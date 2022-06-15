  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۸

«مادورو» به قطر سفر کرد

«مادورو» به قطر سفر کرد

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود جهت رایزنی با مقامات قطری وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود شب گذشته وارد دوحه پایتخت قطر شد.

در مراسم استقبال از رئیس جمهور ونزوئلا، سلطان بن سعد المریخی وزیر مشاور در امور خارجه قطر در فرودگاه بین المللی دوحه حضور داشتند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا قرار است امروز چهارشنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کند.

شبکه تلویزیونی VTV وابسته به دولت ونزوئلا در این باره گزارش داد که سفر مادورو به قطر، در راستای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور در زمینه‌های علوم، فناوری، کشاورزی، حمل و نقل ، گردشگری و فرهنگی خواهد شد.

بنابراین گزارش، دوحه و کاراکاس به طور مشترک نگرانی‌هایی درباره سیاست گذاری‌ها در زمینه انرژی و سوخت در بازار جهانی دارند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از اوایل هفته جاری سفر خود به خاورمیانه را آغاز کرد. وی ابتدا به ایران رفت و با مقامات ارشد ایرانی دیدار و گفتگو کرد. دیدار با رهبر انقلاب اسلامی مهمترین ملاقات وی در سفر به تهران بود. مادورو در ادامه این سفر روز دوشنبه گذشته به کویت سفر کرد. وی پیش از این به الجزایر و ترکیه نیز رفته بود.

سفر مادورو به کشورهای منطقه در شرایطی انجام می‌شود که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت از ونزوئلا برای مشارکت در نشست مشترک کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین که از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده، دعوت نکند.

کد مطلب 5514882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها