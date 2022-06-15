به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در همایش جامعه مشاوران مالیاتی اعضای این جامعه را پیشکسوتان بخش مالی آن دانست و گفت: باید این سرمایه انسانی را قدر بدانیم و از ظرفیت نخبگی و خبرگی آنها بهره ببریم.

وی با اشاره به جذب ۵ تا ۱۰ درصد متقاضیان آزمون جامعه مشاوران مالیاتی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی بر آن است تا از این تشکل به عنوان بازوی عملیاتی سازمان بهره ببرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تغییر ساختار جامعه مشاوران مالیاتی را متذکر شد و افزود: در ساختار جدید تعدادی از اعضای ارکان انتخابی و تعدادی انتصابی هستند این انتظار را داریم افرادی که در ارکان این تشکل اعم از هیأت مدیره، هیأت نظارت، مجمع عمومی و … حضور دارند بتوانند با برنامه مدون تحولی متفاوت از گذشته برای این تشکل رقم بزنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تشکل‌ها برآمده از جامعه مدنی هستند و حاکمیت آنها را خلق نمی‌کند تصریح کرد: ایجاد این تشکل‌ها برای پاسخ به نیازهای جامعه است و ایجاد جامعه مشاوران مالیاتی با عمری کمتر از دو دهه پاسخ به این نیاز بود که اولاً مردم با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و ثانیاً آموزش آنها در بخش مالیاتی را بر عهده بگیرد که یکی از مأموریت‌های جامعه مشاوران مالیاتی است.

منظور یادآور شد: مطمئن نیستم مودیان مالیاتی با آئین دادرسی مالیاتی تا چه میزان آشنا هستند. مردم به من می‌گویند ممیز مالیاتی رقم بزرگی به ما اعلام کرده است و من به آنها پاسخ می‌دهم برگه تشخیص دارید و پاسخ شأن منفی است و حتی نمی‌دانند تا سه مرحله می‌توانند اعتراض کنند. بنابراین بسیاری از مودیان مالیاتی به بدیهی‌ترین حقوق خود در مالیات مطلع نیستند و فکر می‌کنند هر چه ممیز بگوید باید پرداخت شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مالیات اصناف و کسبه اشاره کرد و گفت: خیلی از صاحبان مشاغل، کسبه و اصناف ما تحصیلات آنچنانی ندارند جامعه مشاوران مالیاتی باید به آنها آموزش دهند. خیلی‌ها نمی‌دانند اظهارنامه مالیاتی چگونه پر شود مثلاً صاحبان مشاغل به کافی نت می‌روند و به آنها می‌گویند برای ما اظهارنامه پر کن آنها هم اظهارنامه‌ای پر از غلط پر می‌کنند حتی خیلی از اعداد مندرج در اظهارنامه مالیاتی مورد تأیید مودی نیست نمی‌دانند ممکن است اطلاعات اظهارنامه بعداً علیه آنها استفاده شود.

منظور با بیان اینکه ۵ میلیون واحد صنفی داریم که سه میلیون واحد اظهارنامه مالیاتی پر می‌کنند و بعضاً مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند گفت: این افراد ۳۵ درصد جامعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عضویت در جامعه مشاوران مالیاتی صرفاً کسب و کار نیست بلکه مسئولیت اجتماعی هم است، افزود: برخی پرونده‌های مالیاتی ۵ تا ۸ سال بررسی آنها به طول می‌انجامد که خیلی بد است و نشان می‌دهد نه پرونده به خوبی مستندسازی شده و نه اعضای هیأت رسیدگی پرونده را مطالعه کرده اند و نه عضو جامعه مشاوران مالیاتی به عنوان وکیل مودی به پرونده اشراف دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما دنبال این نیستم یک ریال پول ناحق وارد خزانه دولت شود. خزانه را بی برکت می‌کند. قرار نیست به هر بهانه‌ای مالیات بگیریم. از آن طرف هم قرار نیست حق دولت را نگیریم. این راه رفتن روی لبه تیغ است که جامعه مشاوران مالیاتی باید احقاق حق کنند.

منظور با اشاره به اینکه برخی اعضای جامعه مشاوران مالیاتی هنگام بررسی پرونده‌ها اقدام به کتمان یا تلبیس حقیقت کرده و حق و باطل را با هم ادغام می‌کنند تا نتیجه دلخواه مودی حاصل شود، گفت: باید نگاه مشاوران مالیاتی نگاه حق پایه باشد و امیدواریم در دوره جدید فعالیت این تشکل، شاهد شکوفایی جامعه مشاوران مالیاتی باشیم.