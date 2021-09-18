به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، حسین میرزایی با اشاره به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با بیان اینکه آثار مورد پذیرش جشنواره همچون ادوار گذشته در چهار قالب شامل «کتاب پژوهشی»، «گزارش اختتام یافته پژوهش»، «رساله دکتری» و «پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد» است، اظهار داشت: آثاری که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منتشر و یا پایان یافته‌اند می‌توانند در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: آثار علمی در این جشنواره در پانزده گروه علمی «اخلاق، ادیان و عرفان»، «تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی»، «حقوق»، «زبان، ادبیات و زبان‌شناسی»، «علوم اجتماعی و علوم ارتباطات»، «علوم‌اقتصادی، مدیریت و علوم مالی»، «علوم تربیتی، روان‌شناسی و علوم ورزشی»، «علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای»، «علوم قرآنی، تفسیر و حدیث»، «فقه و اصول»، «فلسفه، منطق و کلام»، «فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری»، «مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)»، «مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی» و «مطالعات میان رشته ای» دریافت می‌شوند.

میرزایی با بیان اینکه بخش بین‌الملل جشنواره نیز آثار مربوط به حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی را دریافت می‌کند، افزود: همچون ادوار گذشته در بخش ویژه نیز جایزه شخصیت‌های پیشگام علوم انسانی و اسلامی، پیشکسوت علوم انسانی و اسلامی، مترجم برتر، انجمن علمی برتر، نشریه علمی برتر و نظریه‌پرداز برجسته اعطا خواهد شد.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ادامه گفت: تمامی پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس WWW.FARABIAWARD.IR از امروز بیست و هفتم شهریورماه آثار علمی خود را ثبت کنند.

رئیس دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی همچنین با بیان اینکه ثبت آثار در سامانه جشنواره در دو قالب حقیقی و حقوقی است اظهار داشت: علاوه بر اینکه مولفین و پژوهشگران محترم خود می‌توانند نسبت به ثبت آثار در سامانه اقدام نمایند، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، انجمن‌های علمی، گروه‌های علمی آموزشی و پژوهشی و ناشران محترم، نیز چنانچه اثری را واجد شایستگی لازم می‌دانند به معرفی و ثبت آثار پیشنهادی مبادرت ورزند و زمینه شناسایی بیشتر آثار فاخر را فراهم نمایند.

جشنواره بین‌المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، کمیسیون ملی یونسکو، دفتر منطقه‌ای و کمیسیون ملی آیسسکو و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله برگزار می‌شود.