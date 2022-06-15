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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر برگزار شد/ معرفی هیات مدیره

مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر برگزار شد/ معرفی هیات مدیره

مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برگزار و اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ در تالار مشاهیر مجموعه‌ تئاتر شهر و با حضور بیشتر اعضای کانون برگزار شد.

در این نشست و با رای حاضران در سیزدهمین انتخابات هیات مدیره‌ این کانون، مهدی نصیری، رضا آشفته، سعید محبی، امید طاهری و عرفان پهلوانی به‌عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علی جعفری و جلیل امیری به‌ عنوان اعضای علی‌البدل این هیات انتخاب شدند.

همچنین در انتخابات یاد شده، آناهیتا زینی‌وند به عنوان بازرس و هومن نجفیان به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

پس از نشست مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر و انتخاب هیات مدیره و بازرس، نخستین نشست سیزدهمین هیات مدیره کانون تشکیل شد و اعضای هیات مدیره به شرح زیر مسئولیت پذیرفتند:

مهدی نصیری رئیس، امید طاهری نایب رئیس، سعید محبی مسئول امور مالی، رضا آشفته منشی و عرفان پهلوانی مدیر روابط عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران.

کد مطلب 5514881
آروین موذن زاده

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