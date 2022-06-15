به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فصلی قرارگاه ۱۹ دی استان قم با موضوع ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ قرارگاه ۱۹ دی استان قم، بیان راهکارهای عملیاتی برای سال ۱۴۰۱ و تشریح طرح شهربانو با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به همت شهرداری قم، در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد.

مهدی علی بابایی مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی استان قم طی سخنانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه اصلاح وضعیت استان قم در حوزه حجاب و عفاف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست، اظهار کرد: ما نسبت به این موضوع به صورت کامل آگاه هستیم که موضوع تغییر چهره یک شهر در یک مدت کوتاه شدنی نیست اما برای رسیدن به هدف باید حرکت کرد و برای آینده برنامه داشت.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه ۱۹ دی قم در قالب ۱۵ کمیته فعالیت‌های مختلف خود را دنبال می‌کند، اضافه کرد: کمیته امر به معروف و نهی از منکر که در قالب ۱۳ کارگروه کار خود را دنبال می‌کند تبلور فعالیت‌های قرارگاه ۱۹ دی است که طرح «بوستان نمونه» یکی از دستاوردهای این کمیته است که با مشارکت شهرداری قم دنبال شده است.

مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی استان قم عنوان کرد: فعالیت‌های اصناف موضوع دیگری است که مورد توجه کمیته امر به معروف قرار گرفته است و تا کنون نشست‌های مختلف برای بررسی وضعیت اصناف با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده و در این راستا گشت‌های امر به معروف با مشارکت پلیس اماکن درحال دنبال شدن است که موجب تغییر وضعیت شده است.

۱۵ بوستان قم دارای هیأت امنا می‌شوند

وی با اعلام این خبر که ۱۵ بوستان استان قم دارای هیأت امنا می‌شوند، عنوان کرد: امام جماعت مساجد، نیروی انتظامی و شهرداری از جمله اعضای این هیأت امنا هستند و تا به امروز نیز هیأت امنای بوستان علوی شکل گرفته و برنامه‌های فرهنگی در این بوستان در حال دنبال شدن است.

بابایی خاطرنشان کرد: کمیته‌های مختلف از جمله بانوان، فرهنگی، اجتماعی، رسانه و فضای مجازی، تبلیغات، دانشجویی، رسانه نوین، اشراف و هیأت اندیشه ورز در قرارگاه گردهم می‌آیند تا بتوانند حرکت‌های منسجم را با مشارکت دستگاه‌ها دنبال کنند.

وی با بیان اینکه کمیته اشراف و رصد قرارگاه ۱۹ دی پژوهش‌های علمی از جمله بررسی تغییرات فرهنگی شهر و روند جرایم سایبری را دنبال می‌کند، عنوان کرد: کمیته فرهنگی قرارگاه با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم به دنبال این است که بتواند در ۱۵ بوستان قم برنامه‌های فرهنگی را اجرا کند.

بابایی بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت کمیته فرهنگی قرارگاه در سطح مدارس تاکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره و مسابقات برای دانش‌آموزان و تقویت شبکه دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها از جمله برنامه‌های این کمیته برای سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت کمیته بانوان بر عهده مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم گذاشته شده است، گفت: این کمیته با تشکیل کارگروه بانوان فعال استان، برگزاری آموزش‌های تخصصی در حوزه حجاب و عفاف، هویت زنانه، به عرصه ترویج حجاب و عفاف در میان بانوان ورود مستقیم داشته است و کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر را برای مبلغان برگزار کرده و تربیت مبلغان محله محور و کنش گران حجاب و عفاف را در محلات دنبال می‌کند.

بابایی برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در اماکن عمومی را یکی از دستاوردهای کمیته بانوان برشمرد و گفت: این کمیته نسبت به وضعیت روستاها نیز دغدغه‌مند است و تا به امروز برنامه‌های مختلفی را در نقاط مختلف استان از جمله روستاها دنبال کرده است.

وی با اشاره به اینکه بازدید از کافی‌شاپ‌ها، اصناف و آرایشگاه‌ها افزایش یافته و شرایط تغییر محسوسی داشته است، تصریح کرد: کمیته امر به معروف و نهی از منکر با محوریت قرارگاه ثارالله فعالیت‌های میدانی را به صورت ویژه دنبال می‌کند که اگر این تذکرهای لسانی نباشد وضعیت نامناسب خواهد شد چراکه دشمن حجاب و عفاف را در قم هدف گرفته است و در این راستا در حال اجرا کردن نقشه‌های شومی است.

بابایی عنوان کرد: برگزاری جلسات علمی اقناع‌سازی دختران با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، تشکیل کافه گفت‌وگو و حضور این کافه در دانشگاه‌ها، تشکیل مرکز تخصصی بانوان در استان قم، ایجاد دفاتر محلی خانه سبز، اعزام مشاور به محلات و تربیت مبلغ و مشاور و راه اندازی مراکز مشاور به منظور پاسخگویی به شبهات دشمن در حوزه حجاب و عفاف از جمله دستاوردهای قرارگاه ۱۹ دی استان قم است.

توزیع ۱۷۰ هزار بسته معیشتی طی سال گذشته در قم

وی از فعالیت کمیته محرومیت زدایی قرارگاه ۱۹ دی استان قم یاد کرد و گفت: ۱۰ رزمایش کمک مؤمنانه در شهر قم ایجاد شده و ۱۷۰ هزار بسته معیشتی در ۱۳ محله توزیع شده است و برنامه‌های مختلف خدماتی و فرهنگی با محوریت ۱۲۰ گروه جهادی در نقاط مختلف استان درحال دنبال شدن است.

مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی استان قم با بیان اینکه کمیته رسانه و فضای مجازی با محوریت مدیرکل صدا و سیمای استان قم با قدرت درحال سهیم کردن مطبوعات و رسانه‌های استان قم در حوزه حجاب و عفاف است، گفت: تشکل‌های حوزوی و دانشگاهی نیز به دنبال این است که بتواند ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه را در راستای اهداف قرارگاه پای کار بیاورد و در این راستا تشکیل شبکه دختران فاطمی و پسران دهه هشتادی و گروه‌های سرود را دنبال کرده است.

وی با اشاره به اینکه کمیته تبلیغات و فضاسازی با محوریت روابط عمومی شهرداری قم در تغییر چهره شهر تأثیرگذار بوده است، گفت: فقط در حوزه حجاب و عفاف بیش از ۸۰۰ متر مربع تبلیغات و فضاسازی انجام شده است.