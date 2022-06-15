کاستاریکا آخرین تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کاستاریکا و نیوزیلند شب گذشته در مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف هم رفتند که در نهایت کاستاریکا با یک گل پیروز شد.

در این بازی که در ورزشگاه «احمد بن علی» قطر برگزار شد، «جوئل کمپل» (۳) برای کاستاریکا گلزنی کرد تا این تیم را راهی جام جهانی کند. نیوزیلند البته از دقیقه ۶۹ با اخراج «بارباروسس» ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

کاستاریکا آخرین تیمی بود که به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صعود کرد و چهره هر هشت تیم مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر مشخص شد:

گروه A: قطر، اکوادور، سنگال و هلند

گروه B: انگلستان، ایران، ایالات متحده آمریکا و ولز

گروه C: آرژانتین، عربستان سعودی، مکزیک و لهستان

گروه D: فرانسه، استرالیا، دانمارک و تونس

گروه E: اسپانیا، کاستاریکا، آلمان و ژاپن

گروه F: بلژیک، کانادا، مراکش و کرواسی

گروه G: برزیل، صربستان، سوئیس و کامرون

گروه H: پرتغال، غنا، اروگوئه و کره جنوبی

قاره آسیا در این دوره به لطف میزبانی قطر ۶ سهمیه در جام جهانی دارد. علاوه بر قطر، ایران، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان هم در جام جهانی هستند و برای اولین بار این قاره با حداکثر سهمیه در این مسابقات شرکت می‌کند.

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