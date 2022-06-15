توسعه همکاری‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت تندرستی تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر مجید غیورمبرهن معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تاجیکستان در دو بخش آنلاین (تله مدیسین) و حضوری (آموزش دروس رشته‌ها و تخصص‌های پزشکی ویژه اساتید و دانشجویان تاجیکستانی) است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد این آمادگی را دارد که پزشکان متخصص را به بیمارستان‌ها و شفاخانه‌ها در حوزه‌های درمان و همچنین یاری‌رسانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش به کشور دوست و همسایه تاجیکستان اعزام کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های قوی این دانشگاه در حوزه تله مدیسین است، خاطرنشان کرد: معاونت‌های آموزش، پژوهش و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری کامل با وزارت بهداشت تاجیکستان و دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه آن در حوزه‌های تخصصی‌شان هستند.

غیورمبرهن تاکید کرد: همچنین در زمینه بیماری‌های نادر در گروه‌های مختلف آماده همکاری لازم با کشور تاجیکستان هستیم.

آمادگی کامل دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تاجیکستان

در این نشست دکتر ابوالفضل خواجوی‌راد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، داروسازی و طب ایرانی و مکمل مشهد آمادگی کامل جهت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تاجیکستان را دارند.

وی افزود: اساتید و اعضای هیأت علمی گروه‌های مختلف آموزشی همچون مغز و اعصاب، قلب و عروق، غدد، اطفال، زنان، ارتوپدی، داخلی، عفونی و غیره آماده همکاری کامل با کشور تاجیکستان هستند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به توسعه همکاری‌های حوزه آموزش این دانشگاه در سطوح ملی و بین‌المللی، تصریح کرد: به تمامی گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده‌ایم که همکاری لازم را با دوستان تاجیکستانی داشته باشند.

توسعه همکاری‌های درمانی با وزارت تندرستی تاجیکستان

در ادامه این نشست دکتر شاپور بدیعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانمندی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله درمان دارد و با افتخار تمام آماده همکاری فی‌مابین در حوزه درمان با کشور تاجیکستان هستیم.

وی اضافه کرد: یکی از ظرفیت‌های قوی حوزه درمان مشهد استفاده از ابزار و تجهیزات تله مدیسین در حوزه‌های آموزش و درمان بوده، ابزاری که کمک بسیاربزرگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار به ویژه در ایام بحران کرونا کرد.

بدیعی با ذکر این نکته که حوزه درمان این دانشگاه آمادگی کامل خود را جهت همکاری مستمر با تاجیکستان در بخش‌های مختلف حوزه درمان اعلام می‌کند، تاکید کرد: مشهد رتبه یک کشور را در حوزه درمان دارد و بی‌شک این افتخار حاصل یک تلاش دسته‌جمعی بوده و به تنهایی حاصل نشده است و اکنون بسیار خوشحالیم که زمینه توسعه همکاری‌ها با کشور تاجیکستان ایجاد شده است.

مشهد در حوزه توریسم درمانی جزو شهرهای شاخص و پیشتار ایران و جهان است

در بخش دیگری از این نشست دکتر داوود خوش‌شکن، مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هزار عضو هیأت علمی و بیش از ۲۰ نخبه درصدی دارد که این اساتید، بسیاری از بیماران کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان را درمان می‌کنند.

وی افزود: مشهد در حوزه توریسم درمانی جزو شهرهای شاخص و پیشتار ایران و جهان بوده و بیمارستان‌های این شهر پذیرای بسیاری از بیماران غیرایرانی از کشورهایی همچون تاجیکستان هستند.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه شهر مشهد ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری سلامت دارد، افزود: از مسئولان تاجیکستان می‌خواهیم که رابطی را در حوزه توریسم درمانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی کنند تا زمینه پذیرش و درمان بیمارانی از تاجیکستان، در بیمارستان‌های مشهد به بهترین شکل ممکن انجام شود.

آماده همکاری با کشور تاجیکستان در حوزه آموزشی، پژوهشی و درمانی جراحی مغز و اعصاب هستیم

در این نشست دکتر فریبرز ثمینی، عضو هیأت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: رشته جراحی مغز و اعصاب در مشهد در تخصص‌ها و گروه‌های مختلف آموزشی و درمانی فعال است و هم‌اکنون ۳۷ رزیدنت در حال تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: سه بیمارستان مشهد به‌صورت تخصصی روی موضوع جراحی مغز و اعصاب فعال بوده و بیماران کشورهای مختلف از این خدمات استفاده می‌کنند که تعدادی از آنان تاجیکستانی‌ها هستند و این مهم نشان از اعتماد آنان به ایران و مشهد بوده است.

