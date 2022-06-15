پذیرش اعضای هیات علمی در دوره مجازی کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی اخلاق پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است و این افراد بدون آزمون ورودی و از طریق مصاحبه هنجاری معیاری و بررسی سوابق علمی پذیرفته می شوند.

ثبت نام از اول تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ انجام می گیرد و دوره از مهرماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. این دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شرایط پذیرش دانشجو:

پذیرش دانشجو با انجام مصاحبه علمی-انگیزشی و مبتنی بر نیاز کشور صورت خواهد گرفت.

تنوع جغرافیایی، سن و جنس داوطلبان از عواملی که بر پذیرش تاثیر خواهد داشت.

اولویت با متقاضیان از دانشگاه هایی است که با کمبود متخصص مواجه هستند.

سابقه تدریس اخلاق پزشکی امتیاز مثبت تلقی خواهد شد.

شرط قبولی کسب حداقل های لازم (هنجاری و معیاری) برای ورود به دوره بر اساس نتایج مصاحبه است.

توان افراد در مطالعه و درک مطلب زبان انگلیسی امتیاز تلقی می شود.

در بخش علمی مصاحبه، دانشجو باید به سوالات علمی پاسخ دهد که سوالات مذکور می تواند رویکرد داوطلب را در مواجهه با یک چالش اخلاقی بررسی کرده یا در حیطه دانشی مطرح شود.

در بخش انگیزشی مصاحبه، در مورد علل و چرایی تمایل به تحصیل در دوره و امکان حضور در برنامه های روتین گروه نظیر ژورنال کلاب و گراند راند و همچنین ارائه مقاله و انجام تکالیف صحبت خواهد شد.

مصاحبه، بسته به شرایط می تواند به صورت حضوری یا آنلاین انجام شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شامل تکمیل فرم ثبت نام، تصویر کارت ملی، رزومه کاری (CV) داوطلبان و مدرک زبان (در صورت امکان) است. فعالیت های انجام شده در حوزه اخلاق پزشکی از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. متقاضیان لازم است یک معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه مبدا خود ارائه دهند.

هر متقاضی باید علاقه مندی خود را با نگارش متن (letter of interest) ۱۰۰۰-۷۰۰ کلمه ای و موارد «زمینه های علاقه به حوزه اخلاق پزشکی»، «علل و انگیزه شرکت در این دوره»، «ترسیم دورنمای فعالیت خود در آینده در این رشته»، «تحلیل وضعیت اخلاق پزشکی در نظام سلامت کشور»، «سابقه آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و تجربیات اثرگذار در حوزه اخلاق پزشکی» مشخص کند.

شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی مجازی - ترکیبی

دوره کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی مجازی/ ترکیبی و با استفاده از روش های مختلف تدریس با تاکید بر مشارکت فعال دانشجویان ارائه می شود.

کلیه کلاسها به صورت مجازی و از طریق ارائه محتوای الکترونیکی، مطالعه موارد آموزشی ارائه شده، انجام و ارسال تکالیف در قالب سامانه آموزش مجازی نوید در طول نیمسال تحصیلی خواهد بود.

برنامه های حضوری گروه (ژورنال کلاب و گراند راند) به میزان جمعا ۳ ساعت در هفته برگزار می شود که بسته به شرایط ممکن است به صورت مجازی برگزار شود.

آزمون دروس و نحوه ارزیابی دانشجو در پایان هر یک از ترم های تحصیلی توسط اساتید مربوطه تعیین می شود.

سقف مدت مجاز تحصیل در این رشته ۵ سال پیش بینی شده است.

رفرنس های پیشنهادی جهت مطالعه:

- کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی

- حقوق منشور بیمار

- راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته

- راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی

- راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی