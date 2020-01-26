شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ بدون رسیدگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مودیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً تعدادی از اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی اقدام می‌نماید.

وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را بر اساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.

مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده‌های مالیاتی می‌شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی، عملاً نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می‌دهد.

مسیحی در رابطه با جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت‌های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

گفتنی است، مودیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.