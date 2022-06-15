«مادورو» به قطر سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود شب گذشته وارد دوحه پایتخت قطر شد.

در مراسم استقبال از رئیس جمهور ونزوئلا، سلطان بن سعد المریخی وزیر مشاور در امور خارجه قطر در فرودگاه بین المللی دوحه حضور داشتند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا قرار است امروز چهارشنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کند.

شبکه تلویزیونی VTV وابسته به دولت ونزوئلا در این باره گزارش داد که سفر مادورو به قطر، در راستای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور در زمینه‌های علوم، فناوری، کشاورزی، حمل و نقل ، گردشگری و فرهنگی خواهد شد.

بنابراین گزارش، دوحه و کاراکاس به طور مشترک نگرانی‌هایی درباره سیاست گذاری‌ها در زمینه انرژی و سوخت در بازار جهانی دارند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از اوایل هفته جاری سفر خود به خاورمیانه را آغاز کرد. وی ابتدا به ایران رفت و با مقامات ارشد ایرانی دیدار و گفتگو کرد. دیدار با رهبر انقلاب اسلامی مهمترین ملاقات وی در سفر به تهران بود. مادورو در ادامه این سفر روز دوشنبه گذشته به کویت سفر کرد. وی پیش از این به الجزایر و ترکیه نیز رفته بود.

سفر مادورو به کشورهای منطقه در شرایطی انجام می‌شود که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت از ونزوئلا برای مشارکت در نشست مشترک کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین که از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده، دعوت نکند.