عضو هیأت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: ما آمادگی خود را جهت همکاری با کشور تاجیکستان در حوزه آموزشی، پژوهشی و درمانی جراحی مغز و اعصاب اعلام می‌کنیم و متقابلاً علاقه‌مند از بهره‌مندی از تجربیات اساتید تاجیکستانی هم هستیم.

آمادگی پذیرش دستیار از تاجیکستان در گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در ادامه این نشست دکتر رضا باقری، عضو هیأت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۵۶ عضو هیأت علمی و بیش از ۷۰ رزیدنت از جمله گروه‌های مادر این دانشگاه بوده و این گروه آماده همکاری با تاجیکستان جهت آموزش دوره‌های تخصصی، فوق‌تخصصی، فلوشیب و تحصیلات تکمیلی است.

وی اضافه کرد: ما آمادگی پذیرش رزیدنت ۴ ساله و از پایه و همچنین دوره‌های فشرده تخصص و فوق تخصص ۶ ماهه را طبق توافقات با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم.

عضو هیأت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به موفقیت این دانشگاه در حوزه‌های مختلف پیوند اعضا، خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های مادر در حوزه پیوند در زمینه پیوند قلب بوده که بیش از ۱۰۰ عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب انجام شده است، در حوزه گردشگری سلامت آماده همکاری با تاجیکستان هستیم.

در بخش دیگری از این نشست دکتر شکوفه بنکداران، عضو هیأت علمی گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: در زمینه آموزش و پژوهش تخصصی و فوق تخصصی فعالیت‌های قابل توجهی در موضوع دیابت داریم.

وی با بیان اینکه در زمینه‌های سرطان، تیروئید و هیپوفیز برنامه‌های شاخصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم، خاطرنشان کرد: ما در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان آماده همکاری با دوستان تاجیکی هستیم.

همچنین دکتر علیرضا توسلی، عضو هیأت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست، گفت: بخش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم (عج) مشهد فعال بوده و پیشرفته‌ترین اعمال با کیفیت بالا و در تراز کشورهای شاخص دنیا در این مرکز درمانی انجام می‌شود.

وی افزود: ما آماده همکاری با تاجیکستان در زمینه آموزش‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لاپاراسکوپی هستیم و می‌توانیم با یک همکاری فی‌مابین دو کشور ایران و تاجیکستان را از تجربیات یکدیگر بهره‌مند کنیم.

عضو هیأت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: ما بیماران زیادی از کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان داریم و امیدواریم که با آغاز همکاری‌های فی‌مابین افزایش میزان حضور بیماران ازتاجیکستان را هم در مشهد شاهد باشیم.

در ادامه این نشست دکتر مریم علی‌نژاد، عضو هیأت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: در گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیرشاخه‌های متعددی با ۱۶ استاد و ۷۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی فعال است.

وی خاطرنشان کرد: برای پزشکان غیرایرانی به جز رشته‌های رایج فعال گروه تغذیه، رشته‌های اختصاصی هم داریم و در همین خصوص باید بگوییم دانشجویانی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان داشتیم و در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ دوره تخصصی فشرده‌ای را برایشان برگزار کردیم و برنامه بعدی هم در تیر ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

عضو هیأت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: ما این آمادگی را داریم تا همکاری فی مابینی با کشور دوست و همسایه تاجیکستان در رشته‌های مختلف گروه تغذیه داشته باشیم.

در بخش دیگری از این نشست دکتر کاظم انوری، عضو هیأت علمی گروه رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: مشهد در زمینه رادیوتراپی و رادیوآنکولوژی از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و در تشخیص سریع بسیاری از بیماری‌ها، تومورها و سرطان‌ها پیشگام بوده است.

وی افزود: در حوزه اطفال ۲ بیمارستان تخصصی اکبر و دکتر شیخ را داریم که به این گروه از بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند و این آمادگی را داریم تا پذیرش دستیاران تخصصی را برای دوره ۴ ساله داشته باشیم.

عضو هیأت علمی گروه رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه تلمیدیسین در بیمارستان امید فعال بوده و واحد اختصاصی رادیوتراپی و رادیوآنکولوژی آن هم در همین مرکز درمانی فعال است، بیان کرد: از طریق این شیوه درمان‌های پیشرفته و ۳ بعدی قابل انجام بوده و به‌زودی مجهزترین تجهیزات این حوزه نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

همچنین دکتر حسن بسکابادی، عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این نشست، گفت: گروه کودکان ۱۱ رشته تخصصی دارد که در ۶ رشته آن فوق تخصص تربیت می‌کند.

عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ذکر این نکته که ما در حوزه سلامت مادر و نوزاد و پیشگیری از آسیب به آنان جزو دانشگاه‌های سرآمد ایران و جهان هستیم، تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم تا در حوزه تخصصی‌مان بهترین نوع همکاری را با کشور تاجیکستان داشته باشیم.

