تعریف شاخص فناوری برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، وحید ضرغامی اظهار کرد: معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در راستای حمایت از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد سازمان فناوری دانشگاه به تعریف شاخص فناوری - مشابه آنچه در h-index برای اعضای هیئت علمی رخ می‌دهد – اقدام کرده است.

ضرغامی گفت:بر اساس تعریف اولیه صورت گرفته t-index هر عضو هیئت علمی، به صورت جمع عدد TRL محصولات فناورانه آن عضو هیئت علمی تعریف می‌شود؛ و براین اساس نظام رتبه بندی اعضای هیئت علمی در دستور کار قرار می گیرد.

قائم مقام معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری تاکید کرد: هریک از اعضای هیئت علمی فناور در صورت داشتن پیشنهاد برای بهبود تعریف شاخص‌های مذکور میتوانند نظرات خود را با معاونت در میان بگذارند.

لازم به ذکر است علاقمندان جهت ارائه آرا و پیشنهادات خود میتوانند با شماره ۴۷۳۵۳۴۱۱ تماس حاصل کنند.