردارنیست اگرغیرازاین بودعجیب بود ایاعقرب رارگویید نزش نزنیها درحالی که ایننیش ذات اوست
    • مجید AE ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      2 0
      پاسخ
      حتما رادارهای ایران رصد کرده اند
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش و توسعه نفوذ اطلاعاتی و امنیتی در سازمان های جاسوسی موساد.... شناسایی عناصر امنیتی و اطلاعاتی موساد در منطقه و اروپا.... توسط مردم منطقه و مخالفین دول تروریستی غربی..
    • عرش IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      لزوم فراخوانی اطلاعاتی و امنیتی ایران از ملت‌های منطقه و جهان برای شناسایی عناصر تروریستی اسرائیل و آمریکا...
    • امیر IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      احتمالا ازبالای شهربندرهم ردشدن
    • امیر IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      احتمالا ازبالای شهربندرهم ردشدن
    • مهران۱۴۹۰ JP ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 0
      پاسخ
      ایران نمی ترسد.
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 0
      پاسخ
      هیچ غلطی نمی کنن
    • زم IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      2 0
      پاسخ
      به زودی پاهاشونو میزارن رو آش
    • US ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      دراین دنیای خاکی که همچون جنگل است اول باید قوی بود ناحق شما از طرف زوردارها هاپولی نشود فقط قدرت نظامی بعد تولیدات کشاورزی وصنعتی ...
    • حسن IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      3 0
      پاسخ
      سلام کاش این دوتا هواپیمای آمریکایی رو مثل سگ سقط میکردید
    • بهلول IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ای غرب گرایان دروغگو؟!!!
    • فرمانروایان الهی IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      2 0
      پاسخ
      عجب موشک خوری ساخته اند،جون میده برای شلیک و تست موشک کاش یه خورده انحراف به راست میداد
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خوب به درک که پرواز کردن اگر غلطی بکنند جواب سختی می‌گیرند
    • MP IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      2 0
      پاسخ
      اینها فکر می‌کنند که ایران هم مثل خیلی از کشورها عقب نشینی میکنه از مواضع خودش دیگه ایران بیدی نیست که از این بادها بترسه
    • امیرستار رحمانی IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
      5 0
      پاسخ
      آمریکا چطور تا بحال نفهمیدی بی۵۲ که هیچ اگر تمام کشورت را به پرواز درآوری باز هم ذلیل وخوار خواهی بود راستی خیلی ترسیدیم دیگه چی ؟ کاش دوتا ناو هم میفرستادی
    • محمد صانعی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      آمریکا 42 ساله که در برابر ایمان مردم ایران باخته، حالا حتی نمی تونست در برابر طالبان از خودش دفاع کنه، ممکنه جنگ را شروع کنه ولی پایانش دست ماست، این گوی و این هم میدان، بجنگ تا بجنگیم، مرد میدان نداری و حرف آخر را مرد میدان میزند
    • رضازارع محمدی IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      آمریکا اسرائیل مرگتان فرارسیده بیخودایرانرانترسانیدماچشم وگوشمان ازاین لولوبازیهای شماپراست
    • جاوید ایران IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا میگیم و تو اخبار فحش میدیم و آقا زاده ها اونجا میلیاردها دلار سرمایه میبرن و عشق میکنن.
    • جواد آسویار IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      احمق ها شما ها بر فراز آسمان خلیج فارس نبودین وگرنه 10مایلی آسمان خلیج فارس مثل گلوبال هاوچ آتش نصیبتان میشد.
    • سمیه IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      مذاکره با گرگها فایده ندارد
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      سلاح اتمی رو رهبر انقلاب حرام اعلام کردند. ایران سلاح اتمی نخواهد ساخت. سلاحهای فوق سری بهتری ایران ساخته که بمبهای اتمی را بی اثر یا مهار میکند.ایران رو نمیکند چه سلاحهای مخوفی ساخته. به موقعش درصورت صلاحدید و بروز جنگ بزرگ(نه این جنگهای نیابتی فعلی)
    • مهدی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      اینا میگن موشک نداشته باش پهباد نداشته باش چرا؟ خیلی حرومزادن میخوان دستمون خالی باشه که بتونن بتازن. ولی ما تا پای جان از خاکم کشورم ناموسم دفاع میکنم اقایان امریکایی اروپایی فقط دروغگو و حیله گرن هیچ انسانیتی ندارن و فقط از زور میترسن من که ولایت فقیهی نیستم ایرانیم ولی امرکا و اروپا قبول ندا
    • امیررضا IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      0 1
      پاسخ
      چی چرت و پرت میگید. بابا اینا اصلا با ایران کاری نداشتن. اینا هر دو ماه از اقیانوس هند پرواز دارن مسیرشان از روی خلیج فارس میگذره. الان شما باید از روسیه جنایتکار بترسید
    • خلیل قاسمی IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اگه تونستید دست از پا خطا کنید در اولین مرحله اسراییل را به خاک و خون میکشیم و همه میدانند که میتوانیم این کار را عملی کنیم و اسراییل یک شبه به صاحبان اصلی تحویل میشود .....
    • قنبرعربی آیسک AE ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      2 1
      پاسخ
      باید رهگیری میشوند واخطارمیگرفتند.که بفهمند سیستم پدافندی ما شبانه روزی حواسش هست.
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند زودتر کمک کند رحم کند مهربانی کن به انسانها ی زنده روی کره زمین که دیگه نه جنگی باشد و نه دشمنی و نه خون ریزی تا شما عزیزان هم اینقدر با هم کل کل نکنین
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هر چقدر هم از لحاظ روحیه در برابر ایران ضعیف باشن ولی ماهم نیاز به جنگنده داریم و بمب افکن های بزرگ اگه این دو قلم جور میشد حرف نداشت همه چیز جور بود ولی نیروی هوایی توی جنگ همیشه حرف اولو میزنه
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کمک کمک
    • حمید IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هیچ غلطی نمی تونن بکنن تروریستهای امریکایی
    • هوشنگ IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بمب اتمی نیاز داریم 🇮🇷💪🏿
    • حسین IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
      1 0
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      زمان روحانی و ظریف هم همینطور شد دوتا هواپیما امدن از سمت عربستان رد شدن و رفتند اینا زرد کردن و بعدش امدن پشت تریبون با ی هیجانی گفتند جنگ حطمی بود ما سایه جنگ را از سره کشور دور کردیم اینا خودشون عین سگ مبترسند از شدت ترس این رفتارها را میکنند امریکا اگه توان و جرات ب ا را داشت ب خدا لحظه ای در
    • علی IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
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      مرگ بر آمریکا

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