ایران از واردات سر سوزن و سُرنگ بی نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صفوی، با اشاره به اینکه از نزدیک شاهد بودیم کارخانه آواپزشک با حداکثر ظرفیت و انگیزه بسیار زیاد فعالیت می‌کند، افزود: آواپزشک به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم کشور، استان و همچنین از مجموعه‌های مهم هیأت امنای صرفه جویی ارزی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: چند وقت پیش دغدغه‌هایی در مورد بحث آتش سوزی در برخی رسانه‌ها مطرح شد لذا امروز همگی اینجا حضور پیدا کرده‌ایم تا وضعیت شرکت را از نزدیک شاهد باشیم لذا حضار در این بازدید می‌توانند شهادت دهند که کشور در وضعیت خوب تولید سرسوزن و سرنگ قرار دارد و افرادی که علاقمند به واردات هستند بدانند که هیچ نیازی به واردات محصولات مشابه نیست و شرکت آواپزشک با ظرفیت کامل نیاز کشور را تأمین می‌کند.

صفوی یادآور شد: البته شرکت آواپزشک وابسته به هیأت امنای صرفه جویی ارزی و در راستای اهداف وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و وزارت بهداشت مسئول تأمین کالاهای سلامت محور است و در این زمینه نیز قطعاً هیچ گونه کوتاهی انجام نمی‌دهد اگر نیاز بود سرسوزن از بخش دیگری تأمین شود تمهیدات لازم در نظر گرفته می‌شد اما همانطور که ملاحظه کردید این مجموعه با ظرفیت کامل می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند.

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران افزود: کارخانه آواپزشک علاوه بر تأمین برخی اقلام برای مصرف کنندگان نهایی به عنوان پشتوانه و تأمین کننده قطعات ساخت سایر شرکت‌های تولید کننده کشور نیز فعالیت می‌کند.

وی گفت: با اعضای هیأت مدیره آواپزشک و افرادی که به نوعی در این کارخانه فعالیت می‌کنند عهد بستیم تا این مجموعه را در راستای نیاز کشور جلوتر ببریم هر چند راه دشوار است.

صفوی افزود: سال ۱۴۰۱ سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌زایی و ملاحظه کردید که با مجموعه‌ای روبه رو بودید که حجم تولید و ارزش افزوده بسیار زیادی را در کشور ایجاد می‌کند و در واقع کشور را از واردات حجم بسیار زیادی کالای خارجی بی نیاز کرده است.

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: با راه اندازی خطوط محصولات آنژیوکت اشتغال زایی و خدمت رسانی بیشتری در کشورمان ایجاد خواهیم کرد به طور مثال در مورد موضوعی همچون آنژیوکت ما صد درصد وابسته به واردات هستیم و یکی دو سال پیش بحث تولید مطرح شده بود و ملاحظه کردید که خطوط تولید ایجاد شده با پیگیری و حمایت سایر نهادها زمانی که خط تولید راه افتد اولین قدم برای خودکفا شدن و صرفه جویی ارزی در زمینه آنژیوکت ایجاد شده و در فازهای بعدی شرکت می‌تواند تمام نیاز کشور را تأمین کند.

وی در پایان افزود: اینها هیچ کدام امکان پذیر نیست مگر اینکه هم افزایی بین مجلس، نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های اجرایی وجود داشته است.