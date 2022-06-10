به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تروریستی سنتکام پنجشنبه شب در حساب توییتری خود نوشت: ۲ فروند بمب افکن بی -۵۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. جنگنده‌های اف -۱۶ ارتش اسرائیل این بمب افکن‌ها را در راه بازگشت اسکورت کردند.

در پیام توییتری مرکز تروریستی سنتکام آمده است که پرواز این بمب افکن‌ها در روز چهارشنبه ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) در حوزه فعالیت سنتکام انجام شده است.

این اقدامات آمریکا درحالی انجام می‌شود که این کشور دم از دیپلماسی زده و به دنبال بازگشت به برجام است.

آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و به رغم این اقدام تخریبی واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش مدعی شد ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به بازگشت به برجام است.

در رأی‌گیری چهارشنبه شب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی آمریکا و متحدانش با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف روسیه و چین و ۳ رأی ممتنع هند، پاکستان و لیبی به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را به عنوان اقدامی سیاسی، نادرست و غیرسازنده تقبیح و محکوم کرد.

همچنین کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی طرح مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی ایران موسوم به متوقف کردن پهپادهای ایران را تصویب کرد.

این طرح در کمیته روابط خارجی سنا به رهبری سناتور دموکرات باب منندز تصویب شد که در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدام تخریبی کشورش و حامیان اروپایی آن حمایت کرد.

این سناتور آمریکایی مدعی شد: شورای حکام باید پیش از این ایران را به دلیل عدم همکاری به موقع و معتبر با پرسش‌های آژانس اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده که با توافقنامه پادمانی ایران در تضاد هستند، پاسخگو می‌کرد.

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