آماده آموزش پزشکان و پرستاران تاجیکستانی در حوزه پیوند اعضا هستیم

دکتر محسن علی‌اکبریان، مسئول تیم پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا را داریم که پیوندهای قلب، کلیه، کبد، مغز استخوان، قرنیه، پوست، ریه و غیره را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: بخشی از پیوندهایی که در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شده مربوط به بیماران غیرایرانی بوده و این مرکز درمانی فعالیت خوبی در موضوع گردشگری سلامت دارد.

رئیس بیمارستان منتصریه مشهد گفت: این آمادگی را داریم تا آموزش پزشک و پرستار در حوزه پیوند اعضا را یا شهرهای مختلف تاجیکستان برای پزشکان و پرستاران فعال در عرصه پیوند اعضا در این کشور داشته باشیم.

دکتر محمدرضا دارابی، عضو هیأت علمی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان کرد: مشهد به واسطه وجود بارگاه منور رضوی از جایگاه ویژه‌ای در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سلامت برخوردار است و بسیاری از بیماران ایرانی و غیرایرانی کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان این شهر مقدس را جهت انجام اقدامات درمانی‌شان انتخاب می‌کنند.

عضو هیأت علمی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این گروه آموزشی از جایگاه ویژه‌ای در تمامی زمینه‌ها و تخصص‌ها برخوردار است، تصریح کرد: امیدواریم با توسعه ارتباطات دو کشور از ظرفیت و تجربه‌های یکدیگر در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان استفاده کنیم.

در ادامه علیرضا آراسته، معاون سفیر ایران در تاجیکستان در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: بابت توسعه همکاری‌های میان ایران و تاجیکستان بسیار خوشحال هستیم و جای بسی خرسندی است که این همکاری را در حوزه سلامت میان شهرهای مشهد و دوشنبه می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه ایران همواره تعاملات بسیارخوبی را با تاجیکستان در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت داشته است، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های دو کشور در موضوع بسیار مهم سلامت را که به‌واقع معتقدیم مهمترین موضوع بوده به فال نیک می‌گیریم.

معاون سفیر ایران در تاجیکستان در حوزه سلامت افزود: وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و تندرستی تاجیکستان بر توسعه همکاری‌های فی‌مابین تاکید داشته‌اند و بسیار خوشحالیم که پیشگام این عرصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خادمان شهر امام هشتم (ع) در حوزه سلامت چراغ اول این همکاری‌ها را روشن کردند.

خواستار توسعه همکاری‌های بیش از پیش میان شهرهای دوشنبه و مشهد در بخش‌های مختلف حوزه سلامت هستیم

در بخش دیگری از این نشست دکتر جمال‌الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی تاجیکستان، گفت: از همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت تندرستی تاجیکستان و دانشگاه‌های زیر مجموعه آن در این کشور تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: ما خواستار حضور متخصصان تاجیکستانی در مشهد جهت شرکت در دوره آموزشی فشرده و کوتاه مدت هستیم و در کنار آن حضور مستمر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تخصص‌های مختلف را در تاجیکستان جهت توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی خواهانیم.

وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه خواستار توسعه همکاری‌های بیش از پیش میان شهرهای دوشنبه و مشهد در بخش‌های مختلف حوزه سلامت هستیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اساتید برجسته‌ای برخوردار است و می‌خواهیم که با حضور در نزد آنان تجربه‌آموزی داشته باشیم.

به‌زودی فهرست نیازهای تاجیکستان در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال می‌شود

همچنین دکتر رعنا ولی‌زاده، مدیر امور بین‌الملل وزارت تندرستی تاجیکستان، بیان کرد: بسیار خوشحالیم که بستر آغاز همکاری‌های فی‌مابین میان مشهد و دوشنبه آغاز شده و به‌زودی لیستی از نیازهای تاجیکستان در بخش‌های مختلف حوزه سلامت را تدوین و تنظیم خواهیم کرد و آن را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بسترها و ظرفیت‌های بسیارخوبی دارد و ما می‌خواهیم که از این ظرفیت‌ها به نحو احسن در مسیر رشد و توسعه حوزه سلامت در تاجیکستان برخوردار گردیم.

مدیر امور بین‌الملل وزارت تندرستی تاجیکستان با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها و اساتید فاخری در حوزه سلامت دارد، تاکید کرد: پیش از آغاز همکاری‌ها با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همکاری‌های قابل توجهی هم با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی در نقاط مختلف ایران از جمله شیراز داشته‌ایم و از این بابت بسیار خوشحال هستیم که توانسته‌ایم همکاری‌های فی‌مابین با ایران را توسعه دهیم.