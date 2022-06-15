به گزارش خبرنگار مهر، سایت sdna یونان به نقل از برخی گزارش‌های داخل ایران خبر داد احسان حاج صفی و کریم انصاریفرد در لیست خرید تیم تراکتور هستند.

این رسانه یونانی تاکید کرده است که تراکتور برای جذب سرمربی به سمت «قربان بردیف» رفته است و بعد از نهایی شدن قرارداد او، تراکتور به سمت حاج صفی و انصاریفرد می‌روند؛ دو بازیکنی که در تیم آاک حضور دارند.

sdna در ادامه نوشت: «پروسه جذب این دو بازیکن آسان نیست. انصاریفرد از آاک می‌رود اما به خاطر همسرش می‌خواهد در یونان بماند. در حالی که به نظر می‌رسد حاج صفی در برنامه‌های ماتیاس آلمیدا (سرمربی آاک) در فصل آینده حضور داشته باشد.»

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